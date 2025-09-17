Peste 40.000 de persoane au participat, sămbătă și duminică, la cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
Peste 40.000 de persoane au participat, sămbătă și duminică, la cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc

  • În perioada 13-14 septembrie, a avut loc cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc, la care au fost prezente 50 de crame din Republica Moldova, toate cu amprentă și pe piața din România.
  • Cu peste 40.000 de vizitatori în doar două zile, ediția de anul acesta a Festivalului Vinului Moldovenesc a transformat bulevardul Kiseleff într-o adevărată sărbătoare a vinului
  • Au fost cumpărate mii de carduri de degustări și au fost degustate peste 25.000 de pahare de vin, aproape dublu față de anul trecut.
  • Expozanții au vândut peste 11.000 de sticle de vin, spumant și divin.
  • Peste 400 de sortimente de vin au fost disponibile pentru degustare și achiziție
  • Vinul produs în Republica Moldova este exportat în peste 70 de țări, exporturile reprezentând 90% din volumul total produs. România este principala piață de export pentru Republica Moldova, cu 10 milioane de litri, reprezentând o cotă de piață de 20%.
  • În ultimii 9 ani, vinul moldovenesc a câștigat peste 8.000 de medalii la nivel internațional. Doar în 2024, mai mult de jumătate dintre distincțiile obținute au fost medalii de aur.

În weekendul 13–14 septembrie, Șoseaua Kiseleff din București a găzduit cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc. Evenimentul a reunit peste 40.000 de vizitatori și 50 de crame din Republica Moldova, toate active și pe piața românească, confirmând legăturile strânse dintre cele două țări.

Pe parcursul celor două zile, publicul a avut ocazia să descopere vinuri și spumante din portofoliul producătorilor moldoveni, alături de divin, băutura tradițională cunoscută și ca vin ars. Cramele au adus în fața publicului atât vinuri premiate internațional, inclusiv cu aur, cât și noutăți în ediții limitate. Experiența a fost completată de degustări ghidate de somelieri, activități pentru copii și momente de gastronomie tradițională.

„Atmosfera de la această ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc a fost una extraordinară, plină de energie, curiozitate și bucuria de a descoperi. Ne-am bucurat să vedem atât de mulți oameni interesați să deguste vinurile Moldovei, să afle poveștile din spatele lor și chiar să își ducă acasă sticlele preferate. Este cea mai bună dovadă că vinul moldovenesc nu este doar un produs, ci o experiență care reunește tradiția, pasiunea și arta de a celebra împreună', a declarat Ștefan Iamandi, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului din Republica Moldova.

România rămâne principala piață de export pentru vinurile moldovenești. În 2024, peste 10 milioane de litri de vin îmbuteliat – echivalentul a 20% din totalul exporturilor – au ajuns în România. În prezent, 68 de crame din Republica Moldova sunt prezente pe piața locală. Dincolo de România, piețe externe importante pentru vinurile moldovenești sunt Polonia, Olanda, Danemarca, Canada, Japonia și Coreea de Sud.

Partea artistică a festivalului a adus pe scenă trupe și interpreți apreciați, între care Lupii lui Calancea, The Mono Jacks, White Mahala Band, Eva Timuș, Nightshift Band și Moonlight Breakfast.

Despre Oficiul Național al Viei și Vinului din Republica Moldova

ONVV este expertul nr. 1 în sectorul vitivinicol, care contribuie la reglementarea și dezvoltarea domeniului, servind drept platformă pentru acțiunea comună a tuturor celor implicați în creșterea competitivității produselor vinicole, valorificarea autenticității și orientarea spre consumator, dar și promovarea vinurilor moldovenești prin programul și brandul național „Wine of Moldova'.

Despre Festivalul Vinului Moldovenesc

Festivalul Vinului Moldovenesc este un eveniment organizat anual, care promovează vinurile de calitate și cultura viticolă din Republica Moldova. Aflat la cea de-a cincea ediție, festivalul a adus laolaltă producători de vinuri, experți în domeniu și iubitori de vin, oferind o platformă pentru a explora și a celebra excelența vinurilor moldovenești.

Vinul Moldovei este exportat în peste 70 de țări ale lumii (90% din volumul total produs în Republica Moldova), fiind premiat cu peste 8.000 de medalii în ultimii 9 ani. Doar în 2024, mai mult de jumătate dintre distincțiile obținute au fost medalii de aur.

Sursa foto: Festivalului Vinului Moldovenesc

Cele mai vândute colecții!
Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) 490 RON Cumpără acum
Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin 269 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 390 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade 69.9 RON Cumpără acum
James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) 550 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Canapea extensibilă modernă vs. clasică – Ce stil se potrivește în livingul tău?
Advertorial
Canapea extensibilă modernă vs. clasică – Ce stil se potrivește în livingul tău?
Cum să te pregătești fizic și mental pentru primul salt tandem
Advertorial
Cum să te pregătești fizic și mental pentru primul salt tandem
Cum să-ți accesorizezi ținutele office ca să strălucești în fiecare zi
Advertorial
Cum să-ți accesorizezi ținutele office ca să strălucești în fiecare zi
Noul Sezonul ‘25-’26 de La Mița Biciclistase deschide cu Zilele Patrimoniului la București
Advertorial
Noul Sezonul ‘25-’26 de La Mița Biciclistase deschide cu Zilele Patrimoniului la București
Când corpul tău spune „stop”: semnale subtile pe care nu trebuie să le ignori
Advertorial
Când corpul tău spune „stop”: semnale subtile pe care nu trebuie să le ignori
Interviu cu trupa byron – Înainte de concertul Byron Simfonic de la Sala Palatului
Advertorial
Interviu cu trupa byron – Înainte de concertul Byron Simfonic de la Sala Palatului
Libertatea
Mama lui Toto Dumitrescu, fotomodel de succes în anii ’90. Cum arată Letiția Badea, care a fost supranumită „Monica Bellucci de România”
Mama lui Toto Dumitrescu, fotomodel de succes în anii ’90. Cum arată Letiția Badea, care a fost supranumită „Monica Bellucci de România”
Casa de la munte a Ginei Pistol și a lui Smiley. Se pregătesc să o construiască: „Să o fac eu cum o simt eu și sunt foarte nerăbdătoare”
Casa de la munte a Ginei Pistol și a lui Smiley. Se pregătesc să o construiască: „Să o fac eu cum o simt eu și sunt foarte nerăbdătoare”
Elena Băsescu, transformată la 45 de ani. Cum a apărut în București: în negru și cu o siluetă total diferită față de cea din Parlament
Elena Băsescu, transformată la 45 de ani. Cum a apărut în București: în negru și cu o siluetă total diferită față de cea din Parlament
Rică Răducanu, atac la Ilie Dumitrescu, după problemele fiului Toto: „A strâns bani pentru familie, probabil că n-a avut timp pentru educația lui”
Rică Răducanu, atac la Ilie Dumitrescu, după problemele fiului Toto: „A strâns bani pentru familie, probabil că n-a avut timp pentru educația lui”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Din ce câștigă bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Afacerea surprinzătoare la care nu mulți s-ar fi gândit
Din ce câștigă bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Afacerea surprinzătoare la care nu mulți s-ar fi gândit
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Cu ce se ocupă Tily Niculae în prezent. Ce decizie neașteptată a luat în privința carierei sale
Cu ce se ocupă Tily Niculae în prezent. Ce decizie neașteptată a luat în privința carierei sale
Prințul Harry a împlinit 41 ani. Ce fotografie nemaivăzută până acum a postat Meghan Markle cu soțul ei
Prințul Harry a împlinit 41 ani. Ce fotografie nemaivăzută până acum a postat Meghan Markle cu soțul ei
Unica.ro
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
Nu eram pregătiți să vedem aceste poze!! Cum a ajuns să arate "Betty cea urâtă" la 52 de ani!! Actrița Ana Maria Orozco e de nerecunoscut / FOTO
Nu eram pregătiți să vedem aceste poze!! Cum a ajuns să arate "Betty cea urâtă" la 52 de ani!! Actrița Ana Maria Orozco e de nerecunoscut / FOTO
catine.ro
Kate Middleton a avut o apariție elegantă la banchetul de stat din timpul vizitei lui Donald Trump. Ținuta Prințesei de Wales, în contrast cu cea a Melaniei Trump
Kate Middleton a avut o apariție elegantă la banchetul de stat din timpul vizitei lui Donald Trump. Ținuta Prințesei de Wales, în contrast cu cea a Melaniei Trump
Horoscopul zilei de 19 septembrie 2025. Taurii vor relații sigure. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 septembrie 2025. Taurii vor relații sigure. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi cu o oră
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi cu o oră
Mercur în Balanță aduce claritate în relații pentru 4 zodii. Ce spun astrologii
Mercur în Balanță aduce claritate în relații pentru 4 zodii. Ce spun astrologii
Mai multe din advertorial
Noul cod al rafinamentului: club de etichetă pentru elitele globale
Noul cod al rafinamentului: club de etichetă pentru elitele globale
Advertorial

Eleganţa şi bunele maniere vor crea un spectacol select într-un cadru cu totul aparte, unde tradiţia va deveni un real instrument de succes în lumea modernă!

+ Mai multe
Alexandrion, Brâncoveanu Vinars și Domeniile Alexandrion Rhein 1892, parteneri exclusivi ai BRAND MINDS 2025
Alexandrion, Brâncoveanu Vinars și Domeniile Alexandrion Rhein 1892, parteneri exclusivi ai BRAND MINDS 2025
Advertorial

+ Mai multe
Sneakerșii sezonului: un nou capitol în povestea stilului urban
Sneakerșii sezonului: un nou capitol în povestea stilului urban
Advertorial

Toamna aduce cu ea un ritual aparte: pașii care strivesc frunzele aurii devin coloană sonoră pentru o garderobă fresh, iar încălțămintea capătă rolul de statement.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC