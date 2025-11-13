Pași de urmat pentru renovarea casei în stil vintage

Renovarea în stil vintage presupune planificare, alegerea cu atenție a materialelor și coordonarea tuturor etapelor. Nu este ușor, însă dacă știi la ce să fii atent, îți vei da seama că nici nu este complicat. Citește mai departe și vezi care sunt detaliile care contează cu adevărat atunci când renovezi o locuință în stil vintage.

Evaluează structura existentă

Înainte de orice ar trebui să analizezi spațiul pe care îl ai la dispoziție. Verifică

starea pereților, podelelor, tâmplăriei și a elementelor de rezistență pentru a-ți putea face o părere cu privire la ce poate fi păstrat și ce trebuie înlocuit. În locuințele construite înainte de anii 80, tâmplăria veche, pardoseala din lemn și ușile masive pot fi restaurate fără a schimba proporțiile originale.

Evaluarea feroneriei face parte din aceeași etapă. Încuietorile și zăvoarele existente pot fi curățate, deblocate și unse. Dacă mecanismele sunt funcționale, atunci merită să le păstrezi pentru că te bucuri și de autenticitate, dar și reduci costurile. În cazul pieselor deteriorate, se pot achiziționa variante cu același sistem de prindere, pentru a evita modificarea structurii ușii. Intra aici pentru a vedea mai multe modele!

Planifică cu atenție fiecare intervenție

De obicei se lucrează mai întâi la instalații, pereți și tâmplărie, apoi se trece la finisaje, mobilier și detalii, iar orice abatere produce pierderi de timp și materiale. Pentru a păstra proporțiile specifice unei anumite perioade poți alege culori neutre, uși cu profile simple și feronerie metalică vizibilă. Ușile se restaurează prin șlefuire, chituire și aplicarea unui strat protector, fără lacuri lucioase. Cumpara acest zavor pentru mobilier dacă îți dorești un model clasic!

Alege materialele potrivite

Materialele trebuie alese după criterii tehnice, nu decorative, iar lemnul natural, piatra, metalul și sticla transparentă sunt piese de bază. Pereții pot fi acoperiți cu vopsele minerale, iar pardoselile cu parchet din lemn masiv, care permite recondiționarea peste câțiva ani, dacă este nevoie.

Încuietorile din alamă patinată, zăvoarele simple și balamalele cu finisaj mecanic accentuează caracterul tehnic al construcției. Pentru spațiile exterioare sunt recomandate metalul zincat sau tratat electrochimic deoarece rezistă la umiditate și nu modifică aspectul.

Restaurează și montează detaliile funcționale

Trebuie să ai în vedere că fiecare piesă mică face parte dintr-un sistem. Verifică ușile să fie aliniate, reglează balamalele, montează bine broaștele ca să nu apară jocuri și poziționează zăvoarele în așa fel încât să nu pună presiune asupra tocului.

Nu uita că cilindrul trebuie să se rotească fără rezistență, iar limba broaștei să se retragă complet. În cazul mecanismelor vechi recondiționate, se aplică un strat subțire de lubrifiant tehnic și se testează în mai multe cicluri de închidere. Montează mânerele abia după finalizarea finisajului de suprafață, pentru a preveni zgârierea.

Integrează mobilierul

Mobilierul într-un interior vintage trebuie să completeze spațiul. Articolele masive, lemnul natural, scaunele solide și feroneria vizibilă creează senzația de unitate, așa că trebuie să acorzi atenție obiectelor noi pe care este dificil să le integrezi dacă nu respectă design-ul ales. Corpurile de iluminat din metal simplu, sticla sau abajururile cilindrice din material textil completează atmosfera și fiecare obiect are propriul rol în acest proiect.

Nu uita de întreținerea periodică, așa că șterge suprafețele din lemn cu soluții neutre, iar orice parte metalică este bine să o ungi periodic cu ulei special pentru a fi cât mai bine întreținută. Trebuie să ai în vedere și faptul că încuietorile și mânerele trebuie verificate periodic, iar la nevoie să le adaptezi.

Odată ce știi ce ai de făcut, întregul proces va fi mult mai plăcut, așa că poți începe chiar acum să-ți pui ideile în practică!

Foto: fernand.ro

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro