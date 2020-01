(P) În ce piese vestimentare trebuie să investești în noul an, 2020?

După ce am văzut care sunt ultimele tendințe în modă masculină, este destul de clar în ce direcție de îndreaptă modă în acest moment, însă nouă decadă trebuie să ne prindă pregățiți – sau pregătite, întrucât astăzi vorbim de trenduri în modă feminină – și unde altundeva poți găși toate aceste piese din ultimele colecții, decât pe SportCouture.ro?

Iată în ce piese vestimentare trebuie să investeșți în noul an, 2020, pentru a obține acel stil curat, modern și super în trend anul acesta, exact că pe străzile de la Fashion Week din Paris, Milano, Londra sau New York:

1. The Turtleneck – este un must-have de prea mulți ani că să iasă acum din trend, mai ales că este cea mai călduroasă opțiune pentru sezonul rece. Dungile au devenit clasice și creează o simetrie ireproșabilă împreună cu structura gâtului. Cea mai bună parte este că nu contează din ce material este produs, pentru că poți alege asta în funcție de sezon: lână sau cășmir pentru iarnă, bumbac pentru toamna sau primăvară, iar opțiunile nu se opresc aici. Tory Burch îl accesorizeaza cu nasturi în zona gâtului, pentru efectul glam de care ai nevoie:

2. The perfect Jeans – anul asta trebuie să îți găseșți perechea ideală de jeanși! Știi tu, perechea aceea care se așază perfect, fără nicio cută, dar în același timp e suficient de elastică încât să nu ai probleme de comoditate; perechea care să îți pună calitățile în valoare și să întoarcă toate privirile pe stradă, chiar dacă e o simplă pereche de jeanși prespălați; perechea care exprime cine ești și să îți dea încrederea de care ai nevoie în fiecare zi – pentru că, de obicei, se dovedește că perechea ideală de jeanși este cea mai purtat piesă din garderoba unei femei. Iar dacă nu știai până acum, One Teaspoon este brandul de jeanși de care ai nevoie în viață ta:

3. The Elevated White Tee – nici tricoul alb nu mai are scăpare în a ieși din topul trendurilor globale, așa că anul asta investește în piese cât mai simple și minimaliste, cu un mic twist, cum ar fi tricoul acesta Just Cavalli. Articolele minimaliste au evoluat în a deveni piese unice și iconice prin micul twist pe care fiecare designer îl concepe, rămânând semnatura lui proprie și elementul prin care se diferențiază de orice alt designer. Cu logo, lanțuri sau alte aplicații subtile, anul acesta alege-ți tricoul alb cu accesoriul preferat direct pe el ca să ieși întotdeauna în evidență chiar și cu un simplu tricou alb:

4. THE Cardigan – cardiganul e un must. Iarna te protejează de frig, vara e layerul perfect pentru briza dimineții. Anul asta, alege unul negru, pentru un double-shot, căci tonurile neutre sunt un alt trend major al decadei ce tocmai a început! Zadig & Voltaire este un brand renumit pentru puloverele și cardiganele pufoase, călduroase și esențiale în orice garderoba:

5. The IT Parka– gecile parka au la origini aceeași sursă de inspirație militară precum bocancii combat, deci se potrivesc de minune în aceeași poveste, însă un lucru pe care probabil nu îl știai este că toate gecile parka pe care le-ai văzut la Săptămânile Modei pe cele mai influențe fashioniste sunt de la unul și același brand: Yves Salomon, brandul cu istorie și experiență în crearea acestor geci și de cea mai înalta calitate din lume, așa că în 2020, trebuie să ai și tu una:

Pentru a fi la curent cu toate noutățile în fashion, urmărește-ne pe Instagram: @sportcouture

Articol realizat de Andreea Miclaus

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro