(P) Importanța verificării alunițelor

Un om moare, în lume, la fiecare 9 minute din cauza unui melanom. În Europa și în SUA incidența cancerului de piele a crescut de patru ori în ultimii 30 de ani și în prezent se estimează că una din cinci persoane va avea cancer de piele.

Cancerul de piele este unul dintre tipurile de cancer cu cea mai rapida creștere, statistic, iar melanomul reprezintă cea mai severă formă de cancer de piele. Totuși, dacă este diagnosticat și tratat la timp, este curabil în proporție de peste 90%. Cu toate că statisticile sunt alarmante, încă nu se conștientizează pe deplin importanța investigării periodice a alunițelor.

Pielea poate fi terenul multor modificări și este extrem de important ca acestea sa fie observate la timp și investigate de către specialiști. Este vorba aici, în speță, de nevii pigmentari, cunoscuți în mod popular drept alunițe. Acestea nu creează disconfort, nu dor, iar uneori sunt privite ca particularități ce conferă farmec și unicitate.

„Având în vedere expunerea din ce în ce mai mare la radiații ultraviolete, orice persoană are indicația de a efectua anual o consultație la medicul dermatolog pentru o evaluare dermatoscopică, chiar dacă are impresia că la nivelul pielii nu există nicio problemă. De asemenea, exista unele indicații care ar trebui sa ne ducă de urgență la medic, precum: modificări ale formei, culorii, dimensiunii unei alunițe preexistente, apariția uneia noi, simptome prezente la nivelul unei alunițe cum ar fi durerea sau pruritul ori traumatizarea acesteia”, declară dr. Ioana Pescaru, medic dermatolog la clinica Derma Expert By Elōs.

Cea mai eficientă metodă de screening a alunițelor

Cea mai eficientă metodă de prevenire a melanomului este verificarea constantă a alunițelor, iar cea mai performantă metodă de diagnosticare a cancerului cutanat este dermatoscopia digitală Fotofinder. Aparatura avansată tehnologic funcționează precum o cameră HD cu lentile speciale care măresc de pana la 70 de ori zona investigată, pentru ca medicul să poată identifica în timp util orice iregularitate la nivelul pielii. Sistemul utilizează tehnica microscopiei prin epiluminiscență, permițând descoperirea alunițelor cu probleme sau chiar a cancerului cutanat printr-o metodă rapidă și neinvazivă.

Înmagazinarea digitală a imaginilor permite verificarea periodică a leziunilor și observarea evoluției lor de-a lungul timpului. Orice persoană ar trebui să efectueze evaluarea Fotofinder, iar în funcție de diagnostic și de recomandările medicului specialist, va trebui repetată la interval de trei, șase sau 12 luni.

„În cadrul clinicii Derma Expert by Elōs, dispunem de cea mai avansată tehnologie existentă la ora actuală, dermatoscopia computerizată Fotofinder, cu ajutorul căreia putem evalua precis leziunile pielii și diagnostica precoce diferite tipuri de cancere cutanate, cât și a altor anomalii. Pe lângă o mapare a întregii suprafețe a corpului, cu cartografierea tuturor alunițelor de interes, tehnologia Fotofinder oferă avantajul unor imagini de înaltă calitate, fiind cea mai evoluată metodă de screening cutanat”, explică dr. Alice Șapcă, medic dermatolog.

Nu-ți risca pielea! Alege să previi!

Clinica Derma Expert by Elōs (www.dermaexpert.ro) se dedică prevenirii cancerului de piele prin campania: „Nu-ți risca pielea! Alege să previi!” dorind să atragă atenția asupra acestui pericol care planează asupra sănătății noastre, dar mai ales să evidențieze ușurința prin care cancerul de piele poate fi tratat în cazul în care este diagnosticat la timp.

În perioada campaniei 16-30 septembrie 2019, pacienții clinicii beneficiază de 50% reducere la dermatoscopia digitală Fotofinder a alunițelor de pe întregul corp. Programați-vă acum și asigurați-vă că pielea dumneavoastră este în afara oricărui risc!

