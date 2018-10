Nu i se spune „podoabă' degeaba, părul fiind una dintre cele mai importante și mai de preț trăsături ale noastre. De câte ori nu te-ai simțit mai frumoasă, mai atrăgătoare, doar fiindcă părul tău arăta de milioane? Sau din contra, nu puține au fost dățile când, din cauza unui păr deteriorat, lipsit de strălucire ori care se rărea tot mai tare, ți-ai pierdut încrederea în tine sau chiar ai dezvoltat un complex din cauza asta.

Odată cu trecerea verii, perioadă în care a trebuit să se confrunte cu soarele puternic, cu căldura toropitoare sau cu apa plină de clor a piscinelor, părul trebuie să facă față acum unei noi provocări, cea a adaptării la sezonul rece. Această tranziție este una dintre cauzele care duc la căderea părului. Din păcate, factorii care au repercusiuni directe asupra podoabei noastre capilare, făcându-se vinovați pentru pierderea unui număr mare de fire de păr, sunt multipli și nu îi putem controla în totalitate. Fie că vorbim de schimbarea anotimpurilor, de un nivel ridicat de stres, de un dezechilibru hormonal, de o carență de fier sau de hipotiroidism, toate acestea se fac vinovate pentru pierderea părului.

Este însă extrem de important să știm că avem aproximativ 100.000 de fire de păr si că fiecare dintre ele trece de-a lungul timpului prin anumite etape. Un fir de păr nu va rezista pentru totdeauna, iar odată ajuns la finalul ciclului său de viață, acesta va cădea pentru a face loc noilor fire de păr. Este un proces natural, iar pierderea între 50 și 100 de fire de păr pe zi este normală. Însă, odată depășit acest număr, apar motive de îngrijorare și trebuie să acționăm şi să folosim un tratament dermatocosmetic specific, care să stopeze pierderea şi să amelioreze fenomenul de cădere prematură cu care părul se confruntă.

În schimb, cealaltă complicaţie pe care părul o poate întâmpina, rărirea, are loc când firele de păr cad, fără a mai fi inlocuite de unele noi. Atunci când, totuși, bulbii piloşi nu sunt complet atrofiaţi, zona scalpului care prezintă rărire poate fi stimulată, iar creşterea firelor noi de păr este posibilă.

Există o serie de ingrediente, specifice pentru fiecare dintre cele două probleme, ce sunt menite să le amelioreze. De aceea, pentru rărirea părului trebuie folosite produse care au în compoziție aminoacizi ca cisteina și lizină, molecule proteice precum glicoproteinele, vasodilatatoare cum ar fi nicotinatul de benzil și un complex de celule stem vegetale – Stem Engine. Pentru încetinirea procesului de cădere al părului, hidroxiprolina, acidul aspartic, activatorii enzimatici, taurina și vasodilatatorii sunt substanțele salvatoare.

În acest scop, cercetătorii Labo au dezvoltat gama Crescina, cu formule specifice pentru sprijinirea creșterii fiziologice ale părului sau pentru reducerea căderii părului.

Tratamentul dermatocosmetic Crescina Re-Growth reprezintă soluția în cazul părului rărit, pentru a-i reda densitatea. Acesta acționează asupra bulbilor de păr care nu sunt complet atrofiați, stimulând dezvoltarea de noi fire de păr.

Pe de cealaltă parte, există tratamentul dermatocosmetic complet Crescina Re-Growth & Anti-Hair Loss, o formulă complexă şi inovatoare, care reducere căderea părului şi stimulează, in acelați timp, creşterea noilor fire de păr. Crescina HFSC Anti-Hair Loss acționează asupra foliculului pentru a bloca desprinderea firului de păr și pentru a reduce pierderea părului.

Aceste tratamente dermatocosmetice se găsesc sub formă de fiole de 3,5 ml. În cazul unei cure complete, conținutul unei doze unice va trebui aplicat în mod alternativ, o zi folosind fiola anti-căderea părului, următoarea zi fiola Re-Growth, iar apoi va urma o pauză de două zile. Pentru rezultate optime, cura trebuie să dureze timp de două luni și repetată de două ori pe an.

Avantajele acestui tratament dermatocosmetic complet este reprezentat de faptul că cele două preparate acționează împotriva căderii părului și totodată ajută și la creșterea fiziologică a firelor de păr. De asemenea, sunt disponibile în formule atât pentru femei, cât și pentru bărbați și se găsesc în 3 tipuri de concentrații, în funcție de etapa de rărire a părului cu care te confrunți. Astfel că, a fost concepută formula 200, pentru stadiile inițiale de pierdere a densității părului, cea de 500 pentru stadii medii și cea de 1300 pentru un stadiu avansat.

Dupa ce căderea părului s-a redus, este nevoie în continuare de stimularea creşterii firelor noi de păr, Crescina Re-Growth HFSC este solutia ideală. Aceasta este o formulă importantă şi inovatoare, indicată pentru problema răririi părului, acționând asupra bulbului pentru a favoriza dezvoltarea unui nou fir de păr în zona scalpului care prezintă rărire, in cazul in care bulbi pilosi nu sunt complet atrofiati. Conținutul unei doze unice, de 3,5 ml trebuie aplicat zilnic pe scalp, timp de 5 zile consecutive, urmate de o pauză de două zile, fiind recomandat să se aplice minim 2 luni, de două ori pe an.

Pentru rezultate cât mai bune, este recomandată înlocuirea șamponului obișnuit cu Șampoanele Crescina HFSC, care prin formula ideală de curățare și prin folosirea complementară cu tratamentele topice Crescina fiole, vor favoriza creșterea naturală a părului. Din fericire, și acestea se află în două variante, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, în flacoane de 200 ml, în concentrații de 200 pentru rărire inițială, de 500 pentru rărire medie sau 1500 pentru cea avansată.

Produsele Crescina se bucură de o prezență îndelungată pe piață, de peste 16 ani, iar eficacitatea lor este demonstrată prin testele clinice și de laborator elaborate și prin rezultatele pozitive, de 100% la subiecții testați. Întreaga gamă se găsește în farmacii, de unde îți poți achiziționa varianta ideală pentru problema cu care te confrunți, fie ca e vorba de rărirea sau de căderea părului.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK