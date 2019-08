Ati dorit intotdeauna o geanta de lux, dar de fiecare data cand sunteti pe punctul de a face pasul cel mare faceti unul si mai mare inapoi? Stim exact la ce va ganditi. In primul rand, va ganditi ce puteti face cu acea suma de bani si ce altceva ati putea cumpara. Apoi, vine sentimentul de vinovatie. Oricare dintre noi a gandit macar odata asa: „Nu pot cheltui aceasta suma pe o geanta de lux si ma pot multumi cu orice geanta, asa cum am facut si in alte cazuri'. Si, in sfarsit, propozitia finala: Oricum nu pot sa mi-o permit!'. Insa, stiti ca va mintiti singura, nu-i asa?

In ciuda tuturor motivelor pe care le scoateti in evidenta pentru a va convinge, nimeni nu poate face fata frumusetii atemporale a unei genti de lux. La fel ca pentru anumite vinuri, exista modele care isi mentin valoarea in timp, iar stilul va va insoti mereu. Si avand in vedere ca piata este in crestere puternica, de ce sa nu alegeti o geanta de lux care sa va ofere si un pret mult sub cele practicate in anumite magazine?

De exemplu, gentile de la myOwn se vand foarte bine pentru ca sunt o investitie pe termen lung: pot fi purtate in fiecare zi, combinate cu diferite outfit-uri si stiluri, iar design-ul lor este nemuritor, spre deosebire de o pereche de pantofi sau un tricou care ar putea strica tinuta sau iesi din trenduri. Da, sunt genti de lux, din piele naturala, pe care le puteti incorpora in orice tinuta si purta la orice ocazie, insa diferenta fata de alte astfel de accesorii este una imbatabila: pretul! Achizitionand o geanta de lux de la myOwn veti face o invetsitie extraordinara. De aceea, investitia in genti de lux nu este ceva nepermis. Asa ca este timpul sa faceti chiar acum acest pas. Iata de ce!

Pentru ca o geanta de lux rezista in timp

Cate genti ati aruncat din cauza uzurii prelungite sau pur si simplu pentru ca nu mai erau la moda? In cazul gentilor de lux, acest lucru nu se poate intampla. Gentile de design sunt produse cu materiale de calitate superioara concepute sa reziste in timp. In plus, tendintele nici nu le ating' pentru ca aceste genti sunt chiar trendul insusi. Deci, o geanta de lux nu iese niciodata din circuit.

Pentru ca o geanta de lux, de-a lungul anilor, castiga valoare

Stiati ca exista genti care sunt considerate o investitie mai sigura decat aurul? Acest lucru se datoreaza faptului ca in timp gentile de lux castiga valoare. Este legea aspra a tot ce devine vintage, legea nescrisa a frumusetii: o geanta de lux devine un obiect pretios- si de aceea este dorita de toti.

3. Pentru ca gentile de lux sunt exclusive

De fiecare data cand gasiti o geanta care sa va multumeasca, sunteti fericita, dar, de indata ce iesiti, o vedeti pe bratul tuturor? Gentile de serie sunt bune datorita costurilor reduse, dar acesta este si motivul pentru care nu veti avea rezistenta si unicitate. Un pret putin mai ridicat corespunde unei productii mai mici de modele, prin urmare, si o sansa mai mica de a vedea o geanta de lux pe bratul oricui.

4. Deoarece calitatea gentii conteaza mai mult decat cantitatea

Investitia intr-o singura geanta de lux, in loc sa cumparati 10 genti diferite, nu este deloc o miscare rea. Revenind la punctul 1, mai devreme sau mai tarziu, alternativele low cost va vor enerva cu siguranta si / sau inevitabil se vor deteriora. Mai bine achizitionati un singur accesoriu de gen, dar de calitate, decat 10 de calitate proasta.

5. Pentru ca gentile de lux de la myOwn sunt acum la reducere!

Ei bine, da, o mare parte din genti sunt la oferta. A venit momentul sa investiti intr-o geanta de lux, deoarece doar acum puteti sa o aveti la un pret redus, datorita ofertelor exclusive de la magazinul online myOwn!

