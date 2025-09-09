O zi sub semnul marilor povești muzicale, la Festivalul Enescu

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 09.09.2025, 15:54,  de  Advertorial
O zi sub semnul marilor povești muzicale, la Festivalul Enescu

Pe 9 septembrie 2025, Festivalul Internațional George Enescu invită publicul la trei întâlniri memorabile, care traversează universuri sonore diverse: intensitatea romantică a lui Brahms la Ateneul Român, grația barocă transpusă în dans la Sala „Ion Caramitru' a Teatrului Național „I.L. Cragiale' din București, și forța monumentală a Simfoniei „Din lumea nouă' la Sala Palatului.

Ultimele bilete sunt disponibile online, în platforma Eventim.ro, în format fizic, în lanțul de librării Cărturești și la intrarea în sala de concert.

Ziua începe la ora 17:00, în decorul solemn al Ateneului Român, unde Orchestra Simfonică din Antwerp aduce un program integral Brahms. Dirijat de tânărul austriac Emmanuel Tjeknavorian, ansamblul oferă publicului ocazia de a asculta două dintre cele mai iubite partituri ale compozitorului german: Concertul pentru vioară în re major, op. 77 și Simfonia nr. 4  în mi minor, op. 98.

Foto: Artexim

Solista serii, violonista olandeză Simone Lamsma, este renumită pentru claritatea și strălucirea sunetului, dar și pentru expresivitatea intensă. Criticii remarcă echilibrul pe care îl aduce între temperament și luciditatea construcției muzicale, iar interpretarea Concertului pentru vioară de Brahms promite să fie unul dintre momentele de vârf ale festivalului.

La ora 19:00, Sala „Ion Caramitru' a Teatrului Național „I. L. Caragiale' devine scena unei întâlniri neobișnuite între două serii de „Anotimpuri': cele binecunoscute, semnate de Antonio Vivaldi, și cele mai puțin cântate, datorate compozitorului Giovanni Antonio Guido.

În spectacolul coregrafiat de Thierry Malandain, director al Ballet Biarritz și unul dintre marii inovatori ai dansului contemporan, aceste partituri devin materia unui balet baroc reinterpretat. Împreună cu Orchestra Operei Regale din Versailles, condusă de Andrés Gabetta, Malandain creează un univers poetic despre fragilitatea condiției umane reflectată în dans. Decorurile, costumele și scenografia, realizate de o echipă internațională, completează această punere în scenă spectaculoasă.

Foto: Artexim

Seara se încheie în forță la Sala Palatului unde, de la ora 20:00, Orchestra Simfonică Radio din Frankfurt susține un nou concert cu un program de excepție. La pupitru se află dirijorul Alain Altinoglu, directorul artistic al ansamblului, iar solist este celebrul violoncelist francez Gautier Capuçon, aplaudat pe cele mai mari scene ale lumii.

Concertul începe cu Suita nr. 2 în do major, op. 20 de George Enescu, o lucrare cu rădăcini românești. Urmează Concertul pentru violoncel în mi minor, op. 85 de Edward Elgar, una dintre capodoperele repertoriului britanic, cu un limbaj sonor ce marchează trecerea de la romantism la modernism. Finalul serii este rezervat Simfoniei nr. 9 „Din lumea nouă' de Antonín Dvořák, considerată definiția epopeii simfonice romantice și  punte simbolică între cultura europeană și cea americană.

Cele trei evenimente ale zilei de 9 septembrie demonstrează amploarea și diversitatea Festivalului Enescu, în deplină consonanță, iar Bucureștiul devine astfel, din nou, scena unde se scriu povești muzicale care transformă fiecare zi de festival într-o experiență irepetabilă.

Foto: Artexim

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programele. Vă rugăm să vizitați site-ul Festivalului Internațional George Enescu, http://www.festivalenescu.ro, pentru a fi la curent cu cele mai recente informații.

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat începând cu anul 1958. Cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și marchează 70 de ani de la trecerea în eternitate a marelui compozitor și muzician român, George Enescu. Tema din acest an este „Aniversări / Celebrations', iar în program se regăsesc peste 100 de concerte susținute de peste 4.000 artiști din 28 de țări, ce aduc în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.    

Festivalul Enescu, organizat de ARTEXIM, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și finanțat de Guvernul României prin Ministerului Culturii, este un adevărat brand de țară și un veritabil proiect de diplomație culturală. Motor cultural și economic ce atrage la București mii de turiști străini, festivalul susține industriile creative și consolidează imaginea României în lume.  

Festivalul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

Organizator: ARTEXIM

Co-organizator: Fundația ArtProduction

Co-producători: Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, Primăria Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

Parteneri principali: Rompetrol – KMG International, BRD – Groupe Société Générale, JTI – Immersive Experience (partener de inovație), Lexus 

Parteneri: LINDE GAZ, Purcari, Ferrero Rocher, Mobexpert, One United Properties, ORANGE, CPI Property Group, LOR, Nazzuro Aqua, Althaus, Fundația Liliana și Peter Ilica, Senia Music 

Cu sprijinul: BIGOTTI, Țuca Zbârcea & Asociații, SANADOR, YOKKO

Transportator oficial: Tarom 

Parteneri media principali: Antena 3 CNN, Europa FM, Hotnews.ro

Parteneri media de tradiție: RFI România, Agerpres

Parteneri media internaționali: Euronews, Mezzo

Parteneri media: Radio România Muzical, Radio România Cultural, TVR 1, TVR Cultural, TVR Info, Buletin de București, Republica.ro, Europa Liberă, Cultura la dubă, Vorbitorincii, LiterNet.ro, Urban.ro, Happ.ro, infoMusic, Economistul, Curs de guvernare, Observator cultural, Revista Cultura, BIZ, Haute Culture, Nine OClock, ELLE, Ringier, AList Magazine, Q Magazine, Zile și Nopți, Phoenix Media, Cocor Media Channel

Partener de monitorizare: mediaTRUST

Foto: Artexim

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
YOUR CHOICE: trei perechi de pantofi Nike, trei povești ale alergării moderne
Advertorial
YOUR CHOICE: trei perechi de pantofi Nike, trei povești ale alergării moderne
Început de nouă stagiune la naționalul bucureștean
Advertorial
Început de nouă stagiune la naționalul bucureștean
Tenorul ŞTEFAN von KORCH aduce noutăţi în stagiunea MUSICAL EXTRAVAGANZA 2025/2026: prima producţie integrală, - Carmina Burana -  invitaţi în premieră şi  scenă deschisă pentru tineri muzicieni
Advertorial
Tenorul ŞTEFAN von KORCH aduce noutăţi în stagiunea MUSICAL EXTRAVAGANZA 2025/2026: prima producţie integrală, - Carmina Burana -  invitaţi în premieră şi  scenă deschisă pentru tineri muzicieni
Tot mai multe femei aleg să își congeleze ovocitele: opțiune medicală sau reflex al vremurilor?
Advertorial
Tot mai multe femei aleg să își congeleze ovocitele: opțiune medicală sau reflex al vremurilor?
Tot ce trebuie să știi despre accesul la Unforgettable Festival
Advertorial
Tot ce trebuie să știi despre accesul la Unforgettable Festival
O lume sonoră europeană, pe 8 septembrie, la Festivalul Enescu
Advertorial
O lume sonoră europeană, pe 8 septembrie, la Festivalul Enescu
Libertatea
Cum au apărut Ștefan Bănică Jr și Lavinia Pîrva în prima zi de școală a fiului lor. Alexandru nu merge la stat, ci la privat: „A fost ca o poveste”
Cum au apărut Ștefan Bănică Jr și Lavinia Pîrva în prima zi de școală a fiului lor. Alexandru nu merge la stat, ci la privat: „A fost ca o poveste”
Cum arată Maria Băsescu la 74 de ani. Soția lui Traian Băsescu a avut o apariție impecabilă la ziua nepoatei sale
Cum arată Maria Băsescu la 74 de ani. Soția lui Traian Băsescu a avut o apariție impecabilă la ziua nepoatei sale
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
Detaliul despre care toată lumea vorbește acum! Ce au remarcat oamenii în poza publicată de Corina Caciuc din prima zi de grădiniță a băiatului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. „O lacrimă mare...”
Detaliul despre care toată lumea vorbește acum! Ce au remarcat oamenii în poza publicată de Corina Caciuc din prima zi de grădiniță a băiatului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. „O lacrimă mare...”
catine.ro
Felicitări de Sfântă Maria 2025. Cele mai frumoase imagini cu mesaje și urări
Felicitări de Sfântă Maria 2025. Cele mai frumoase imagini cu mesaje și urări
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Covorul roșu de la MTV VMA 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Covorul roșu de la MTV VMA 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Cum să-ți îmbunătățești memoria. Trucuri simple oferite de specialiști
Cum să-ți îmbunătățești memoria. Trucuri simple oferite de specialiști
Mai multe din advertorial
Victor Dorobanțu did the THING
Victor Dorobanțu did the THING
Advertorial

Într-un serial plin de personaje excentrice și atmosferă sumbră, puține apariții au reușit să capteze atenția publicului așa cum a făcut-o Thing, celebra mână vie din universul familiei Addams. Victor Dorobanțu, magician și actor, i-a dat viață și i-a construit o personalitate proprie celebrului personaj din serialul de succes Wednesday, regizat de Tim Burton.

+ Mai multe
O marcă este cu atât mai puternică din perspectiva românismului cu cât reuşeşte să-şi menţină poziţia în top, indiferent de fluctuaţiile socio-economice specifice ultimilor ani.
O marcă este cu atât mai puternică din perspectiva românismului cu cât reuşeşte să-şi menţină poziţia în top, indiferent de fluctuaţiile socio-economice specifice ultimilor ani.
Advertorial

+ Mai multe
Maison Couture – Toamna, reinterpretată
Maison Couture – Toamna, reinterpretată
Advertorial

Maison Couture propune pentru acest început de sezon o selecție de piese care surprind exact această tranziție – între lejeritatea ultimelor zile de vară și profunzimea toamnei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC