O noua generatie – Design unic si siguranta pentru transportul copiilor

Cybex prezinta gama de carucioare Priam, ce a revolutionat industria prin combinarea elementelor de design atemporale cu noi functii ce fac viata mai usoara parintilor indeplinind cele mai inalte asteptari.

Cybex Priam este unul dintre cele mai apreciate produse pentru copii datorita functionalitatilor ingenioase, dar si a designului premium. Caruciorul Priam se poate configura in diferite culori si cu diverse accesorii ce aduc un plus de confort atat copiilor, cat si parintilor.

Parintii se pot bucura de plimbarile alaturi de cei mici fara efort la urcarea sau coborarea de pe trotuare si scari, datorita Cadrului e-Priam de noua generatie. Acesta combina mobilitatea electrica revolutionara cu designul emblematic si devenind baza esentiala peste care puteti adauga si aseza una dintre cele patru optiuni diferite. Pentru bebelusi recomandam sa adaugati cadrului Priam patutul New Generation Lux sau noul scaun auto Cloud Z2 i-Size, in culoarea preferata. De asemenea, puteti combina pachetul de scaune Priam New Generation cu un patut usor Lite ce se ataseaza pe cadru, iar bebelusul se va bucura de extra confort.

Design

Designul premium Priam nu este un lucru intamplator. Inspiratia Cybex in proiectarea carucioarelor Priam porneste de la designerii americani Ray si Charles Eames ce au reusit sa identifice diferite metode de a crea, in timpul celui de-al doilea razboi mondial, solutii eficiente pentru scaune. Elementele definitorii ale creatilor celor doi designer sunt simplitatea, funcționalitatea și frumusețea ingenioasa.

Echipa de proiectare CYBEX s-a intrebat: „Cum ar proiecta Ray și Charles Eames carucioarele daca ar fi în viata astazi?' Scopul a fost de a aduce un omagiu acestor doi designeri transpunand standardele lor estetice si functionale inalte intr-un carucior care, astazi, este cel mai ravnit de parintii din intreaga lume.

Functionalitati

Revolutionarul CYBEX e-PRIAM face viata alaturi de micutul tau mult mai placuta si fara efort. Functia de leganare e-PRIAM va ajuta sa va calmati copilul si sa adoarma oriunde si oricand. Caruciorul electronic se misca inainte si inapoi, recreand o miscare blanda de leganare.

Mai mult decat atat, e-PRIAM, vine si cu o noua actualizare: aplicatia pentru telefon gratuita prin intermediul careia puteti activa functia de leganare, puteti controla nivelul de suport de la motorul electric, bateria si firmware-ul.

Un alt element extrem de important si util este suportul inteligent pentru urcare e-PRIAM, ce ajuta la mersul in rampa. Senzorii de la bord detecteaza inclinatiile si semnalizeaza motoarele electrice pentru a adauga putere, facand urcarile si coborarile sa se simta fara efort.

Un al doilea suport de care e-Priam beneficiaza este cel de suprafata neuniform ce permite trecerea peste orice teren accidentat precum o navigare lina. Imaginati-va libertatea de a merge in off-road oricand doriti.

Accesorii iarna

Cybex se gandeste la calatoriile parintilor si la confortul bebelusilor. Asadar, iarna parintii pot merge la ski alaturi de micuti. Priam Skis este accesoriul ideal pentru mersul pe partie sau la munte pe timp de iarna si zapada. Poti transforma oricand caruciorul Cybex intr-un adevarat snow-mobil.

Snogga 2 este ideal pentru zilele friguroase de iarna in care iesiti la plimbare cu cei mici. Cu un design adorabil si in diferite culori , sacul Snogga 2 este potrivit sezonului rece si protejeaza copilul atunci cand este expus la temperaturi de pana la -10 grade. Pe langa confort, Snogga 2 are la baza umplutura 3M Thinsulate™ 75% reciclata, ce ofera si mai multa caldura si confort decat puful, chiar si atunci cand vremea este umeda si rece.

Poti afla mai multe despre Snogga 2 aici: https://cybex-online.com/ro-ro/accessories/snogga-2

Despre CYBEX

Pentru CYBEX, siguranța, inovația și stilul de viață sunt esențiale. Brandul german dezvoltă produse care fac viața de zi cu zi pentru părinți și copii mai sigură și mai confortabilă. Toate produsele urmează CYBEX D.S.F. principiul inovației, combinația unică de design distinctiv, cele mai înalte standarde de siguranță și funcționalitate inteligentă – „For All Tomorrows People'.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro