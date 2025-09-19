Noul Sezonul ‘25-’26 de La Mița Biciclistase deschide cu Zilele Patrimoniului la București

Între 18 și 21 septembrie, două clădiri-simbol ale Bucureștiului – La Mița Biciclista și
Cinema Marconi – găzduiesc Zilele Patrimoniului, un weekend dedicat istoriei, artei și
muzicii. Evenimentul marchează debutul sezonului de toamnă și alătură capitala României
tradiției europene de celebrare a patrimoniului.
Programul Zilelor Patrimoniului:
Biciclista, etaj 1), cu participarea Catincăi Drăgănescu, lui Stelian Bujduveanu,
Andrei Rus, István Téglás și Emil Ionescu. Moderator: Răzvan Petri. Evenimentul a
fost sold out în 24 de ore, dar vor fi suplimentate locuri pentru public.
Biciclista și Cinema Marconi, de la ora 19:00 la miezul nopții.
(sold out). Tot sâmbătă are loc LAPREM, eveniment cu DJ MiNNA (Marea Britanie)
și Năvală (România), între orele 16:00–20:00, la La Mița Biciclista.
dans contemporan cu Delazero, între orele 16:00–20:00, la intersecția străzilor
Christian Tell și Biserica Amzei.
ARCEN, organizatorul evenimentului, își propune prin această inițiativă să deschidă o
conversație publică despre viitorul patrimoniului bucureștean și să aducă în atenția
comunității două spații pline de potențial cultural: Casa Mița Biciclista și Cinema Marconi.
Declarație Edmond Niculușcă, ARCEN:
„Patrimoniul este resursa neregenerabilǎ a orașului. La Mița Biciclista arată că un monument
restaurat poate schimba ritmul unui cartier întreg. Cinema Marconi, deocamdată, este doar o
promisiune – dar o promisiune pentru Bucureștiul viitorului. Indiferent dacă vorbim despre
ruine sau clădiri restaurate, aceste spații prind viață prin oamenii care le trec pragul și prin
programele culturale și de ospitalitate pe care le găzduiesc. Zilele Patrimoniului sunt, în acest
sens, o celebrare a legăturii dintre patrimoniu și comunitate'.
Sursa foto: ARCEN