Molteni&C deschide primul flagship store în România

Grupul Molteni inaugurează primul său magazin flagship Molteni&C din România, la București, făcând un pas semnificativ spre calificarea rețelei sale de distribuție pe piața strategică din România.

Magazinul Flagship este rezultatul unui parteneriat cu BL Associates, un studio consacrat în România, condus de Brandon Lee, împreună cu asociatul său, Eduard Barbu. Cu un portofoliu care reunește proiecte pe segmentul corporate, bănci, private banking, ospitalitate și proiecte de retail, până la proiectarea de locuințe și loft-uri pentru clienți premium, BL Associates livrează proiecte la cheie în România și în întreaga lume. Expertiza proprietarului, ale cărei rădăcini pot fi regăsite în creativitatea și soluțiile inovatoare abordate pentru amenajarea spațiului, variază de la mici obiecte de design, până la piese individuale de mobilier și amenajări interioare pentru proiecte de ospitalitate și rezidențiale realizate pentru clienți din SUA, Muntenegru, Georgia, China, Taiwan și Iordania.

Flagship Store-ul Molteni&C prinde viață într-o clădire impresionantă, situată pe unul dintre cele mai vechi bulevarde ale Bucureștiului, Calea Dorobanți: peste 305 m2 repartizați între parter, primul etaj și mansardă, aflat într-o zonă concepută de la bun început să formeze un cartier exclusivist.

Situat în inima orașului, spațiul aparține unui cartier care se bucură acum de protecția patrimoniului cultural. De-a lungul anilor, zona s-a dezvoltat într-un ritm alert, aflându-se acum la intersecția clădirilor de birouri, studiourilor de artă, cu buticuri locale, restaurante rafinate și case bine conservate și restaurate care găzduiesc ambasade și reședințe ale ambasadorilor. Poziția magazinului, aflat într-un cartier care găzduiește case Beaux-Arts (mici palate care ilustrează gustul pentru arhitectură al elitei bucureștene de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea), nu garantează doar o experiență de top, ci subliniază și spiritul cultural al Grupului Molteni.

Traseul expozițional începe la parter cu o avanpremieră rafinată a unui living familiar, unde canapeaua Marteen, măsuță Louisa și fotoliile Elain, toate proiectate de directorul de creație Molteni&C, Vincent Van Duysen, îi întâmpină pe oaspeți. Colecția Molteni&C Heritage este vizibilă încă de la începutul traseului, cu două fotolii emblematice Round D.154.5 de Gio Ponti, care completează compoziția generală a sufrageriei. De asemenea covorul Dedalo de Marta Ferri acoperă podeaua zonei de luat masa, încadrând masa Diamond de Patricia Urquiola și scaunele Devon de Rodolfo Dordoni. Pentru a completa aspectul, dulapul Horizons de Dante Bonuccelli se potrivește perfect cu atmosfera elegantă și high-end a spațiului, marcată de savoir faire-ul Molteni&C. O a doua zonă prezintă alte soluții de living și bucătărie. Biblioteca Hector împarte vizual zonele în funcție de utilizarea lor: pe de o parte canapeaua Paul, fotoliu Margou, măsuțele Pannacotta și 45° Grado, pe de altă parte o configurație Dada spațioasă care include insula de bucătărie VVD și Coloanele tehnice 2.0.

Experiența Molteni&C continuă la primul etaj: o scară în spirală grandioasă unește cele două niveluri, întâmpinând oaspetele într-o imersiune suplimentară în universul Molteni&C. O zonă de living include canapeaua Gregor de Van Duysen, fotoliu Kensington de Dordoni și mese mici precum Alisee de Matteo Nunziati, Attico de Nicola Gallizia și Vicino de Foster + Partners. Un perete desparte sistemul 505UP by Gallizia de Hector night by Van Duysen. Intrând în zona de noapte, patul Ribbon de Van Duysen ocupă centrul scenei, alături de măsuța D.552.2 și fotoliul D.151.4, ambele proiectate de Gio Ponti și parte din Colecția Heritage.

Pentru a completa spațiul, o compoziție din Gliss Master încadrează covorul Palette și pouf Domino Next, rezultând in cel mai primitor și elegant dressing. Ajungând la al doilea și ultimul etaj al magazinului, oaspetele intră într-o sufragerie rafinată și conicfortabilă, cu masă Filigree și scaune Chelsea, ambele proiectate de Dordoni, alături de sistemul Password al lui Bonuccelli și covorul Aura by Gallizia.

Culoarul trece printr-o zonă elegantă de lounge, unde iconicele fotolii D.154.2 sunt încadrate de covorul D.754.1. Piesele Gio Ponti se integrează armonios cu două măsuțe de cafea Pannacotta by Ron Gilad. Călătoria printr-o lume a materialelor culminează cu o zonă de luat masa confortabilă, cu bucătărie Prime, bufet 505UP și masa Arc de Foster + Partners, combinate cu scaune Tea de Jasper Morrison.

Rezultatul este un cadru de mare impact, care pune în valoare colecțiile Molteni&C, creând un spațiu cald, primitor și experiențial.

