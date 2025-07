MiYOSMART – Protecție solară și control al miopiei pentru copii

Copiii au nevoie să petreacă mai mult timp afară – un obicei recomandat pentru dezvoltarea lor, dar mai ales pentru cei ce prezintă miopie. Însă și afară se întâlnesc factori de risc – radiațiile UV și lumina intensă, care cer măsuri de protecție eficiente. HOYA răspunde acestor nevoi prin lentile inteligente MiYOSMART și MiYOSMART pentru soare – soluții complete atât pentru corecția miopiei, cât și protecția solară.

De ce trebuie miopia să fie abordată cât mai devreme?

Miopia este un viciu de refracție care afectează vederea la distanță. În mod concret, ea apare când globul ocular este mai alungit, iar imaginea se formează în fața retinei. Copilul vede bine de aproape, dar vede în ceață la distanță.

Primele semne ale miopiei apar de obicei în primii ani de școală: dificultăți în a vedea textul scris pe tablă, dureri de cap, frecatul ochilor, căscatul sau oboseala.

De reținut este că în absența unor măsuri de control al miopiei, aceasta poate progresa rapid și poate crește riscul unor complicații oculare grave la vârsta adultă.

MiYOSMART – corecție și prevenție într-o singură lentilă

Gama de lentile MiYOSMART de la HOYA nu doar corectează miopia, ci pot și încetini progresia acesteia. Prin purtarea zilnică, tehnologia inovatoare D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments) reduce progresia miopiei cu până la 60%, așa cum a fost demonstrat într-un studiu clinic publicat în British Journal of Ophthalmology. (Studiul „Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial' care îi are ca autori pe: Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. a fost realizat de-a lungul a doi ani de zile și a fost publicat în British Journal of Ophthalmology în data de 29 Mai 2019.)

De ce protecția UV este esențială încă din copilărie?

Ați sesizat vreodată că la plajă, copiilor li se înroșește globul ocular?

Ochii copiilor sunt mai sensibili la razele ultraviolete decât ai adulților. Expunerea necontrolată la soare poate duce în timp la afecțiuni grave precum cataracta sau degenerescența maculară. Lentilele MiYOSMART incolore și lentilele MiYOSMART pentru soare sunt toate dotate cu un strat ce blochează 100% radiațiile UV, protejând eficient ochii celor mici.

Mai mult decât atât, cele două opțiuni de lentile MiYOSMART pentru soare sunt ideale pentru copiii activi:

MiYOSMART Chameleon – lentile fotocromice care reacționează rapid la lumină – se închid în aer liber, reducând reflexiile orbitoare, iar apoi redevin transparente la interior;

MiYOSMART Sunbird – lentile polarizate colorate care reduc simptomele fotofobiei și oferă un contrast sporit în aer liber.

Confort, rezistență și libertate

Realizate din policarbonat rezistent (1.59), lentilele MiYOSMART sunt ușoare, durabile și sigure – ideale pentru un stil de viață activ. În plus, sunt compatibile cu o gamă variată de rame, fără a compromite aspectul estetic.

Beneficii esențiale într-o singură lentilă:

Corecție optică pentru miopie;

Încetinirea progresiei miopiei cu tehnologie validată clinic;

Protecție 100% UV și reducerea disconfortului vizual în lumină puternică;

Confort și claritate vizuală în activitățile zilnice, atât în interior cât și în aer liber.

MiYOSMART este mai mult decât o lentilă – este o investiție în sănătatea vizuală a copiilor. Cu HOYA, părinții aleg siguranța, inovația și grija reală pentru viitorul vizual al celor mici.

Aflați mai multe informații și pe webiste-ul HOYA. Și pentru a înțelege mai bine riscul miopiei, accesați Simulatorul Miopiei.

Foto: HOYA Lens România.

