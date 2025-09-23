Mituri despre criptomonede – ce sunt de fapt?

Criptomonedele au fascinat investitorii deopotrivă prin potențialul lor de creștere și volatilitatea extremă.

Criptomonedele au fascinat investitorii deopotrivă prin potențialul lor de creștere și volatilitatea extremă. În acest mediu dominat de speculații și mituri, este important să distingem realitatea de concepțiile greșite. 

Acest articol demontează cele mai comune mituri legate de criptomonede, folosind date și instrumente oferite de platforma XTB, pentru un public responsabil și informat.

Mitul 1: „Criptomonedele sunt anonime și nereglementate'

În realitate, majoritatea criptomonedelor au registru public (blockchain), transparent și accesibil. Folosirea acestora pe platforme reglementate implică respectarea regulilor KYC (cunoașterea clientului) și transparență totală, oferind protecție investitorilor prin standarde ridicate de reglementare.

Mitul 2: „Pot deține criptomonede fizic pe XTB'

La XTB nu se pot achiziționa criptomonede fizice; accesul se face indirect, prin instrumente financiare precum CFD-uri sau ETF-uri care urmăresc evoluția criptomonedelor. Poți descoperi platforma XTB și citi mai multe detalii despre cum funcționează investițiile în criptomonede.

Mitul 3: „Criptomonedele oferă doar câștiguri rapide și ușoare'

Este adevărat că volatilitatea este ridicată, dar nu garantează profituri sigure. XTB subliniază că 71 % din conturile retail tranzacționând CFD pierd bani – un semnal clar că nu este o zonă fără riscuri.

Mitul 4: „Toate criptomonedele sunt același lucru'

Nu. Există mai multe criptomonede populare – Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, Polkadot etc. Acestea le permit investitorilor să aleagă proiecte distincte în funcție de tehnologie și potențial. 

Mitul 5: „Trebuie să investesc în criptomonede direct'

XTB oferă alternative pentru investitorii care preferă o expunere mai puțin riscantă: acțiuni ale companiilor implicate în blockchain (ex. Microsoft, Nvidia, Coinbase), ETF-uri și ETN-uri, care aduc diversificare fără a implica deținerea directă a criptomonedelor. 

Mitul 7: „Nu există resurse educaționale pentru crypto'

XTB deține numeroase secțiuni educaționale robuste, cu articole, tutoriale, webinare și materiale video special dedicate criptomonedelor și tehnologiei blockchain – esențiale pentru luarea deciziilor informate. 

Întrebări frecvente despre criptomonede

  1. Pot deține criptomonede reale pe XTB?
    Nu. Accesul se face prin instrumente precum Crypto CFDs, ETN-uri sau ETF-uri. 
  2. Criptomonedele sunt întotdeauna profitabile?
     Nu. 71 % dintre conturile retail tranzacționând CFD pierd bani, conform datelor XTB. 
  3. Pot investi în crypto fără să dețin monede?
     Da. Poți investi indirect prin acțiuni blockchain, ETF-uri, ETN-uri disponibile pe platforma XTB. 
  4. Este criptotranzacționarea prea complicată pentru începători?
     Da. Totuși, XTB oferă o platformă intuitivă și conturi demo gratuite pentru familiarizare în condiții sigure.
  5. Există materiale educaționale despre criptomonede?
     Da. Platforma XTB include articole, webinare și tutoriale dedicate investițiilor în crypto și tehnologia blockchain. 

Criptomonedele nu sunt uniforme și nici nu sunt o soluție magică pentru câștiguri rapide. Ele sunt instrumente financiare complexe, cu riscuri semnificative, dar accesibile prin intermediul platformelor reglementate. XTB oferă un ecosistem educațional și tehnologic robust – de la Crypto CFDs, ETN-uri, ETF-uri, până la conturi demo și resurse informative – care permite investitorului responsabil să navigheze această piață într-un mod echilibrat. Cunoașterea, diversificarea și disciplina rămân fundamentul unei abordări prudente.

Acest articol are scop exclusiv informativ și nu constituie o recomandare de investiții. Criptomonedele sunt active financiare extrem de volatile și implică riscuri semnificative, inclusiv pierderea totală a capitalului investit. Instrumentele derivate precum CFD-urile pot amplifica atât câștigurile, cât și pierderile. Înainte de a investi, evaluează-ți profilul de risc, informează-te temeinic din surse sigure și, dacă este cazul, consultă un specialist financiar.

Foto: Pexels

