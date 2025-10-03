Menopauza, o experiență unică pentru fiecare femeie

Proiectul CUVINTENEROSTITE.RO, dezvoltat de Vichy, aduce la lumină povești reale despre menopauză și normalizează discuția despre această etapă firească din viața oricărei femei.

Homepage  / Advertorial
  de  Calitoiu Gabriela
Menopauza, o experiență unică pentru fiecare femeie

Menopauza nu arată niciodată la fel pentru două femei. Iar proiectul CUVINTENEROSTITE.RO, inițiat de Vichy, aduce în prim-plan experiențele autentice și diverse ale femeilor care o trăiesc. Pentru Daniela Palade Teodorescu, această etapă a venit treptat, firesc, „la o vârstă care se încadrează în standardele medicale ca fiind potrivită, după cum chiar ea povestește. Totuși, deși era informată și, rațional, se simțea pregătită, din punct de vedere emoțional a fost „total depășită. Nimeni nu te pregătește pentru șocul emoțional.

Subiectul nu îi era deloc străin. Își amintește că, pe la 14 ani, a citit pentru prima oară despre această etapă firească „într-o cărticică de popularizare a medicinei, de prin anii 80, pe care o aveam o mătușă de-ale mele de la țară. Se numea explicit Menopauza – ce trebuie să știe o femeie și explica în termeni accesibili lucruri care țineau de igienă, simptome, ceva remedii. Nu am discutat cu nimeni despre carte, citeam și o puneam la loc pe raft. La vremea respectivă, m-a impresionat faptul că sora mamei, o femeie simplă de la țară, dar care lucra la centrala telefonică din sat, era preocupată de sănătatea ei.

Apoi, ani mai târziu, a început să abordeze acest subiect și în paginile revistei Avantaje, pe care a condus-o timp de două decenii. A publicat primele campanii de conștientizare dedicate sănătății femeilor, iar menopauza făcea parte din această tematică. „Nu avea însă o pondere foarte mare, vârsta fertilității prima. Am simțit cumva de pe-atunci umbra în care era lăsat subiectul menopauzei, undeva la periferia interesului. Se simțea eticheta de tabu socio-profesional, ba chiar de bătrânicios, cu care era tratată abordarea unei astfel de teme.

Curând, au început să apară semnele concrete ale acestei tranziții. „Cel mai intens am resimțit pierderea energiei, tristețea profundă, cu accente depresive, schimbările bruște de dispoziție, luarea în greutate, pe fondul încetinirii metabolismului, uscarea pielii, ceața mintală (brain fog), un libido sub nivelul mării, spune Daniela. Bufeurile, în schimb, au fost mai ușor de suportat, însă durerile articulare s-au dovedit „foarte supărătoare.

În ciuda schimbărilor fizice, Daniela recunoaște că anxietatea și accentele depresive au fost cel mai greu de dus. „Perioada menopauzei vine și cu cea a pierderii părinților. Eu i-am pierdut pe ai mei la diferență de doi ani și jumătate; întâi mama, apoi tata. De cealaltă parte, cei doi copii ai mei intrau în adolescență. Și în aval, și în amonte era mare zbucium.

Ce a ajutat-o să facă față acestui rollercoaster de emoții? În primul rând, mersul pe jos. „De ani de zile merg mult pe jos: în parc, în drumeții la munte, în deplasările cu metroul. Asta m-a ajutat mult să îmi păstrez tonusul fizic și mintal.

Daniela spune că a adoptat în timp mai multe obiceiuri sănătoase, de la alimentație până la rutina de îngrijire a pielii. „Am început să mănânc puțin și des, carne foarte puțină și să controlez cantitatea de dulciuri. Dar cel mai eficient regim a fost cel în care am renunțat periodic la carbohidrați, lactate, dulciuri, alcool. Funcționează perfect pentru reducerea depunerilor de pe abdomen. În completare, bea multe ceaiuri de plante, face băi sărate pentru articulații și piele și folosește constant creme hidratante și protecție solară.

De asemenea, recunoaște că sprijinul oferit de medicul său „care are o abordare integrativă, holistică asupra sănătății, cu competențe în homeopatie, api-fitoterapie, psihosomatică a contat enorm. „Menopauza e o condiție fiziologică ce nu se adresează unei singure specialități. E nevoie de o abordare medical interdisciplinară – ginecologie, endocrinologie, geriatrie, senologie, psihiatrie, psihologie, reumatologie, cardiologie, dermatologie – cu medici care să comunice, să facă echipă. De regulă, pacientele merg la endocrinolog și/sau ginecolog și cam atât. E insuficient.

În România, spune ea, o astfel de abordare e abia la început. „Vestea bună e că există câteva clinici dedicate menopauzei în orașele mari. Vestea proastă este că prețurile mari nu sunt accesibile tuturor femeilor. Analizele necesare și tratamentele sunt costisitoare și nu sunt la îndemâna oricui. Sunt necesare politici publice care să înlesnească accesul femeilor la astfel de servicii medicale foarte necesare.

Într-o notă mai optimistă, Daniela spune că această etapă, deși plină de provocări, i-a adus și claritate: „o perspectivă mai tihnită, mai așezată asupra vieții. Nu te mai simți nemuritoare și invulnerabilă ca în prima tinerețe, ceea ce te face să prețuiești viața la adevărata valoare. Nu mai amâni la nesfârșit visuri, pasiuni, lucruri, pentru că devii tot mai conștientă că altă dată înseamnă niciodată. Înveți să te valorizezi mai bine, să te iubești mai mult, să petreci mai mult timp cu tine însăți. Să fii mai prezentă, mai atentă la lucrurile care contează cu adevărat. Să pui limite, să recunoști când nu mai poți, să te uiți la tine cu drag și duioșie, nu doar cu spirit corector.

Daniela a descoperit, de asemenea, că atitudinea cu care privești menopauza poate schimba tot. „Poți să cazi foarte ușor în victimizare, dar dacă rămânem în această vale a plângerii nu redevenim nici tinere, nici frumoase. Emoțiile negative somatizează în boli și suferințe. Când schimbi perspectiva și te raportezi la această etapă ca la una de transformare, lucrurile încep să se schimbe.

În același timp, spune că a învățat să onoreze „toate suferințele neîmpărtășite ale femeilor dinaintea noastră – mame, bunici, străbunici care și-au purtat în tăcere toate metamorfozele unei feminități de cele mai multe ori chinuită, neînțeleasă, care nu și-a atins potențialul. Sunt privilegiată și recunoscătoare că trăiesc o epocă în care am acces la informație, la comunități, la ajutor.

Foto credit: Ștefan Dani

Realizatoare: Daria Georgescu

Text: Gabriela Calițoiu

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
De la fațete la coroane dentare – tratamente personalizate la Angelescu Dental Clinic
Advertorial
De la fațete la coroane dentare – tratamente personalizate la Angelescu Dental Clinic
#farafiltre: Sensodyne celebrează Ziua Mondială a Zâmbetului printr-o campanie dedicată conexiunilor reale într-o lume supra-digitalizată
Advertorial
#farafiltre: Sensodyne celebrează Ziua Mondială a Zâmbetului printr-o campanie dedicată conexiunilor reale într-o lume supra-digitalizată
Enorush îți explică: de ce apare menoragia (menstruația abundentă), cum o recunoști și cât de frecventă este
Advertorial
Enorush îți explică: de ce apare menoragia (menstruația abundentă), cum o recunoști și cât de frecventă este
Cum aduce Iconist echilibru între estetică și funcționalitate
Advertorial
Cum aduce Iconist echilibru între estetică și funcționalitate
Transformă-ți vizita la dentist într-o experiență premium – doar la Delta Clinic Dent
Advertorial
Transformă-ți vizita la dentist într-o experiență premium – doar la Delta Clinic Dent
Recomandările Cosmetology pentru un look impecabil, zi de zi
Advertorial
Recomandările Cosmetology pentru un look impecabil, zi de zi
Libertatea
Un nepalez și-a dus soția română în vizită la familia lui din țara natală, iar ai lui i-au pregătit o surpriză la care nu se aștepta
Un nepalez și-a dus soția română în vizită la familia lui din țara natală, iar ai lui i-au pregătit o surpriză la care nu se aștepta
Discuția purtată de Andreea Esca și Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan. Ce a spus vedeta PRO TV când credea că are microfonul oprit
Discuția purtată de Andreea Esca și Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan. Ce a spus vedeta PRO TV când credea că are microfonul oprit
Ce a pățit Andreea Bănică în aeroportul din Istanbul. „‘Pleacă de aici, nu mă interesează’. Băi, deci eu am rămas șocată!”
Ce a pățit Andreea Bănică în aeroportul din Istanbul. „‘Pleacă de aici, nu mă interesează’. Băi, deci eu am rămas șocată!”
Primele imagini cu băiețelul lui Ianis Hagi! Elena și fiul lui Gică Hagi și-au botezat în mare secret micuțul
Primele imagini cu băiețelul lui Ianis Hagi! Elena și fiul lui Gică Hagi și-au botezat în mare secret micuțul
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Unica.ro
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
„Ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură” S-a trecut la amenințări! Scandalul dintre Anda Adam și Mara Bănică se amplifică. Incredibil ce declarații publice au apărut acum
„Ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură” S-a trecut la amenințări! Scandalul dintre Anda Adam și Mara Bănică se amplifică. Incredibil ce declarații publice au apărut acum
O mai recunoști? E o mare vedetă din România, a fost și la Asia Express, dar intervențiile estetice i-au schimbat complet înfățișarea! Foto
O mai recunoști? E o mare vedetă din România, a fost și la Asia Express, dar intervențiile estetice i-au schimbat complet înfățișarea! Foto
catine.ro
3 zodii atrag succesul financiar în octombrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în octombrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 3 octombrie 2025. Scorpionii caută atenție. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 octombrie 2025. Scorpionii caută atenție. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ghid pentru antrenamentele de pilates. Cum să începi practicarea exercițiilor specifice
Ghid pentru antrenamentele de pilates. Cum să începi practicarea exercițiilor specifice
Fran Drescher a primit o stea pe Walk of Fame. Actrița din „Dădaca” a strălucit la 68 de ani
Fran Drescher a primit o stea pe Walk of Fame. Actrița din „Dădaca” a strălucit la 68 de ani
Mai multe din advertorial
Cum să alegi flori care transmit emoție – sfaturi de la Maison Dadoo
Cum să alegi flori care transmit emoție – sfaturi de la Maison Dadoo
Advertorial

+ Mai multe
Cum alegi corect electrocasnicele esențiale pentru bucătărie
Cum alegi corect electrocasnicele esențiale pentru bucătărie
Advertorial

+ Mai multe
Cum alegi corpurile de iluminat în funcție de fiecare cameră: lumină funcțională vs. decorativă
Cum alegi corpurile de iluminat în funcție de fiecare cameră: lumină funcțională vs. decorativă
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC