Lorena Șerban: „Pot să fiu eu trendsetter-ul“

Unii dintre cei mai populari și mai simpatici creatori de conținut din România vorbesc, într-un proiect ELLE powered by Vodafone, despre ascensiunea lor către vârful platformelor de socializare, despre gadget-urile care le fac posibilă activitatea și despre mesajul care stă mereu în spatele mediului prin care e transmis.

„Mi-aș dori ca oamenii să fie mult mai buni, cu ei în primul rând, pentru că în momentul în care o persoană e nemulțumită cu ea automat este rea și cu ceilalți. Și eu învăț chestia asta în fiecare zi.- Lorena Șerban

Dintre toți creatorii de conținut cu care am vorbit pentru acest material, Lorena este veterana, deși este, și ea, foarte tânără. E pe Internet de mică, însă, și în tot parcursul ăsta a bifat câteva momente cu care se poate mândri, cum ar fi acel reel de Instagram care a atins aproape 100 de milioane de oameni, bătând un record al lui Kylie Jenner. Sau premiul pentru activitatea pe TikTok primit, acum un an, la ELLE New Media Awards. Cele 264 de mii de persoane care o urmăresc pe Instagram și cele 434 de mii de pe TikTok stau mărturie că postările create de Lorena, fie că se leagă de pasiunile ei (Zumba, modă, machiaj sau nutriție, pe care a studiat-o în facultate) sau de viața ei personală ajung unde trebuie. Cum a început totul e o-ntreagă poveste.

„În primă fază am vrut să impresionez persoanele care mă urmăreau pe Facebook și pe Hi5, făceam o ședință foto și postam pozele pe ambele platforme. Am vrut să fiu și eu ca fetele pe care le vedeam pe Tumblr, în poze mai interesante. Și când mergeam în vacanță cu părinții, îi rugam să-mi facă poze mai interesante decât o poză de turist. Mergeam în second-hand-uri și îmi cumpăram hăinuțe pe care le puteam folosi pentru ședințele foto, o chemam pe prietena mea și aranjam beciul bunicii, încât să fac poze scary, după care le postam și așteptam laudele. Care veneau, pentru că oamenii chiar apreciau ce făceam, inițial prietenii mei, după care au venit și oameni pe care nu-i cunoșteam. Apoi, s-a retras pentru o perioadă mai grea din fața camerei. Se lupta cu kilograme în plus și prefera să vadă cum este în spatele obiectivului, lucru care, spune, a ajutat-o enorm pentru ce urma să facă mai departe. „Am văzut cum este să și faci poze. A fost o perioadă definitorie pentru creatorul de conținut care sunt acum, pentru că știu cum ar trebui să fie și în spate, iar asta face lucrurile mai ușoare. Acum aș putea să-mi fac poze singură, fără nici o problemă și fără nici un stres. Desigur, o și face uneori.



Lorena apreciază mult libertatea de exprimare pe care au oferit-o platformele și aplicațiile care au căpătat popularitate în ultimii ani, dar o îngrijorează, uneori, aceeași ușurință a comunicării, mai ales că, spune, „unii oameni nu știu să filtreze ce ar trebui să vadă și ce este OK și pentru copiii lor. Când am vorbit despre anorexie și bullying, de exemplu, a trebuit să treacă câțiva ani ca să pot vorbi, pentru că nu eram bine cu mine și am așteptat momentul în care să mă simt bine din toate punctele de vedere, fizic și psihic.

Clipul în care își detalia pe YouTube lupta cu anorexia, publicat cu ani în urmă, a fost intens discutat în online-ul românesc, și chiar dacă vulnerabilitatea afișată acolo e pe alocuri sfâșietoare, Lorena spune că nu a dat toate detaliile experienței . Însă posibilitatea de a spune ce avea de spus a venit după ani de la întâmplările despre care a vorbit, „ca să-mi găsesc puterea să vorbesc despre asta, să filmez și să postez. Sper că a fost de folos și-a deschis ochii unor persoane care s-ar putea afla în aceeași situație.

Vulnerabilitatea vine și cu un cost, dar pentru ea a fost și un triumf personal. Iar dacă pentru unii poate părea prea mult, Lorena spune că a crescut într-o paradigmă a exprimării și nu i se pare deplasat să o facă. Chiar părinții ei, care-i mai atrăgeau atenția la ce postează când era adolescentă, au renunțat să o facă, și acum o ajută și o susțin.

A contat și faptul că a fost mereu „premiantă și am avut note mari la toate examenele. Să fac fotografie și să mă mai machiez din când în când… o făceam din pasiune. Nu o vedeam ca pe o greutate. După ce terminam temele, făceam și chestia asta. Era o prioritate pentru sufletul meu. A plecat din Brașov să studieze la Cluj, lucru care a ajutat-o, i-a adus inspirație și cunoștințe noi. Mergea la facultate și poza în pauzele dintre cursuri ce urma să posteze a doua zi, și a fost și vremea în care a început să câștige bani din postări. Atunci „este adevărat că am prioritizat content-ul în timpul semestrului. Dar în sesiune lăsam content-ul deoparte și învățam. Chiar făceam glume, că în sesiune pozele se reciclează. Acum e prima toamnă de când mă știu în care nu începe nimic pentru mine., spune, după ce a absolvit și masterul.

Deși a avut mereu mai mulți urmăritori ca cei din jur, nu s-a gândit că postările ei pot fi un job. Inițial i-a părut bine că o văd oamenii, gândindu-se că printre cei care o urmăreau pot fi persoane care ar fi putut să aibă nevoie de sfaturile ei de nutriție. Dar boom-ul adevărat a venit atunci când a intrat și pe TikTok, în ciuda celor care îi spuneau că nu are ce să caute acolo. „Mi-am dat seama că are potențial aplicația, chiar dacă în acel moment era cel puțin ciudat. Am avut încredere că se poate dezvolta în ceva frumos și bineînțeles că lucrul ăsta s-a întâmplat. În pandemie, când eram închiși în case, am început să postez foarte mult și în câteva luni am ajuns să fac 100 de mii de urmăritori. După care a venit boom-ul cu reel-ul de pe Instagram, și am continuat tot așa.



Pentru tot conținutul pe care îl produce mânuiește cu pricepere tehnologia care alcătuiește arsenalul oricărui creator. „Mereu apare ceva nou, care ar putea să îmbunătățească, să aducă ceva nou content-ului tău. Așa că își cară într-un ghiozdan laptopul, tableta, încărcătoare, telefoane, un aparat cu patru obiective, harduri externe, un cititor de carduri, baterii și încărcător de baterii, căști. „Și trepiedul, care de obicei nu vine în ghiozdan, că nu încape. Cu echipamentul ăsta merge înarmată și-n vacanțe.

Doar că vacanțele, spune, nu-s tocmai vacanțe când ești creator de conținut. „Pentru mine nu există vacanțe în care să nu se facă content, atunci când un om normal s-ar relaxa, după mers la muncă atâta timp. N-am să te mint, probabil am și fost în burnout, dar am reușit să-l gestionez. Am făcut câte-o pauză mai scurtă, în care mi-am luat timp să mă odihnesc. Asta-i chestia: e obositor. Inspirație și chef poate ai, dar la un moment dat obosești. Și decât să tragi de tine și să te chinui, mai bine spui stop puțin.

A învățat să se și organizeze. Spune că face cu drag și conținut pentru Instagram, și pentru TikTok, dar își rezervă zile diferite, pentru că e dificil să le faci pe ambele în același timp, e nevoie de alt mindset pentru fiecare. Iar când lucrează, face calupuri întregi: „Îmi place să fac mai mult content, dacă tot îmi fac părul și mă machiez. Și apoi să am zile în care nu fac nimic. Stau fără machiaj, în pijamale, în pat.

Trend-urile dictate de algoritm nu o deranjează, spune, pentru că se simte inspirată să dea un spin personal fiecăruia și nu vrea să facă ceva ce „nu se cere. Și, în plus, „poate să-mi vină mie o idee, să fiu eu trendsetter-ul. Ideile îi vin de multe ori înainte de culcare, când își face o listă mentală cu lucrurile pe care ar vrea să le mai facă, dar pentru asta, spune, ajută și că e mereu atentă la tot ce-i în jur, în căutare de inspirație.

Scopul ei, spune, e să inspire oamenii. „Mi-aș dori foarte mult ca oamenii să fie mult mai buni, cu ei în primul rând, pentru că în momentul în care o persoană e nemulțumită cu ea automat este rea și cu ceilalți. Și eu învăț chestia asta în fiecare zi.

Și apoi, să le arate ce știe și ce-i place, pentru că are un conținut divers și nu se regăsește doar într-o nișă, cum ar sugera algoritmul că e necesar să faci, dacă vrei să ai succes. „Toate lucrurile pe care le postez înseamnă puțină iubire din fiecare domeniu pe care l-aș fi urmat dacă n-aș fi făcut asta. Îmi place că e așa.