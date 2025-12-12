Locuri instagramabile din București, Cluj și Craiova care aduc energia sărbătorilor 

Magazin PPC, Magazin PPC, Blvd. Mircea Vodă 30

Iarna aceasta, câteva locuri din București, Cluj și Craiova, trei dintre cele mai vizitate orașe ale țării, s-au transformat în destinații pline de lumină, perfecte pentru a crea amintiri. Fiecare loc spune o poveste, fiecare lumină creează un moment, iar fiecare decor te invită să-l surprinzi în feed-ul de social media.

Topul locurilor PPC perfecte pentru un story rapid după o sesiune de #winterfun.

În București, Târgul de Crăciun 2025 powered by PPC Renewables strălucește în Piața Constituției, Piața Universității și Esplanada Operei Naționale. Pentru poze de poveste, roata panoramică din Piața Constituției sau leagănul luminos PPC din Piața Universității intră pe lista de locuri instagramabile în această perioadă.

Târgul de Crăciun București

Din aceeași poveste feerică face parte și magazinul PPC de pe Bd. Mircea Vodă nr. 30, transformat într-un orășel miniatural de iarnă: peste 1.500 de globuri, 1.000 de steluțe și 5.000 de beculețe LED creează una dintre cele mai spectaculoase vitrine ale sezonului.

Târgul de Crăciun Craiova

La Cluj-Napoca, Planeta Crăciun este luminată până pe 1 ianuarie. Ca partener al evenimentului, PPC îi așteaptă pe iubitorii atmosferei de iarnă atât la patinoarul de la Sala Sporturilor, cât și în piața din centrul orașului, în zonele foto special amenajate pentru vizitatori, inclusiv unde este instalat bradul de Crăciun. În zona PPC din Piața Unirii poate fi vizitat și magazinul mobil PPC. Tot în această zonă PPC a pregătit și o experiență interactivă: vizitatorii pot învârti Roata Energiei pentru cadouri instant și se pot înscrie la tombola cu premii, de vineri până duminică, între orele 16:00–20:00.

Craiova devine scena basmului „Spărgătorul de Nuci', tema din acest an a Târgului de Crăciun, deschis până pe 4 ianuarie 2026. În Strada Lipscani colț cu Strada Theodor Aman, arcadele luminoase ale zonei PPC creează un tunel vizual spectaculos, numai bun pentru poze nocturne. Tot aici se află și magazinul mobil PPC, punct de întâlnire pentru cei care vor să se bucure de atmosferă și să surprindă clipa în cadre pline de culoare. Și aici vizitatorii zonei PPC pleacă acasă cu cadouri dacă învârt Roata Energiei.

De la instalații luminoase la decoruri artistice, de la târguri vibrante la colțuri tematice, PPC aduce în toată România energia sărbătorilor și set-up-uri perfecte pentru poze care vor străluci în orice galerie digitală.

Foto credit: PPC

