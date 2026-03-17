Lineup complet pentru Electric Castle 2026: The Cure, twenty one pilots, Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap și alte zeci de nume pregătite să facă senzație la castel

  . Actualizat 17.03.2026, 17:11,  de  Advertorial
E aici și arată fantastic: Electric Castle dezvăluie afișul complet al ediției ce va avea loc, între 16 și 19 iulie, pe domeniul Bánffy din Bonțida. Deschis de superstarurile The Cure, twenty one pilots și Teddy Swims, completat de senzațiile rock Wet Leg, Nothing But Thieves și LP, cu o selecție extravagantă hip-hop ce-i include pe Kneecap, Yung Lean & Bladee, și electro de top asigurat de Mochakk, Chase & Status sau Subtronics, lineup-ul îmbină nume consacrate și artiști avangardiști ce redefinesc genurile. Totul cu un strop de strălucire hollywoodiană, prin prezența lui Keanu Reeves via Dogstar, la Bonțida. Abonamentele sunt disponibile pe electriccastle.ro la 169 Euro + taxe (General Access), preț pe perioadă limitată.

Prezența The Cure și twenty one pilots a entuziasmat, deja, întreaga comunitate Electric Castle și nici nu putea fi altfel: e un privilegiu să asculți, live, într-o singură ediție de festival, două trupe ce au deja confirmarea istoriei muzicii și a milioanelor de fani din întreaga lume. Entuziasmul scapă de sub control odată cu confirmarea lui Teddy Swims ca premieră în festival și în România: e imposibil ca cineva să fi ratat febra Lose Control', hit-ul ce l-a propulsat pe Teddy Swims la statutul de star soul-pop. Swims va aduce pe scena principală a festivalului forța brută și intensitatea emoțională a hit-urilor sale Bad Dreams', The Door' și Hammer to the Heart'. 

Trei nume care spun multe despre cum va arăta scena principală a celei de-a 12-a ediții EC: Wet Leg, LP și Nothing But Thieves. De la un single viral în 2021 la două premii Grammy în 2023, Wet Leg au devenit rapid unul dintre cele premiate nume din indie-ul britanic. Live, trupa livrează hit-uri precum „Chaise Longue', „Wet Dream' și „Ur Mum' într-o formulă care combină efervescența post-punk, atitudinea feministă și euforia perfectă pentru festivaluri. Li se alătură LP (Laura Pergolizzi), vocea inconfundabilă din New York, artistă și compozitoare care a semnat piese pentru Rihanna și Christina Aguilera înainte ca hitul „Lost on You' să devină un fenomen european. Din aceeași ecuație a marilor show-uri live face parte și Nothing But Thieves, trupa cu albume de top, miliarde de stream-uri și concerte pe care le simți până în adâncul sufletului.

EC 2026 aduce în line-up și trei dintre cele mai provocatoare nume ale scenei europene: Yung Lean și Bladee, vizionarii suedezi care au transformat cloud rap-ul scandinav dintr-un fenomen de nișă într-un cult global, dar și Kneecap, explozivul trio hip-hop din Belfast care a reinventat discursul politic și cultural printr-un mix de irlandeză, revoltă și adrenalină. Tot cu rădăcini irlandeze, dar în cu totul alt registru muzical, Maverick Sabre pregătește un show ce acoperă toate albumele sale, inclusiv Lonely Are the Brave', certificat cu aur.

Atent rafinată pentru a acoperi toate genurile muzicii electro, selecția artiștilor din acest gen muzical îi include pe Mochakk, senzația tech-house a momentului, Chase & Status veteranii' scenei drum & bass, cu hituri precum „Blind Faith' și „End Credits', vândute în peste 10 milioane de exemplare, Subtronics, Kölsch și Deep Dish, duo-ul recompensat cu Grammy, revenit după două decenii pe scena progressive house.

E de la sine înțeles că niciun fan de rock sau Matrix nu va lipsi de la concertul Dogstar, trupa fondată și condusă de Keanu Reeves. Dogstar aduce în festival materiale noi ce demonstrează că revenirea lor este mult mai mult decât un simplu moment de nostalgie. Plus, toată carisma lui Keanu, bineînțeles.

Pentru cei nerăbdători să își facă de pe acum lista cu show-uri de neratat Balu Brigada, House of Protection, Just Mustard, Sleaford Mods, Omul la lună, HVNDS, Celelalte Cuvinte asigură o călătorie completă prin rock, de la post-punk, indie la electronic rock. Nastia, Sullivan King, Mind Entreprises, Egyptian Lover, Quantic și Layla Benitez sunt alți câțiva dintre cei 200 de artiști ce compun lineup-ul Electric Castle la ediția din acest an. 

Lista completă a artiștilor prezenți pe afișul Electric Castle 2026 poate fi găsită pe www.electriccastle.ro Tot aici sunt disponibile și abonamentele, la un preț special în perioada următoare, începând cu 169 Euro + taxe pentru Acces General, urmând ca prețul să ajungă la pragul final. De asemenea, organizatorii oferă opțiunea de a bloca prețul actual prin programul de rate, cu o primă plată de doar 20 Euro.

Electric Castle 2026 line-up:

THE CURE / TWENTY ONE PILOTS / TEDDY SWIMS / CHASE & STATUS (DJ set)

LP / NOTHING BUT THIEVES / MOCHAKK / WET LEG / YUNG LEAN & BLADEE / SUBTRONICS / KÖLSCH / DEEP DISH / WILKINSON / ANNA / ELIZA ROSE / KASABLANCA / KNEECAP / MAVERICK / SABRE / ARCHIVE / SLEAFORD MODS / DOGSTAR / HOUSE OF PROTECTION / BALU BRIGADA / NASTIA / DJ MARKY / KILIMANJARO / THEMBA / QUANTIC (DJ SET) / ACID ARAB (DJ SET) / CONGO NATTY ft. BLACKOUT JA / EGYPTIAN LOVER / BARON / MIND ENTERPRISES / GERD JANSON / ODDISEE & GOOD COMPANY / JUST MUSTARD / DUB PISTOLS / YĨN YĨN / PACIFICA / KID KAPICHI / PRIKU / OGAZON B2B RYAN ELLIOT / FROST CHILDREN / AARON HIBELL /  IVAN & THE PARAZOl / KO SHIN / MOON / MAX BABY / GANS / KOIKOI / HONEYGLAZE / DEBDEPAN / SUNNAN / LA SÉCURITÉ / SWIMMING PAUL / MAFALDA / SOULEANCE / ECLAIR FIFI / GIA FU / KITTY AMOR / ROSEY GOLD / SORAYA/ SKYLA TYLAA / INDO WAREHOUSE / DEER JADE / ROSA PISTOLA / MECHATOK / LAYLA BENITEZ / SG LEWIS / POLA & BRYSON / LAGARTIJEANDO / SAINTE VIE / MC GQ / SATORI / SULLIVAN KING / LEVEL UP / ACID PAULI / PARTIBOI69 /  DENIS SULTA / ON THE BLOCK

