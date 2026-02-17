Lily Collins, numită prima ambasadoare Zalando la nivel global

  Actualizat 17.02.2026, 11:48
Lily Collins, numită prima ambasadoare Zalando la nivel global

  • Lily Collins, actrița nominalizată la Golden Globe, devine prima ambasadoare globală Zalando.
  • Lily Collins va fi imaginea a două campanii majore în 2026, alături de conținut curatoriat și activări speciale, aliniate momentelor-cheie din calendarul internațional de fashion.

Zalando, cea mai mare destinație online de fashion multi-brand din Europa, anunță astăzi colaborarea cu actrița premiată, producătoarea și autoarea Lily Collins, în calitate de prima ambasadoare de brand la nivel global.

Recunoscută pentru roluri nominalizate la Golden Globe și o interpretare devenită reper cultural în Emily in Paris, Lily Collins s-a impus ca una dintre cele mai influente figuri ale stilului contemporan. Parcursul său profesional și personal, desfășurat în Europa – de la Paris și Italia pe ecran, până la scena West End-ului londonez – aduce o perspectivă autentică asupra diversității și rafinamentului stilului european.

Recunoscută pentru estetica sa expresivă și versatilă atât pe set cât și în afara acestuia, Lily Collins îmbină cu naturalețe moda high-end și stilul cotidian, promovând individualitatea și încrederea ca forme esențiale de auto-exprimare prin ceea ce poartă. Dincolo de actorie, Collins susține un dialog deschis despre autenticitate și identitate, teme explorate și în bestsellerul său internațional Unfiltered – valori care se regăsesc în ADN-ul Zalando.

Parteneriatul, desfășurat pe durata unui an, va include două campanii majore, producții de conținut dedicate, selecții curatoriate disponibile pe platforma Zalando, apariții în presă și implicarea în momente-cheie din calendarul internațional de fashion – aducând abordarea sa instinctivă și expresivă asupra stilului în universul creativ Zalando Ce să port?.  

James Rothwell, SVP Marketing Zalando, declară: „Suntem încântați să o primim pe Lily Collins ca ambasadoare globală Zalando pentru 2026. Ea întruchipează creativitatea, încrederea și o relație intuitivă cu moda. Prin acest parteneriat, celebrăm momentul de getting ready ca pe un ritual cu putere de transformare și consolidăm rolul Zalando ca partener de stil pentru consumatorii nostri – de la alegerile zilnice până la cele mai importante momente din viață.'

Lily Collins adaugă: „Moda a fost întotdeauna pentru mine mai mult decât haine – este o extensie a identității mele. Îmi place că acest parteneriat cu Zalando pornește de la întrebarea pe care ne-o punem cu toții în fiecare dimineață: Ce să port? Nu este vorba doar despre covorul roșu, ci despre a te simți autentic într-o zi obișnuită. Ca prima ambasadoare globală Zalando, sunt entuziasmată să explorez individualitatea și încrederea, celebrând multiplele forme pe care stilul personal le ia în Europa.'

Colaborarea debutează odată cu campania Zalando Spring/Summer 2026, în care Lily Collins oferă propria interpretare a dilemei vestimentare cotidiene Ce să port?. Continuând tradiția campaniilor cu relevanță culturală și talente globale, acest parteneriat marchează un nou capitol în evoluția platformei creative Zalando și continuă misiunea brandului de a răspunde dilemelor universale de stil pe care oamenii le întâlnesc în fiecare dimineață – de la nunți de vară la interviuri de angajare.

Sursa foto: Zalando

