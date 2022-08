Levi’s x GANNI revine cu o colecție care jonglează cu nuanțe inspirate din natură, alături de Emma Chamberlain

Inspirați de o nouă dragoste pentru grădinărit, Levis x GANNI revin la finalul sezonului primăvară-vară 2022 cu o colecție inspirată de Mama Natură. Fabricată din cel puțin 55% bumbac organic certificat și coloranți naturali – pe bază de plante și minerale, folosind tehnici de economisire a apei – colecția este formată din 8 piese care prezintă nuanțe discrete și siluete fine, care se regăsesc atât în grădina de acasă, cât și în oraș. Pregătită într-o gamă extinsă de dimensiuni, această colecție celebrează incluziunea și practicile mai responsabile printr-o viziune unică marca Levis x GANNI.

Campania „Grow Up' Levis x GANNI o are în centrul atenției pe Emma Chamberlain, care alături de prietenii ei, are parte de o călătorie încântătoare și surprinzătoare printr-o grădină de legume. Aceștia sunt surprinși exteriorizându-și dragostea pentru natură și abilitățile excepționale de grădinărit.

„Parteneriatul dintre GANNI și Levis este unul cât se poate de firesc. Credem că optimismul, ireverența și accesibilitatea pe care GANNI le infuzează în design-urile lor se potrivește perfect cu angajamentul nostru față de sustenabilitate – fiind în centrul celor mai recente colaborări. Colecția este plină de articole care devin instant clasice prin libertatea stilistică pe care o oferă, care sunt cool și confortabile în același timp' – Karyn Hillman, Levis Chief Product Officer.

„Nu ne vine să credem că aceasta este deja a treia colaborare cu Levis, fiind o dovadă clară a faptului că munca în echipă funcționează! Am avut o viziune comună de la început, lucru care ne-a ajutat să ne dezvoltăm și să învățăm unii de la alții constant. Colecția este un mix perfect al pieselor emblematice Levis și GANNI, fiind îmbinate într-un mod foarte plăcut cu note fine de umor' – Ditte Reffstrup, GANNI, Creative Director.

Colecția „Grow Up' Levis x GANNI a fost inclusă în runaway-ul GANNI SS23 în timpul Săptămânii Modei de la Copenhaga, pe 11 august 2022.

Aceasta va fi lansată oficial pe data de 18 august 2022, în magazinele selectate Levis, levis.com și bineînțeles, prin aplicația Levis. Printre articolele vestimentare ce vor face parte din colecție, se regăsesc: blugi roz Levis®x GANNI ‘90s 50, blugi indigo Levis x GANNI Baggy Boot, vestă indigo cu șalter din denim Levis x GANNI și multe altele.

Despre brandul Levis

Brandul Levis simbolizează stilul american clasic și cool fără efort. De la inventarea lor de către Levi Strauss & Co. în 1873, blugii Levis au devenit una dintre cele mai recunoscute articole de îmbrăcăminte din lume, captând imaginația și loialitatea oamenilor de generații. Astăzi, portofoliul de mărci Levis continuă să evolueze printr-un spirit de pionierat și inovator neobosit, care este de neegalat în industria de îmbrăcăminte. Gama noastră de îmbrăcăminte de blugi și accesorii de top este disponibilă în peste 110 de țări, permițând persoanelor din întreaga lume să-și exprime stilul propriu. Pentru mai multe informații despre marca Levis, produsele și magazinele sale, vă rugăm să vizitați levi.com.

Despre brandul GANNI

Cu sediul în Copenhaga, deținut și condus de echipa soț-soție Ditte Reffstrup, director de creație, și Nicolaj Reffstrup, fondator, GANNI s-a dezvoltat exponențial în ultimii ani, cu simțul său de stil Scandi 2.0 plin de personalitate și contraste. GANNI înseamnă a face societatea să se simtă mai încrezătoare și capabilă de orice atunci când își poartă hainele.

GANNI este într-o călătorie de transformare într-o versiune mai responsabilă, fiind conștientă de obligația morală de a face bine în fiecare zi.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro