Levi’s Workwear – când ai de muncă la greu

Clădită, nu fabricată, noua colecție Levis Workwear este un mix de modern și atemporal pentru o nouă generație de articole workwear iconice – de la geci supradimensionate, la jeanși largi, salopete și multe altele. Stilul utilitar creat de Levis e garantat să arate bine mult timp de acum înainte.

Caracterizate printr-o potrivire relaxată, boxy, articolele de îmbrăcăminte se inspiră din stilul vintage, asigurând în același timp o longevitate maximă. Linia de îmbrăcăminte workwear este concepută nu doar pentru cei cu simț estetic, ci și pentru cei care au nevoie de îmbrăcămintea lor pentru a face față în agitația sarcinilor de zi cu zi. Este un moment de turnură în fashion, unde forma și funcția se combină, fără a compromite stilul.

Fiecare piesă din colecție este realizată meticulos pentru a rezista rigorilor muncii, oferind în același timp un avantaj contemporan. Levis Workwear invită purtătorii să îmbrățișeze un stil de viață în care confortul, caracterul practic și moda se îmbină perfect, deschizând calea către o nouă eră a ținutei de lucru care reflectă atât rezistența, cât și expresia personală.

Fie că te afli pe un șantier sau navighezi în peisajul urban, Levis Workwear este colecția pregătită să îți satisfacă cerințele, asigurându-te că arăți bine în timp ce îți faci treaba. Explorează colecția și redefinește-ți garderoba de lucru cu piese care promit să fie la fel de durabile ca angajamentul tău față de excelență.

Iată aici câteva articole statement ale colecției, care sigur te vor cuceri.

Broadway Engineer Coat

Fie că ești inginer de șantier sau nu, cu siguranță poți purta această geacă. Cu stilul său clasic, o potrivire lejeră, relaxată și o multitudine de buzunare, această haină de inginer Broadway arată bine pe oricine. Articolul clasic de inginer, reimaginat cu o potrivire modernă, relaxată, fabricat din denim durabil și proiectat cu trei buzunare exterioare utilitare și un buzunar ascuns la piept.

568 Loose Straight Carpenter Jeans

Am combinat stilul cu îmbrăcămintea de lucru pentru acești pantaloni de tâmplar, care au o potrivire modernă, lejeră. Poartă-i cu un tricou grafic sau cu o geacă puffer – pot fi combinați cu orice.

Tot ce îți place la pantalonii cargo combinat cu pantaloni de lucru autentici, în mai multe nuanțe de albastru sau în variantă de catifea reiată, alege-ți perechea favorită. Sunt super confortabili și au o potrivire largă, relaxată.

Workwear Tee

Un tricou bun înseamnă confort și versatilitate. Cu un buzunar la piept, o siluetă clasică și o construcție durabilă, acest tricou de lucru cu mânecă scurtă este genul de tricou pe care îl vei purta în anii următori. Un tricou durabil, inspirat de hainele de lucru, finisat cu logo-ul Levis pe buzunarul de la piept.

Workwear pentru femeia care alege acest stil – Doreen Utility Shirt

Inspirată de îmbrăcămintea clasică de lucru, cămașa Doreen Utility are nasturi atemporali în față, două buzunare supradimensionate și mâneci lungi, versatile, pe care le poți purta suflecate în sus sau în jos. O cămașă de inspirație utilitară, croită cu o potrivire standard.

Am făcut acest articol din 100% TENCEL Lyocell, o fibră moale provenită din lemn. TENCEL este o marcă comercială a Lenzing AG. Cămașa este disponibilă într-o gamă de culori și dimensiuni inclusive.

Colecția îți asigură o ținută completă, cu un sortiment bogat și variat de cămăși, tricouri și accesorii, toate de inspirație „muncitorească'.

Alege-ți ce te reprezintă din noua colecție Levis Workwear de pe levi.com sau din magazinele din țară.

Despre Levis

Brandul Levis simbolizează stilul american clasic și cool fără efort. De la inventarea lor de către Levi Strauss & Co. în 1873, blugii Levis au devenit unele dintre cele mai recunoscute articole de îmbrăcăminte din lume, captând imaginația și loialitatea oamenilor de generații. Astăzi, portofoliul de mărci Levis continuă să evolueze printr-un spirit de pionierat și inovator neobosit, care este de neegalat în industria de îmbrăcăminte. Gama noastră de îmbrăcăminte de blugi și accesorii de top este disponibilă în peste 110 de țări, permițând persoanelor din întreaga lume să-și exprime stilul propriu. Pentru mai multe informații despre marca Levis, produsele și magazinele sale, vă rugăm să vizitați levi.com.

Despre Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co. este una dintre cele mai mari companii de îmbrăcăminte de marcă din lume și un lider global producerea blugilor. Compania proiectează și comercializează blugi, îmbrăcăminte casual și accesorii aferente pentru bărbați, femei și copii sub mărcile Levis, Dockers, Signature by Levi Strauss & Co., Denizen și Beyond Yoga. Produsele brandului sunt vândute în peste 110 de țări și în întreaga lume printr-o combinație de lanțuri de comercianți, magazine universale, site-uri online și are o amprentă globală de aproximativ 3.200 de magazine de tipul shop-in-shop. Veniturile nete raportate ale Levi Strauss & Co. pentru anul fiscal 2022 au fost de 6,2 miliarde de dolari. Pentru mai multe informații, accesați http://levistrauss.com.



