  de ELLE
LEMO PLATINUM o poveste frumoasă despre design

CYBEX prezintă LEMO Platinum, noul scaun pentru copii care îmbină eleganța cu stilul de viață contemporan și adaugă un accent iconic oricărei locuințe de familie.

Inspirat de soluțiile create de natură însăși, LEMO Platinum transpune forța elementelor pământului într-un design expresiv, care oferă baza perfectă pentru viața de familie. O poveste frumoasă despre design, menită să fie spusă generație după generație.

Realizat din lemn de fag de înaltă calitate, cu forme moi și rotunjite, scaunul evocă mișcarea lină a valurilor oceanului, în timp ce picioarele sale suple și bine definite transmit stabilitate și stil.

LEMO Platinum este conceput pentru a fi folosit încă de la naștere și adaptat fiecărei etape de viață.
Totul începe cu Platinum Bouncer, care poate fi folosit atât independent, cât și atașat scaunului LEMO Platinum – o expresie a designului modern de mobilier pentru familie, în care rafinamentul și funcționalitatea se îmbină natural.

Pe măsură ce copilul crește și poate sta singur în șezut, în jurul vârstei de 6 luni, scaunul poate fi completat cu Baby Set-ul și cu tava transparentă distinctivă, decorată cu un motiv inspirat din ramuri, integrată armonios în detaliile fine ale designului.
Ulterior, LEMO Platinum se transformă într-un scaun clasic, potrivit pentru utilizarea zilnică – inclusiv de către adulți.

Martin Pos, fondator CYBEX:
„Interioarele și designul au fost întotdeauna parte din ADN-ul CYBEX, încă de la început. Ne propunem să redefinim modul în care părinții își raportează stilul de viață la spațiul în care trăiesc și sunt încântat să extind portofoliul nostru de soluții de top. LEMO Platinum și Platinum Bouncer sunt piese de mobilier remarcabile, care vor deveni favoritele familiilor, datorită designului lor inteligent și calității excepționale.'

Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați: www.cybex-online.com

Despre compania CYBEX

Compania germană, fondată în 2005 de cehul Martin Poš, este cunoscută la nivel mondial pentru dezvoltarea de produse care se integrează perfect în stilul de viață al părinților și le oferă acestora o viață mai plăcută și mai ușoară, în maxim confort și siguranță. Toate produsele CYBEX sunt ghidate de principiul inovator D.S.F., care reprezintă o combinație unică de design distinct (Design), cele mai înalte standarde de siguranță (Safety) și funcționalități inteligente (Functionality). – „For all tomorrows people!

Sursa foto: www.cybex-online.com


