INSTITUTION câștigă premiul Zalando Visionary Award 2026 

  Actualizat 29.01.2026, 12:36
  • INSTITUTION, brand fondat în Italia, a fost desemnat câștigătorul Zalando Visionary Award 2026, o distincție care recunoaște abordarea sa social-artistică, implicarea activă în comunitate și angajamentul constant de a susține și readuce în prim-plan meșteșugurile artizanale aflate în declin în industria modei.
  • În cadrul Copenhagen Fashion Week, în luna august, INSTITUTION își va prezenta colecția SS27 pe podium, cu sprijin din partea Zalando sub formă de mentorat, casting și suport financiar pentru producția show-ului
  • Astfel, Zalando Visionary Award își reconfirmă angajamentul de a susține noua generație de designeri care redefiniesc activ standardele industriei și contribuie la un progres real în peisajul modei

Zalando are plăcerea de a anunța INSTITUTION drept câștigător al Zalando Visionary Award 2026 —  un brand care funcționează ca o organizație social-artistică, construit pe o bază etică solidă. Fondat în Italia de Galib Gassanoff, INSTITUTION este un brand profund ancorat în moștenirea azeră a designerului. Brandul depășește granițele modei printr-o abordare centrată pe meșteșug, prin reinterpretarea metodelor tradiționale, utilizarea materialelor naturale și implicarea comunitară, cu scopul de a genera impact social și de a susține meșteșugurile artizanale aflate în declin.

Cei trei finaliști ai ediției 2026 — INSTITUTION, KYLE HO și Milk of Lime — au fost selectați de un juriu internațional format din experți ai industriei. Aceștia au fost aleși pentru abordările lor curajoase și orientate spre viitor, claritatea viziunii creative și capacitatea de a extinde granițele creativității și impactului social în comunitățile lor.

Ajuns la cea de-a patra ediție, Zalando Visionary Award continuă să celebreze excelența în design, inovație și impact social. Aliniat cerințelor de sustenabilitate ale Copenhagen Fashion Week, premiul subliniază angajamentul Zalando de a susține schimbări pozitive în industrie.

În cadrul Copenhagen Fashion Week AW26 [28 ianuarie 2026], a avut loc o expoziție dedicată finaliștilor, care a prezentat piesele-cheie ale fiecărui brand într-o selecție curatoriată de trei designuri, reflectând estetica și viziunea unică a fiecăruia. Giuliano Calza, mentor al brandurilor, a moderat un panel de discuții despre cultură și viitorul modei, cu o analiză aprofundată a inspirației din spatele fiecărui brand. În urma showcase-ului, juriul Zalando Visionary Award a anunțat INSTITUTION în cadrul unei cine festive.

Consensul juriului a evidențiat viziunea clară și nivelul ridicat de rafinament al execuției brandului INSTITUTION. Abordarea globală a lui Galib Gassanoff se reflectă în creații remarcabile, care integrează inspirații din contexte culturale diverse, aliniindu-se perfect misiunii premiului de a deschide noi spații pentru designerii emergenți și de a aduce noi perspective în industria modei.

Sara Spännar, membră a juriului și VP Brand & Creative Zalando, a declarat: „Sunt încântată să felicit INSTITUTION pentru câștigarea Zalando Visionary Award. Determinarea lui Galib de a pune meșteșugul în centrul creației, alături de modul în care își integrează experiențele culturale, a fost elementul decisiv. În numele echipei Zalando, așteptăm cu interes să vedem cum INSTITUTION își continuă parcursul către o industrie mai incluzivă și mai inovatoare.'

Fondatorul INSTITUTION, Galib Gassanoff, a declarat cu bucurie: „Îmi doresc ca brandul meu să ajungă la oamenii din întreaga lume și sunt recunoscător de fiecare dată când acest proiect este recunoscut ca unul valoros.' Doresc să mulțumesc tuturor celor care au susținut viziunea mea încă de la început și m-au ajutat să o construiesc până în prezent.'

INSTITUTION urmează să își prezinte colecția SS27 într-un show de podium în cadrul ediției de august a Copenhagen Fashion Week, cu sprijinul Zalando și al casting directorului Emma Matell. Brandul va beneficia de mentorat din partea membrului juriului, directorului creativ și avocatului cultural Edward Buchanan, precum și de un premiu financiar de 50.000 €, alături de 35.000 € destinați producției show-ului. 

Note pentru editori:

Membri juriului Zalando Visionary Award 2026 sunt:

  • Christiane Arp, Former Editor-In-Chief of Vogue Germany
  • Edward Buchanan, Creative Director and Cultural Advocate
  • Jeanie Annan-Lewin, Contributing Fashion Editor at British Vogue
  • Sara Spännar, VP of Brand & Creative at Zalando
  • Sara Sozzani Maino, Creative Director of the Fondazione Sozzani

Despre finalistii Zalando Visionary Award 2026:

  • INSTITUTION, proiect creativ fondat de Galib Gassanoff, funcționează ca o organizație social-artistică cu o bază etică solidă. Ancorat în moștenirea azeră a designerului, proiectul depășește granițele modei, folosind meșteșugul, materialele naturale și implicarea comunitară pentru a susține meșteșugurile artizanale aflate în declin.
  • KYLE HO, brand fondat în Londra de Kyle Ho, este specializat în tailoring contemporan. Creat pentru a contesta convențiile tradiționale ale modei masculine, brandul redefinește masculinitatea prin siluete progresive și o viziune inovatoare. Cu o perspectivă globală și o dedicație constantă pentru design rafinat, KYLE HO continuă să extindă granițele pentru o nouă generație.
  • Milk of Lime, brand ready-to-wear belgo-german, fondat de Julia Ballardt și Nico Verhaegen, absolvenți ai Royal Academy of Fine Arts Antwerp, este construit în jurul relației dintre om și natură și al unei abordări colaborative a procesului creativ. Prin narațiunea sa „rural punk', brandul explorează latura poetică a vieții, îmbinând fibre naturale, tehnici couture și elemente brute pentru a crea un univers vestimentar distinct, cu o puternică dimensiune poetică.și valorizează un proces creativ colaborativ.

Despre Zalando

Fondată la Berlin în 2008, Zalando este cea mai mare destinație online de fashion multi-brand din Europa. Construim un ecosistem paneuropean pentru comerț electronic în zona fashion și lifestyle, având două direcții de creștere: Business-to-Consumer (B2C) și Business-to-Business (B2B). Pe segmentul B2C, cele două branduri ale noastre – Zalando și ABOUT YOU – oferă o experiență de cumpărături multi-brand, inspirațională și de înaltă calitate, pentru produse de fashion și lifestyle, ajungând la peste 61 de milioane de clienți activi din 29 de piețe. Pe segmentul B2B, oferim un sistem unic de operare pentru e-commerce prin ZEOS, Tradebyte și SCAYLE, care valorifică infrastructura noastră logistică, software-ul și capabilitățile de servicii pentru a sprijini brandurile și retailerii în gestionarea și scalarea întregului lor business de comerț electronic la nivel european. Pentru mai multe informații, vizitați: corporate.zalando.com/en

Sursa foto: Zalando

