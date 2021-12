Lasă-te inspirată de magia sărbătorilor de iarnă

Decorează cu splendoare clipele de sărbătoare

Sărbătorile de iarnă sunt momentul mult așteptat de întreaga familie. Magia celor mai frumoase clipe din an începe cu pași rapizi să prindă culoare în viețile noastre. La fel ca și anul trecut, sărbătorile vor fi celebrate într-un cerc restrâns, însă cald și primitor, alături de familie și de cei dragi nouă.

Așa cum ne-am obișnuit, specialitățile Ferrero continuă să ne fie aproape și să ne înfrumusețeze sărbătorile de iarnă. Pentru a celebra frumusețea sezonului, Ferrero lansează broșura destinată în exclusivitate ornamentelor festive, în care oferă sfaturi pentru realizarea decorațiunilor, concepute special pentru a putea fi puse în practică acasă. Anul acesta, tematica este simplitatea și pune accent pe folosirea materialelor naturale, păstrând un decor simplu și elegant.

Întrucât cele mai frumoase lucruri sunt de obicei și cele mai simple, iar acest lucru este valabil mai ales pentru decorațiunile de Crăciun realizate acasă, suntem invitați să punem accentul pe conuri de brad, crenguțe și multă verdeață pentru a crea un decor de Crăciun inspirat de natură. De la natural la auriu pulverizat peste clasicele crenguțe de brad, aflăm cum folosirea materialelor naturale oferă un efect de impact și se poate adapta în multe feluri, în funcție de imaginația noastră.

Anul acesta, obiectele clasice sunt reinterpretate într-o manieră stilată și contemporană, fără a pierde însă din magia tradițiilor de iarnă. Paleta de culori aleasă este perfectă pentru sezonul de iarnă – combinații de alb și roșu, bronz și albastru-azuriu sau argintiu/auriu, oferindu-ne posibilitatea de a armoniza decorațiunile propuse cu interiorul propriei locuințe.

Steluțe decorative din hârtie cu Raffaello

Pungile de hârtie pentru sandwich sunt mai utile decât îți poți imagina. Caută instrucțiunile și sablonul pe decoratiuni-magice.ro și fii creativă! Aplică lipici pe o pungă de sandwich conform instrucțiunilor, în punctele marcate. Punga trebuie să fie plasată cu deschiderea în partea de sus. Apoi așează peste ea o a doua pungă și apasă pentru a lipi. Este foarte important să te asiguri că pungile sunt mereu așezate în aceeași direcție. Repetă procesul până suprapui 10 pungi. Transferă șablonul pentru steluță de pe decoratiuni-magice.ro pe ansamblul creat din pungi de sandwich și decupează. Pentru a agăța steluța, pliaz-o, perforeaz-o la ambele capete și apoi introdu o panglică prin acest spațiu. Urmărind șablonul, transferă cele două codițe decorative pe hârtia transparentă, decupează-le și scrie o urare. Aplică lipici și pe codițe pentru a le atașa steluței și decorează-le cu Raffaello pentru a aduce și mai multă bucurie celor din jur. Gata, ai obținut o decorațiune de sărbătoare care va atrage privirile tuturor.

Felicitare cu brăduț de Crăciun à la Mon Cheri

Cu puțină imaginație, hârtiile de copt brioșe se pot transforma în brazi mici pentru felicitări de Crăciun. Printr-o simplă îndoire la mijloc și aranjate în formă de copac, ele se transformă într-un model strălucitor de Crăciun care face urările pentru cei dragi mai deosebite.

Caută instrucțiunile pe decoratiuni-magice.ro și dă curs imaginației! Decupează o formă din hârtie cartonată și îndoaie-o la mijloc pentru a crea o felicitare. Decupează o bucată mai mică dintr-o altă hârtie de carton și utilizează un perforator cu model pentru a realiza o serie de cristale de gheață pe toată suprafața sa. Lipește această bucată de carton perforat la baza felicitării. Îndoaie cu grijă hârtiile de brioșe conform instrucțiunilor și aranjează-le pe felicitare sub forma unui brad de Crăciun, apoi fixează-le cu lipici. Perforează colțul din partea stângă sus a felicitării și atașează felicitarea unui cadou, utilizând o panglică. Adaugă un plus de splendoare decorând cu Mon Cheri sub formă de trunchi de brad și decorează cu cristalele de gheață obținute prin perforare.



Brăduț strălucitor din fir textil

Această idee de ambalare reflectă perfect eleganța simplității. Protagonistul aici este firul cu sclipici auriu care este înfășurat în jurul cadoului de mai multe ori și apoi este lăsat liber pentru a crea un motiv de copac. Decorate cu puncte adezive aurii, pachetele cadou vor fi atracția de sub bradul de Crăciun.

Ambalează cadourile în hârtie aurie. Fixează capătul firului textil pe spatele ambalajului, folosind bandă adezivă, apoi înfășoară-l de aproximativ 10-12 ori, în funcție de dimensiunea acestuia. Fixează și celălalt capăt al firului textil pe spatele ambalajului. Adună la un loc firele din partea de sus, apasă cu degetul și fixează cu bandă dublu-adezivă, pe care o decorezi cu Ferrero Rocher. Desfășoară firele de la baza cadoului, astfel încât să obții o siluetă de brăduț, pe care poți apoi să adaugi cercurile adezive sub forma unor globuri aurii.

Bucură-te alături de cei dragi într-un decor plin de splendoare, presărat cu ornamente Ferrero Rocher, Mon Cheri, Raffaello, Ferrero Kusschen, Ferrero Collection sau Ferrero Prestige. Descoperă toate propunerile noastre pe www.decoratiuni-magice.ro și decorează cu magie clipele de sărbătoare. Toate propunerile de decorațiuni DIY oferite de Ferrero necesită materiale accesibile, dispun de explicații pas cu pas și sunt ușor de realizat.

