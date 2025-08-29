José Carreras și Katherine Jenkins, împreună pe scena Unforgettable Festival 2025. O seară de operă și emoție pură în Piața Constituției

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
José Carreras și Katherine Jenkins, împreună pe scena Unforgettable Festival 2025. O seară de operă și emoție pură în Piața Constituției

Există seri în care muzica nu este doar spectacol, ci magie pură. În septembrie 2025, Unforgettable Festival va aduce în fața publicului român un astfel de moment rar și prețios: duetul dintre José Carreras și Katherine Jenkins.

Două dintre cele mai mari voci ale muzicii clasice vor urca împreună pe scena din Piața Constituției, într-o seară ce promite să fie una dintre cele mai elegante și emoționante din istoria festivalului.

Un festival care transformă Bucureștiul într-un centru cultural

În ultimii ani, Unforgettable Festival a reușit să transforme Bucureștiul într-o capitală culturală a Europei de Est. Festivalul a adus în România nume legendare din muzică, momente unice și duete care nu s-au mai văzut nicăieri în lume.

Ediția din 11-13 septembrie 2025 continuă această tradiție, cu un line-up spectaculos ce îi include pe Andrea Bocelli, Gheorghe Zamfir, Nikos Vertis, Andra, Loreen și, nu în ultimul rând, José Carreras și Katherine Jenkins.

Însă, pentru iubitorii muzicii clasice și ai marilor emoții, duetul Carreras-Jenkins va fi fără îndoială momentul serii.

Două legende, două voci, aceeași scenă

José Carreras este unul dintre cele mai mari nume din istoria operei. Membru al celebrului trio The Three Tenors, alături de Plácido Domingo și Luciano Pavarotti, Carreras a cucerit scenele lumii cu vocea sa puternică, dar în același timp caldă și sensibilă. Cu o carieră care se întinde pe mai bine de cinci decenii, Carreras rămâne un simbol al eleganței și al pasiunii pentru muzică.

Katherine Jenkins, pe de altă parte, este steaua galeză care a adus un suflu proaspăt în lumea muzicii clasice și crossover. Cu o voce cristalină și o prezență scenică fermecătoare, Jenkins a reușit să îmbine perfect arta lirică cu modernitatea, făcând muzica clasică accesibilă și publicului tânăr.

Întâlnirea lor pe scena Unforgettable Festival reprezintă un moment rar, în care două generații și două lumi muzicale se contopesc, pentru a crea un spectacol pur și plin de emoție.

Ce vor cânta Carreras și Jenkins la Unforgettable Festival

Deși detaliile exacte ale programului artistic sunt încă ținute sub discreție, organizatorii au dezvăluit că José Carreras și Katherine Jenkins vor interpreta împreună atât arii celebre din repertoriul de operă, cât și piese crossover, adaptate special pentru acest moment.

Orchestra festivalului va acompania acest duet cu aranjamente muzicale create exclusiv pentru această seară, pentru a oferi publicului o experiență sonoră de excepție.

„Va fi un spectacol care nu va impresiona doar prin muzică, ci și prin eleganța și rafinamentul celor doi artiști. Carreras și Jenkins împărtășesc nu doar talentul, ci și aceeași pasiune pentru a transmite emoție pură prin fiecare melodie,' spun organizatorii Unforgettable Festival.

O seară plină de emoție și rafinament

Momentul José Carreras și Katherine Jenkins va avea loc în seara de 13 septembrie, în ultima zi a festivalului. Este gândit să fie apogeul eleganței și emoției, încheind ediția din 2025 într-o notă sublimă.

Pentru mulți spectatori, va fi șansa unică de a-i vedea pe acești doi artiști excepționali împărțind aceeași scenă.

Detalii complete și bilete se găsesc în rețeaua iabilet.ro și pe **unforgettablefestival.com**

Sursa foto: Unforgettable Festival

Cele mai vândute colecții!
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
ELLE - ediția septembrie 2025 ELLE - ediția septembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
De ce nu trebuie să aștepți până când copilul e bolnav pentru o vizită la pediatru?
Advertorial
De ce nu trebuie să aștepți până când copilul e bolnav pentru o vizită la pediatru?
Tendințe în comerțul cu haine engros: ce produse aduc profit toamna aceasta
Advertorial
Tendințe în comerțul cu haine engros: ce produse aduc profit toamna aceasta
Ghidul cadoului spiritual: când și cui dăruiești un talisman
Advertorial
Ghidul cadoului spiritual: când și cui dăruiești un talisman
Tendințe actuale în vopsirea părului pentru saloane în 2025
Advertorial
Tendințe actuale în vopsirea părului pentru saloane în 2025
Aaron Pierre și Ishaan Khatter sunt protagoniștii stelari din distribuția noii campanii Toamnă / Iarnă “be the next” BOSS
Advertorial
Aaron Pierre și Ishaan Khatter sunt protagoniștii stelari din distribuția noii campanii Toamnă / Iarnă “be the next” BOSS
Diferențe notabile de caligrafie între un stilou mass market și unul de lux
Advertorial
Diferențe notabile de caligrafie între un stilou mass market și unul de lux
Libertatea
Când ar fi renunțat, de fapt, Andi Moisescu la verighetă. Primele semne că mariajul cu Olivia Steer s-ar fi încheiat
Când ar fi renunțat, de fapt, Andi Moisescu la verighetă. Primele semne că mariajul cu Olivia Steer s-ar fi încheiat
Cum arată Monica Gabor la șapte luni după ce s-a spus că a născut în secret
Cum arată Monica Gabor la șapte luni după ce s-a spus că a născut în secret
Oana Monea, ispită la Insula Iubirii, arată câți bani câștigă într-o zi. „Mi-ați spus să mă duc la muncă”
Oana Monea, ispită la Insula Iubirii, arată câți bani câștigă într-o zi. „Mi-ați spus să mă duc la muncă”
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află ce tendințe se conturează în piața imobiliară
Află ce tendințe se conturează în piața imobiliară
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ce a zis ispita despre scenele cu Ella
Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ce a zis ispita despre scenele cu Ella
Scrisoarea anonimă pe care a primit-o Ella Vișan. Ce mesaj i-a fost transmis și de la cine cred fanii că a primit-o
Scrisoarea anonimă pe care a primit-o Ella Vișan. Ce mesaj i-a fost transmis și de la cine cred fanii că a primit-o
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
La 47 de ani, Ioana Ginghină a mărturisit că face dragoste de trei ori pe zi. „Ne-am luat și jucării noi”. Cum a reacționat Cătălin Măruță când a auzit
La 47 de ani, Ioana Ginghină a mărturisit că face dragoste de trei ori pe zi. „Ne-am luat și jucării noi”. Cum a reacționat Cătălin Măruță când a auzit
catine.ro
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile
Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile
Sosul de paste bogat în proteine. Bucătarii italieni spun că este simplu și ușor de preparat
Sosul de paste bogat în proteine. Bucătarii italieni spun că este simplu și ușor de preparat
Mai multe din advertorial
Plăcintă de toamnă cu mere și scorțișoară – rețeta unui desert clasic și aromat
Plăcintă de toamnă cu mere și scorțișoară – rețeta unui desert clasic și aromat
Advertorial

+ Mai multe
Glow instant cu tratamentul Laser Peel Carbon
Glow instant cu tratamentul Laser Peel Carbon
Advertorial

+ Mai multe
Unde faci un inel de logodnă pe comandă în București? Ghid ELLE & atelierul IONA
Unde faci un inel de logodnă pe comandă în București? Ghid ELLE & atelierul IONA
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC