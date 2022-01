Jeans Lover

Pe Sânziana am cunoscut-o cu câțiva ani în urmă, iar de atunci mereu m-a binedispus cu vibe-ul ei pozitiv, energia debordantă, zâmbetul cuceritor și felul în care spune mereu DA atunci când o provoci!

Sânziana este urmărită de peste 300.000 de fani pe Instagram și, din acest punct de vedere, este unul dintre cei mai mari creatori de conținut autohton din zona de lifestyle. Practic o vedetă pentru că, da, influencerii sunt azi și vedete! Dar un soi de vedetă diferit, cu o responsabilitate mai mare față de propriul public. Iar pentru Sânziana cel mai important aspect este să transmită valorile în care crede în așa fel încât ele să fie și bine înțelese.

Te invităm să citești o discuție animată cu Sânziana Negru despre aceste valori, despre ce o inspiră, dar și despre viitorul lumii virtuale care se schimbă în mare viteză.

ELLE: Încep cu o întrebare pe care am pus-o destul de rar, și anume: cum și când ți-ai început cariera în social media? Spun că am pus această întrebare rar pentru că o carieră în social media e încă un lucru destul de nou, deși cu siguranță unul care există. Dar totuși putem vorbi deja despre o carieră construită pe Instagram!

Sânziana Negru: Am început într-un timp în care nu știam că Instagram va fi „a thing. Era doar o aplicație în care postam poze, la fel ca pe Facebook, din care ne luam cu toții doza de vanitate și validări, fără o continuitate neapărat… și aici vorbim de 2013, 2014. Nimeni nu știa pe atunci ce amploare va lua, am învățat domeniul pe măsură ce el a devenit efectiv un domeniu.

ELLE: De când ți-ai dat seama că postările tale au capacitatea de a influența un număr mare de oameni? Câte persoane te urmăreau la acea vreme? Cu ce responsabilitate vine la pachet conștientizarea acestui fapt?

Sânziana Negru: Pentru mine boom-ul a fost în 2016, imediat după ce am câstigat la prima ediție ELLE Blogging Awards. Aveam pe atunci 17.000 de urmăritori. Premiul m-a pus într-un spotlight și toată lumea era atentă la ce făceam. Evident, și responsabilitatea creștea pe măsură ce creștea comunitatea, de la mesajele transmise, până la vizualul „aruncat pe Internet. Am fost mereu atentă ca ceea ce transmit să nu se abată de la valorile în care cred și de la educația pe care am primit-o, dar în egală măsură să nu uităm că sunt totuși niste platforme de entertainment, ele nu înlocuiesc cărțile, teatrul sau muzica.

ELLE: Ce calități trebuie să ai ca să devii un jucător important în social media azi?

Sânziana Negru: Autenticitatea. O viziune proprie e importantă, e foarte ușor să cazi pradă trend-urilor și să faci ce face toată lumea, dar asta nu te va diferenția deloc de toată tagma deja existentă. Atâta timp cât ai ceva de transmis, o poveste cu o perspectivă diferită, n-ai cum să nu te faci văzut.

ELLE: Cum se desfășoară o zi obișnuită din viața ta? Cât e muncă și cât e timp personal și cum se intersectează ele în viața unui creator de conținut? Mai există o distincție clară între cele două?

Sânziana Negru: În cazul meu, lucrurile s-au schimbat mult în timp. Dacă la început îmi venea să postez orice lucru pe care îl făceam sau gândeam, acum știu clar că multe dintre lucrurile pe care îmi vine să le arăt nu îi îmbogățesc prea mult pe cei care le văd. Astfel că sunt mult mai selectivă cu ce aleg să share-uiesc. Îmi stăpânesc mult impulsul ăsta de „fă un story și postează. De asemenea, am făcut o distincție clară între viața personală, pe care n-o mai arăt pe social media, și conținutul de arătat. Asta pentru că nu vreau să permit oricui să aibă o părere legată de cum aleg să-mi trăiesc viața. Așa că zilele mele obișnuite diferă, de multe ori filmez de dimineață până seara pentru diferite campanii pe care le am, alteori, când nu am de livrat materiale, aleg să plec în locuri noi, de unde, până la urmă, tot aleg să filmez.

ELLE: Pe cine admiri din scena internațională de social media?

Sânziana Negru: Sunt câteva nume, Q Mike, Danielle Marcan (ambii români), Chelsea Kauai, ei mă inspiră mult pe partea de creativitate și muncă, iar pe partea de modă sunt mai multe fete.

ELLE: Cine sau ce te influențează în crearea conținutului de pe contul tău de Instagram?

Sânziana Negru: Orice poate să mă inspire, mi-am format ochiul în așa fel încât să nu mă opresc la ceea ce e evident, în prima linie. Important e să fii curios și deschis, să vezi și alte perspective decât cele cu care ești obișnuit sau care ți-au fost „predate.

ELLE: Care sunt valorile pe care vrei să le comunici celor peste 300.000 de urmăritori pe care îi ai și care este limbajul prin care vrei să le comunici aceste valori?

Sânziana Negru: Admir foarte mult oamenii care sunt orientați spre cunoaștere și dezvoltare și cred că inteligența fără bunătate este inutilă. Conținutul video pe care îl creez e unul personal, încărcat cu emoție și care transmite mult din valorile pe care le promovez.

ELLE: Ce lucruri în care crezi se regăsesc în peisajul social media de azi?

Sânziana Negru: Mă bucură să văd preocuparea pentru amenajarea camerelor noastre interioare. Cred că acum există foarte mult acces la informații care ne pot ajuta să decorăm mai frumos și mai sănătos tot ce ține de personalitatea noastră, tinerii sunt mai conștienți de ce vor, încotro se îndreaptă, unde și ce pot accesa pentru a fi mai aproape de preocupările lor.

ELLE: Ești unul dintre puținii influenceri care fac adevărate producții video pe conturile lor. Cum arată munca din spatele acestor producții?

Sânziana Negru: În primul rând, casa mea arată ca un studio. Și de aceea mă și gândesc să mă mut, în curând, într-un spațiu mai mare și mai luminos. Îmi place foarte mult să filmez și să editez, iar creativitatea asta s-a dezvoltat mult în ultimii ani, n-am avut-o mereu. Cu cât o folosești, cu atât crește, ca un mușchi. De cele mai multe ori, le fac singură, uneori lucrez și cu echipe profesioniste, când e nevoie să fiu filmată. Dar montajele prefer să le fac eu, ca să am controlul materialelor și siguranța că transmit exact lucrurile pe care le vreau, de la muzică, lumină, atmosferă.

ELLE: Care este relația ta cu moda? Te consideri o fashionista? Dar cu stilul?

Sânziana Negru: Bineînțeles că mă preocupă destul de mult partea aceasta, dar nu ca să fiu cea mai bine îmbrăcată din încăpere, nu este prioritatea mea. Mi-am definit un stil, cu siguranță, dar se schimbă mereu pe măsură ce evoluez ca persoană. Spre exemplu cred că e important să deții câteva piese foarte frumoase și atemporale din care poți crea mai multe outfit-uri. Tocmai de aceea apreciez campania celor de la Levis® „Cumpără mai bine, poartă mai mult. Cred că e important să-ți cumperi o pereche iconică de jeans pe care să o ai ani de zile în garderobă și cu care poți crea nenumărate ținute.

ELLE: Spune-mi când a fost prima ta întâlnire cu Levis®. Pe mine m-a marcat întâlnirea cu primii mei Levis® 501®, în liceu, și recunosc că nu m-am mai separat de ei. Am remarcat că și tu îndrăgești acest model, abia aștept să-mi spui povestea ta.

Sânziana Negru: Tot în liceu, dar pe atunci nu-mi permiteam să-mi cumpăr decât o pereche de jeans Levis® pe an. Și acum, da, mi se pune pata pe câte un model și, indiferent ce se mai regăsește în dulap, îi port pe aceiași. Acum m-am îndrăgostit de acest nou jeans Levis® 501® 90s, cu un fit mai relaxat și care oferă o siluetă mai lejeră decât tradiționalul 501®. Modelul încapsulează acel vibe grozav de la sfârșitul anilor 90, când fit-urile mai largi ofereau puțină atitudine.

ELLE: Levis® este un brand care a reușit mereu să fie autentic, modern, și depune eforturi în a fi din ce în ce mai sustenabil. Ce crezi despre sustenabilitatea în modă?