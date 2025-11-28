Invitație la teatru: HEDDA GABLER, în regia lui Thomas Ostermeier, la TNB pe 5 decembrie

THOMAS OSTERMEIER, unul dintre cei mai importanți regizori europeni, cunoscut pentru abordarea contemporană a pieselor clasice și montările sale provocatoare din punct de vedere politic și social, a montat pentru prima dată un spectacol în România, transpunând pe scena Sălii „Ion Caramitru' a Teatrului Național 'I.L.Caragiale' piesa HEDDA GABLER a lui Henrik Ibsen.

Piesa HEDDA GABLER de Henrik Ibsen, publicată în 1890 și prezentată în premieră mondială la 31 ianuarie 1891, la Residenztheater din Munchen, este considerată de majoritatea criticilor ca fiind una dintre cele mai reprezentative opere ale dramaturgiei secolului XlX. În piesă, Henrik Ibsen aduce o critică virulentă la adresa burgheziei acelor timpuri. Deși astăzi burghezia nu mai există sub forma unei clase omogene, ca acum două secole, dorințele și temerile burgheze se regăsesc astăzi într-o formă aproape neschimbată, în toate straturile societății. Teama de declin social a devenit un motiv comun al epocii noastre.

În viziunea lui Thomas Ostermeier, Hedda Gabler este un produs al erei digitale, o femeie obișnuită să obțină exact ceea ce vrea. Dar această Hedda realizează că există o mare diferență între ceea ce crede ea că își dorește și ceea ce are ea cu adevărat nevoie. Pentru regizor, strălucitoarea Hedda este o combinație de femeie fatală și copil răsfățat care s-a plictisit de noile jucării și se distrează practicând jocuri periculoase.

„Ce mă interesează pe mine ca regizor este că mă aflu în fața unui autor (Ibsen) care arată cum încearcă o ființă umană, cu emoțiile și sentimentele ei, să supraviețuiască, păstrându-și sufletul intact, într-o lume total raționalizată și materialistă, în care domnește exclusiv puterea banului'. (Thomas Ostermeier)

Spectacolul se joacă la Sala 'Ion Caramitru ' a Teatrului Național în ajun de Moș Nicolae, pe 5 decembrie, de la ora 19.00. Biletele se pot achiziționa atât online, cât și în format fizic, de la casa de bilete a teatrului.

Hedda Gabler de Henrik Ibsen

Traducere: Ozana Oancea

Distribuție:

Jørgen Tesman, profesor de istoria culturii: Richard Bovnoczki

Doamna Hedda Tesman, soția lui: Raluca Aprodu

Domnișoara Juliane Tesman, mătușa lui: Ana Ciontea

Doamna Elvstedt: Crina Semciuc

Judecătorul Brack: Marius Manole

Eilert Løvborg: Alexandru Potocean

Regie: Thomas Ostermeier

Regizor asociat: Christoph Schletz

Decor: Jan Pappelbaum

Costume: Ruxandra Bușneag

Muzica: Malte Beckenbach

Video: Sébastien Dupouey

Lighting design: Erich Schneider, Carsten Sander

Asistent regie: Corina Mihaela Predescu

Producător delegat: Mădălina Ciupitu

Asistent producție: Nikita Dembinski

Regia tehnică: Silviu Negulete, Vlad Isăilă

Sursa foto: TNB

