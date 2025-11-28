Invitație la teatru: HEDDA GABLER, în regia lui Thomas Ostermeier, la TNB pe 5 decembrie

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 28.11.2025, 17:14,  de  Advertorial
Invitație la teatru: HEDDA GABLER, în regia lui Thomas Ostermeier, la TNB pe 5 decembrie

THOMAS OSTERMEIER, unul dintre cei mai importanți regizori europeni, cunoscut pentru abordarea contemporană a pieselor clasice și montările  sale provocatoare din punct de vedere politic și social, a montat pentru prima dată un spectacol în România,  transpunând pe scena Sălii „Ion Caramitru' a Teatrului Național 'I.L.Caragiale' piesa HEDDA GABLER a lui Henrik Ibsen.

Piesa HEDDA GABLER de Henrik Ibsen, publicată în 1890 și prezentată în premieră mondială la 31 ianuarie 1891, la Residenztheater din Munchen, este considerată de majoritatea criticilor ca fiind una dintre cele mai reprezentative opere  ale dramaturgiei secolului XlX. În piesă, Henrik Ibsen aduce o critică virulentă la adresa burgheziei acelor timpuri. Deși astăzi burghezia nu mai există sub forma unei clase omogene, ca acum două secole, dorințele și temerile burgheze se regăsesc astăzi într-o formă aproape neschimbată, în toate straturile societății. Teama de declin social a devenit un motiv comun al epocii noastre.

În viziunea lui Thomas Ostermeier, Hedda Gabler este un produs al erei digitale, o femeie obișnuită să obțină exact ceea ce vrea. Dar această Hedda realizează că există o mare diferență între ceea ce crede ea că își dorește și ceea ce are ea cu adevărat nevoie. Pentru regizor, strălucitoarea Hedda este o combinație de femeie fatală și copil răsfățat care s-a plictisit de noile jucării și se distrează practicând jocuri periculoase.  

„Ce mă interesează pe mine ca regizor este că mă aflu în fața unui autor (Ibsen) care arată cum încearcă o ființă umană, cu emoțiile și sentimentele ei, să supraviețuiască, păstrându-și sufletul intact, într-o lume total raționalizată și materialistă, în care domnește exclusiv puterea banului'. (Thomas Ostermeier)

Spectacolul se joacă la Sala 'Ion Caramitru ' a Teatrului Național în ajun de Moș Nicolae, pe 5 decembrie, de la ora 19.00. Biletele se pot achiziționa atât online, cât și în format fizic, de la casa de bilete a teatrului. 

Hedda Gabler de Henrik Ibsen

Traducere: Ozana Oancea

Distribuție: 

Jørgen Tesman, profesor de istoria culturii: Richard Bovnoczki 

Doamna Hedda Tesman, soția lui: Raluca Aprodu

Domnișoara Juliane Tesman, mătușa lui: Ana Ciontea 

Doamna Elvstedt: Crina Semciuc

Judecătorul Brack: Marius Manole

Eilert Løvborg: Alexandru Potocean

Regie: Thomas Ostermeier

Regizor asociat: Christoph Schletz

Decor: Jan Pappelbaum

Costume: Ruxandra Bușneag

Muzica: Malte Beckenbach

Video: Sébastien Dupouey

Lighting design: Erich Schneider, Carsten Sander

Asistent regie: Corina Mihaela Predescu

Producător delegat: Mădălina Ciupitu

Asistent producție: Nikita Dembinski

Regia tehnică: Silviu Negulete, Vlad Isăilă

Sursa foto: TNB

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Iarnă de poveste în Schladming-Dachstein
Advertorial
Iarnă de poveste în Schladming-Dachstein
Cele mai comune 10 întrebări pe care le au oamenii când vine vorba de hotele încorporabile
Advertorial
Cele mai comune 10 întrebări pe care le au oamenii când vine vorba de hotele încorporabile
Cum obții autorizațiile și avizele de mediu necesare unei companii?
Advertorial
Cum obții autorizațiile și avizele de mediu necesare unei companii?
Dă formă viselor tale și ai parte de soluții de îngrijire personalizată a pielii și trupului, ce îmbină estetica și știința
Advertorial
Dă formă viselor tale și ai parte de soluții de îngrijire personalizată a pielii și trupului, ce îmbină estetica și știința
BIGOTTI transformă emoția Generației de Suflet într-o declarație de stil: colecția care îmbină eleganța cu spiritul național
Advertorial
BIGOTTI transformă emoția Generației de Suflet într-o declarație de stil: colecția care îmbină eleganța cu spiritul național
„Complimentul pe care nu l-am auzit niciodată” - O campanie Dove x ELLE  despre complimente care construiesc, nu compară
Advertorial
„Complimentul pe care nu l-am auzit niciodată” - O campanie Dove x ELLE  despre complimente care construiesc, nu compară
Libertatea
Nicoleta Luciu a slăbit 14 kilograme cu multe sacrificii. Dieta drastică a vedetei. „Dacă îți bagi perfuzii din astea în venă, ce îți mai trebuie mâncare?”
Nicoleta Luciu a slăbit 14 kilograme cu multe sacrificii. Dieta drastică a vedetei. „Dacă îți bagi perfuzii din astea în venă, ce îți mai trebuie mâncare?”
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 29 noiembrie – 5 decembrie 2025. Lună Plină în Gemeni. Venus va intra în zodia Săgetătorului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 29 noiembrie – 5 decembrie 2025. Lună Plină în Gemeni. Venus va intra în zodia Săgetătorului
Elena Udrea ține post și se roagă de trei ori pe zi: „Fac fapte bune, citim Biblia zilnic”. Își cere bunurile înapoi, după ce a fost executată silit
Elena Udrea ține post și se roagă de trei ori pe zi: „Fac fapte bune, citim Biblia zilnic”. Își cere bunurile înapoi, după ce a fost executată silit
Mara Bănică rupe tăcerea despre Alexandru Ciucu. Ce s-a întâmplat în 2019. „Eram cu soțul meu, el era însoțit nu de soție, ci de un domn”
Mara Bănică rupe tăcerea despre Alexandru Ciucu. Ce s-a întâmplat în 2019. „Eram cu soțul meu, el era însoțit nu de soție, ci de un domn”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Cele 3 zodii care intră într-o eră a bucuriei și a împlinirii în săptămânile ce urmează. Despre cine e vorba
Cele 3 zodii care intră într-o eră a bucuriei și a împlinirii în săptămânile ce urmează. Despre cine e vorba
Membrii trupei LaLa Band s-au reunit după 12 ani! Cât de schimbați sunt artiștii și care e motivul revederii
Membrii trupei LaLa Band s-au reunit după 12 ani! Cât de schimbați sunt artiștii și care e motivul revederii
Un bărbat s-a deghizat timp de 3 ani în propria mamă, totul ca să îi poată lua pensia. Ce l-a dat de gol pe om
Un bărbat s-a deghizat timp de 3 ani în propria mamă, totul ca să îi poată lua pensia. Ce l-a dat de gol pe om
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Povestea emoționantă a fiicei pe care Florin Prunea și fosta lui soție, Lidia, au adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce i-a inspirat să facă asta
Povestea emoționantă a fiicei pe care Florin Prunea și fosta lui soție, Lidia, au adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce i-a inspirat să facă asta
Atacată de propriul fiu și criticată de familie, Viorica de la Clejani a izbucnit! A spus tot ce a avut pe suflet și i-a lăsat pe toți fără cuvinte! Cântăreața s-a revoltat și la adresa creștinilor ortodocși! ”Aveți niște tradiții barbare”
Atacată de propriul fiu și criticată de familie, Viorica de la Clejani a izbucnit! A spus tot ce a avut pe suflet și i-a lăsat pe toți fără cuvinte! Cântăreața s-a revoltat și la adresa creștinilor ortodocși! ”Aveți niște tradiții barbare”
catine.ro
Ce mănâncă Sean Diddy Combs de Ziua Recunoștinței în închisoare. Meniul care a surprins pe toată lumea
Ce mănâncă Sean Diddy Combs de Ziua Recunoștinței în închisoare. Meniul care a surprins pe toată lumea
Horoscopul zilei de 29 noiembrie 2025. Berbecii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 29 noiembrie 2025. Berbecii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul chinezesc pentru luna decembrie 2025. Vezi ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
Horoscopul chinezesc pentru luna decembrie 2025. Vezi ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
Tipuri de carne cu cel mai ridicat conținut de proteine. Ce arată specialiștii
Tipuri de carne cu cel mai ridicat conținut de proteine. Ce arată specialiștii
Mai multe din advertorial
„Complimentul pe care nu l-am auzit niciodată” - O campanie Dove x ELLE despre complimente care construiesc, nu compară
„Complimentul pe care nu l-am auzit niciodată” - O campanie Dove x ELLE despre complimente care construiesc, nu compară
Advertorial

Există o tăcere care doare mai mult decât orice critică. O tăcere care s-a strecurat în copilăria noastră, în adolescență, în momentele în care aveam cea mai mare nevoie să fim văzute, validate, încurajate.

+ Mai multe
Dr. Lara Stangacilovic: „Frumusețea unui zâmbet începe întotdeauna cu sănătatea orală“
Dr. Lara Stangacilovic: „Frumusețea unui zâmbet începe întotdeauna cu sănătatea orală“
Advertorial

Medicul stomatolog Lara Stangacilovic propune o nouă perspectivă asupra esteticii dentare, vorbind mai puțin despre perfecțiune și mai mult despre echilibru, naturalețe și sănătate

+ Mai multe
Ghidul tău de cadourismart & stylishby SAMSUNG
Ghidul tău de cadourismart & stylishby SAMSUNG
Advertorial

Dacă ești în căutarea unui cadou nu doar stylish, ci și util și performant, Samsung are exact ceea ce cauți!

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC