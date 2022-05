Interviu de excepție cu fondatoarele brandului BelHer – perucile vedetelor din România. Cine sunt maestrele din spatele afacerii care a cucerit celebritățile 

Însă, un aspect demn de luat în seamă este că un brand a devenit din ce în ce mai vizibil și vine cu un aer fresh pe piață. În rândul celebrităților autohtone a luat amploare fenomenul perucilor BelHer, un brand condus din spate de două mâini de fier, care ne-au acordat un interviu de excepție.

Ele demonstrează că iscusința femeii în domeniul fashion-ului, al calității superioare și al frumosului este de neegalat, reușind să acapareze nume mari de la noi din țară datorită produselor oferite și gestionării lăudabile a unei afaceri, care a pornit din pasiune. Astăzi facem cunoștință cu Andra și Sabina, două antreprenoare ce au muncit și s-au dedicat total pentru a oferi produse premiu și servicii fără cusur.

Orice lucru măreț începe cu un vis, iar visul începe într-un moment când ceva pare intangibil, dar despre care știi că vă deveni realitate. Când a început visul Belher și cum?

Andra ne-a povestit cum a luat naștere brandul BelHer, după o întâmplare nefericită la un salon. Visul BelHer a început undeva în anul 2007, când mi-am dorit o schimbare de look și am apelat la decolorare. Din nefericire am avut foarte mult de suferit, substanțele distrugându-mi firul de păr. Pe atunci, extensiile nu erau deloc populare, nu prea se auzise la noi despre ele și nici nu erau accesibile, se găseau foarte greu și erau costisitoare. După ceva timp, din dorința de a-mi lăsa părul să se refacă, am cumpărat împreună cu sora mea, Sabina, acele extensii la care visam. Mi s-a părut incredibil că pot să-mi recapăt frumusețea atât de repede și că pot să îmi păstrez sănătatea părului. În momentul acela am știut că asta îmi doresc să fac, să ajut și alte fete/femei să își recapete încrederea și să poată renunța la anumite tehnici care sunt costisitoare și, mai mult decât atât, le și distruge podoaba capilară. Am amânat până în 2012 deschiderea primului magazin, pentru că în acea perioadă studiam foarte mult. Am dorit să ne implicăm cu totul la realizarea visului nostru și să punem bazele atunci când am încheiat cu pregătirea noastră profesională intensă, astfel încât să avem o bază solidă'.

Sabina ne povestește că ea și sora sa erau niște copile îndrăgostite de ideea că o femeie trebuie să aibă mereu parul frumos și aranjat. La vremea aceea se găseau extensii de par și peruci foarte greu în România, doar online și la prețuri mari. Fiind pasionată de păr, am început să mă interesez de unde am putea să le achiziționăm inițial pentru noi și apoi, ușor, ușor, prietenele noastre și-au dorit și ele să apeleze la acest truc stilistic, ce le-a salvat timp, bani și cel mai important sănătatea părului. Având un puternic spirit antreprenorial, am simțit oportunitatea de business și așa a început visul BelHer '.

Se spune că un antreprenor de succes are parte în drumul ascensiunii profesionale de cel puțin un eșec și abia din acel punct se poate bucura de succes. La voi cum a fost? Ați mai încercat alt domeniu? Este Belher primul pas în cariera dvs?

Sabina și Andra ne-au povestit că brandul BelHer a avut un frate mai mic', care la început nu era ușor de reperat, de aceea, cu timpul, cele două surori iscusite au intrat într-un proces de rebranduire și au reușit să construiască un imperiu al perucilor. Nu am mai activat în alt domeniu față de cel al extensiilor și al perucilor de par. Însă, inițial, în primii ani ai carierei nu luase naștere brandul Belher, aveam altă denumire, care era mai greu recognoscibilă. De aceea, în anul 2015 am hotărât să ne rebranduim. Și bine am făcut!. La vremea aceea cred că eram primul magazin fizic de extensii de par și peruci', a povestit Sabina, co-fondatoarea brandului BelHer.

Când a început Belher să devină cunoscut?

Andra și Sabina au reușit să facă un lucru uimitor într-o perioadă în care perucile aproape că nu existau pe piața din România. Ele au avut printre primele magazine fizice unde se puteau proba și cumpăra peruci și, astfel, locația lor era preferate doamnelor și domnișoarelor de pretutindeni.

Belher a început să devină mult mai cunoscut începând cu anul 2016, după rebranding. Locația a devenit cunoscută și ne-a ajutat foarte mult că am avut magazin fizic! Au început să ne calce pragul din ce în ce mai multe de persoane publice, influenceri, artiști, care ne-au ajutat mult în procesul de dezvoltare și validare în piață', au povestit Andra și Sabina, fetele magice ale perucilor.

Fondatoarele brandului BelHer sunt în formă pură pasiune: Devii ceea ce exersezi, iar noi suntem pasiune în adevăratul sens al cuvântului! Am devenit destul de mult una cu bradul nostru, odată cu dezvoltarea și cu trecerea timpului, pentru că am făcut totul cu dăruire și respect. L-am creat exact cum ne doream și ne reprezintă întru totul'.

Oamenii vă cunosc doar prin calitatea produselor pe care le oferiți. Cum v-ați descrie în trei cuvinte?

Sabina și Andra sunt două prezențe discrete, pe care oamenii le-au cunoscut doar prin ceea ce le-au oferit de-a lungul timpului, însă noi am fost curioși să vedem care este oglinda celor două tinere pline de emoție și muncitoare, care au ridicat la cele mai înalte standarde calitatea.

Mă consider o persoana empatica, ambițioasă și perfecționistă', spune Andra, iar sora ei pare să împărtășească aceleași calități în linii evidente: Sunt o persoană ambițioasă, perseverentă și onestă. '.

Cum ați descrie cocktailul de emoții resimțit de la început, până în prezent? Este adevărat că începuturile sunt timide?

Sabina ne povestește cum a fost călătoria sa în afaceri: Cel puțin în cazul nostru, începuturile au fost timide, într-adevăr. Am început treptat, nu am îndrăznit foarte mult din prima'.

Sora sa, Andra recunoaște că au făcut investiții mari pentru a oferi un pachet complet clienților: A fost un pas mare la acel moment să începem cu deschiderea unui magazin fizic. Costurile nici nu se compară cu un magazine online, unde ai nevoie doar de un loc unde să-ți depozitezi produsele, de un calculator și un telefon. Investiția a fost destul de mare la momentul acela. Am avut emoții, dar întotdeauna am crezut în ceea ce facem'.

Mai mult, de la cele două antreprenoare de succes învățăm o lecție uriașă: Nu cred că este greu să crești un business în România, e nevoie de muncă. Să nu renunți, oricât de greu ar părea la un moment dat! Sunt și etape mai dificile cu siguranță, dar satisfacția atunci când vezi rezultatele merită orice efort'.

Am fost curioși să mai aflăm de ce nume cunoscute din showbiz-ul românesc, precum Raluca Bădulescu, aleg brandul BelHer. Doar la o privire aruncată pe social media putem vedea vedete mari ale României care poartă perucile renumitului brand: Noi fiind purtătoare de extensii cu mult înaintea înființării brandului, știm ce înseamnă calitatea și am pus foarte mare accent pe acest aspect. În plus, cred că avem cea mai mare gama de extensii și peruci de pe piață. Este aproape imposibil să nu găsești ce îți dorești la noi în magazine'.

Este marketingul online esența vânzărilor și a notorietății? Ce tactici au ajutat brandul Belher să crească?

Categoric da! Suntem de părere că în ziua de azi, acelor branduri care nu investesc în marketing online, le este foarte greu să crească și să se dezvolte. Pe noi, inițial, campaniile de Google Ads ne-au ajutat mult, apoi am adăugat Facebook și Instagram Ads, iar cel mai mult ne ajută campaniile influencer marketing la acest moment', dezvăluie Sabina și Andra.

Care sunt principiile și valorile care stau la fundamentul brandului Belher?

Calitatea, satisfacția clienților, raportul corect calitate-preț. Avem o serie de principii și valori pe care ne bazăm în general în tot ceea ce facem. Ținem foarte mult la calitatea produselor și satisfacția clienților. Departamentul de Customer Care este foarte important în compania noastră. Fiecărui client îi oferim toată atenția de care are nevoie, îl consiliem într-un mod profesionist, îi răspundem la toate întrebările, îi trimitem mai multe imagini, filmulețe suplimentare cu produsele, dacă acesta dorește. Lucrăm constant pentru a ne îmbunătăți. Ținem foarte mult la modul în care ne prezentăm produsele, dorim să le oferim clienților noștri o experiență frumoasă atunci când ne trec pragul sau ne vizitează shop-ul online', spun fondatoarele brandului BelHer.

Brandul BelHer a venit pe piață cu produse premium: Perucile noastre sunt foarte ușor de atașat și purtat, avem foarte multe modele, culori și variante de preț încât nu a fost greu să fie îndrăgite de toată lumea care au fost descoperite. Iar un alt atu al perucilor Belher este calitatea materialelor din care sunt realizate, chiar dacă sunt făcute din fibra sintetica, aceasta este foarte calitativa, imita în proporție de 90% parul natural'.

Produsele Belher se diferențiază față de restul produselor de pe piață prin calitatea lor, modul în care sunt prezentate și modul în care sunt vândute și întreținute: Am creat un concept unitar în locațiile noastre, în care vindem produsele, dar le și instalăm, stilizam și întreținem cu ajutorul colegilor noștri, care sunt stiliști tehnicieni specializați în domeniul extensiilor și al perucilor. Astfel a luat naștere Belher Beauty Bar. Cu alte cuvinte, nu vindem produsele și atât, ci ajutăm clientele noastre să își și instaleze extensiile de par sau perucile, să le stilizele, tundă/ vopsească și să le întrețină perucile: le putem spală și hidrata noi, iar extensiilor le facem întreținerea atunci când părul crește'.

De la Sabina și Andra mai aflăm că numele BelHer poartă amprenta feminității, încrederii în sine și a frumuseții sunt toate formele ei'.

V-au cucerit perucile sau le-ați cucerit voi?

Pe mine cu siguranță m-au cucerit perucile', mărturisește Andra. Sabina este de părere că a fost un joc al seducției' din ambele părți: Inițial, cred că noi le-am cucerit, dar de ceva vreme cu siguranță ele ne-au cucerit pe noi! Tehnologia a avansat foarte mult în ultimii ani, scoatem atât de multe modele și culori noi încât mereu rămânem surprinse cât de frumos pot arată și cât de bine sunt făcute, încât efectiv este extrem de greu să facem diferență între peruci și părul nostru. Și asta cred că este formidabil!'.

Care este cel mai special model?

Cele mai speciale și populare modele de peruci BelHer sunt cele din colecția Fibra specială. Sunt foarte bine realizate, arată exact ca părul natural, dar sunt mult mai accesibile la preț. Pe lângă acest aspect, culorile sunt superbe, unele dintre ele sunt foarte greu de obținut și de păstrat pe parul natural. Exista și modele cusute manual pe partea frontala, ceea ce înainte întâlneam doar la perucile din par natural. Sunt impecabile. Imposibil să nu te cucerească', ne spun fondatoarele Brandului BelHer, Sabina și Andra.

Brandul BelHer este prezent pe toate canalele de social media și este la un click distanță de tine și de ceea ce îți dorești. Fă-ți curaj să îndrăznești și să lași în spate orele petrecute la salon și banii cheltuiți pe produse care îți pot afecta atât rădăcina, cât și firul de păr!

Apelează oricând îți dorești la peruci și extensii pentru a-ți salva timpul și pentru a te bucura de oportunitatea de a te exprima liber. Dă formă și culoare personalității tale, fii așa cum simți!

