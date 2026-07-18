În prima zi de GALAXIA, 70.000 de oameni au transformat NIBIRU în cel mai fierbinte punct de pe litoral

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 21.07.2026, 10:04,  de  Advertorial
În prima zi de GALAXIA, 70.000 de oameni au transformat NIBIRU în cel mai fierbinte punct de pe litoral

GALAXIA a debutat la NIBIRU cu 70.000 de participanți în prima zi, transformând stațiunea în cel mai mare hub de entertainment de pe litoral.

Prima zi de GALAXIA a adus la NIBIRU zeci de mii de oameni, care au umplut arena și promenada,  într-un flux continuu de energie și vibe de vară. Atmosfera a rămas la cote maxime până dimineața, confirmând apetitul publicului pentru noul format de festival și pentru experiențele construite în jurul lui.

Pe scena festivalului au urcat artiști internaționali și locali care au ridicat publicul în picioare de la primele melodii, într-un program gândit să mențină ritmul fără pauză. Lineup-ul primei zile i-a adus în fața fanilor pe Ozuna, DJ Snake, INNA, Timmy Trumpet, dar și alți artiști apreciați de public precum Killa Fonic, Smiley, Liviu Teodorescu, într-un mix de reggaeton, pop, electronic, prin hituri care se aud pe toate playlisturile de vară.

GALAXIA este primul festival din universul NIBIRU și deschide sezonul de evenimente cu un format care combină artiști globali și nume puternice din scena locală. Festivalul transformă NIBIRU într-un spațiu de muzică, dans și libertate, în care experiența live devine centrul fiecărei seri.

În afara scenei principale, NIBIRU funcționează ca o destinație completă de festival, unde publicul își poate construi propriul traseu între concerte și zone de experiențe. În stațiune există un studio de tatuaje pentru cei care vor să își celebreze amintirile verii o pot face, o florărie cu cele mai frumoase coronite și aranjamente pentru look-uri de festival, precum și magazine de fashion, unde branduri ca Bogas, Made by Society, PORC și multe alte branduri creează garderoba perfectă pentru o seară la mare. Întregul ecosistem de gastronomie, fashion, artă și entertainment completează experiența de festival și oferă un alt mod de a experimenta sejurul pe litoral.

Promenada NIBIRU rămâne centrul vieții de noapte din stațiune, un loc gândit ca spațiu în care poți petrece întreaga seară: concerte live, momente artistice, activări și zone de socializare. Între show-urile GALAXIA, oamenii se plimbă, descoperă noi zone, fac poze, își schimbă look-ul și își personalizează experiența de festival, într-un univers construit special pentru a schimb vara de pe litoralul românesc.

Astăzi, pe scena GALAXIA vor urca HUGEL, Olly Alexander, Mojoo, Gordo alături de alți artiști internaționali și locali precum Alina Eremia, Andrei Urs, Misha Miller care completează line-up-ul cu seturi dance, pop și electronic. 

Foto credit: NIBIRU

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Femeile care schimbă lumea: viziune, eleganță și curaj dincolo de granițe
Advertorial
Femeile care schimbă lumea: viziune, eleganță și curaj dincolo de granițe
Cum poți lansa un magazin online de haine fără să investești în stocuri
Advertorial
Cum poți lansa un magazin online de haine fără să investești în stocuri
Piele sănătoasă și alergii sub control: dermatologie și alergologie la Clinica Hereditas Suceava
Advertorial
Piele sănătoasă și alergii sub control: dermatologie și alergologie la Clinica Hereditas Suceava
Desertul care a schimbat vitrinele cu gusturi surprinzătoare
Advertorial
Desertul care a schimbat vitrinele cu gusturi surprinzătoare
Ziua campionilor la Electric Castle 2026 - The Cure pe scena principală și fotbal la miezul nopții
Advertorial
Ziua campionilor la Electric Castle 2026 - The Cure pe scena principală și fotbal la miezul nopții
Ce tip de fier de călcat ți se potrivește? Alegerea corectă în funcție de haine și stil de viață
Advertorial
Ce tip de fier de călcat ți se potrivește? Alegerea corectă în funcție de haine și stil de viață
Publicitate
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Cât a plătit Marian Godină pentru o „gustare pescărească” la malul mării. A crezut că ospătarul i-a făcut o farsă
Cât a plătit Marian Godină pentru o „gustare pescărească” la malul mării. A crezut că ospătarul i-a făcut o farsă
Cum a apărut Madonna la Finala Campionatului Mondial 2026. Imagini de senzație cu Regina Muzicii Pop
Cum a apărut Madonna la Finala Campionatului Mondial 2026. Imagini de senzație cu Regina Muzicii Pop
Shakira, show total în Finala Campionatului Mondial 2026. Ținuta spectaculoasă care a atras toate privirile 
Shakira, show total în Finala Campionatului Mondial 2026. Ținuta spectaculoasă care a atras toate privirile 
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani. Fotografie rară cu băiatul regretatei artiste
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani. Fotografie rară cu băiatul regretatei artiste
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Cum a reacționat Pique când a văzut-o pe Shakira cântând în pauza Campionatului Mondial 2026. Imaginile au devenit virale / FOTO
Cum a reacționat Pique când a văzut-o pe Shakira cântând în pauza Campionatului Mondial 2026. Imaginile au devenit virale / FOTO
Ce a făcut Mihaela Rădulescu în ziua în care s-a împlinit un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „M-am simțit mai pregătită ca niciodată”. Gestul suprem de iubire, care a emoționat pe toată lumea: „Te iubesc, Felix”
Ce a făcut Mihaela Rădulescu în ziua în care s-a împlinit un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „M-am simțit mai pregătită ca niciodată”. Gestul suprem de iubire, care a emoționat pe toată lumea: „Te iubesc, Felix”
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
O nouă zi sold out la NIBIRU, 82.000 de vizitatori în stațiunea de pe litoral și un show de neuitat a lui HUGEL în a doua zi a festivalului Galaxia
O nouă zi sold out la NIBIRU, 82.000 de vizitatori în stațiunea de pe litoral și un show de neuitat a lui HUGEL în a doua zi a festivalului Galaxia
Advertorial

+ Mai multe
Electric Castle 2026 la final. Publicul a fost headliner-ul ediției
Electric Castle 2026 la final. Publicul a fost headliner-ul ediției
Advertorial

+ Mai multe
Republica sportului: 20.000 de oameni au ieșit în stradă să facă sport la Ploiești. Tamaș, Torje, Corina Ungureanu și Leonard Doroftei, printre participanți
Republica sportului: 20.000 de oameni au ieșit în stradă să facă sport la Ploiești. Tamaș, Torje, Corina Ungureanu și Leonard Doroftei, printre participanți
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC