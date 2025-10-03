Implanturi dentare fără durere – recomandările Dr. Durbac

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 03.10.2025, 13:30,  de  ELLE
Implanturi dentare fără durere – recomandările Dr. Durbac

Înainte de a decide să urmezi un tratament cu implanturi dentare, este esențial să realizezi un consult detaliat care să includă analiza stării generale a danturii, a structurii osoase și a sănătății gingiilor. Această evaluare permite medicului să determine care sunt cele mai potrivite soluții, să identifice eventualele riscuri și să planifice procedura astfel încât să fie cât mai confortabilă pentru pacient, reducând la minimum disconfortul și timpul de recuperare. În plus, o planificare riguroasă contribuie la obținerea unor rezultate estetice și funcționale durabile.

Soluții estetice complementare

Pentru pacienții care doresc nu doar funcționalitate, ci și armonie estetică, există multiple opțiuni care pot fi integrate în planul de tratament, printre care se numără diferite tipuri de fatete dentare, care permit corectarea formei, dimensiunii și culorii dinților pentru un zâmbet uniform și natural. Alegerea tipului potrivit depinde de starea dintelui, de obiectivele estetice și de materialul preferat, iar consultul medicului specializat garantează că rezultatul va fi armonios cu restul danturii și că va rezista în timp, completând astfel beneficiile implanturilor.

Evaluarea costurilor

Un aspect frecvent luat în calcul de pacienți înainte de tratament este legat de buget și costuri implanturi dentare, care pot varia în funcție de complexitatea intervenției, de tipul implantului utilizat și de necesitatea unor proceduri complementare, cum ar fi adiția osoasă sau tratamente prealabile. Este important ca pacienții să fie informați complet și transparent de către medic, astfel încât să știe care sunt opțiunile disponibile și să poată planifica investiția într-un mod realist, evitând surprize neplăcute în timpul tratamentului.

Alegerea medicului potrivit

Succesul unui tratament cu implanturi dentare depinde în mare măsură de experiența și competența medicului care îl realizează. Un stomatolog bun dr. Durbac combină expertiza tehnică cu atenția acordată confortului pacientului, folosind tehnici moderne de anestezie locală și echipamente digitale pentru a planifica și executa procedura cu precizie maximă. Implicarea medicului în fiecare etapă asigură un tratament sigur, cu minim de durere și o adaptare rapidă la noul implant, astfel încât pacientul să își recapete încrederea în zâmbetul său și să beneficieze de rezultate durabile.

Etapele montării implanturilor

Procedura începe cu pregătirea zonei și inserarea implantului în os, urmând ca, după o perioadă de osteointegrare, să fie atașată bontul protetic și coroana finală. Această etapă trebuie să fie realizată cu atenție la detalii pentru a preveni complicațiile și pentru a asigura stabilitatea implantului. Pacientul va fi instruit cu privire la îngrijirea postoperatorie, la respectarea igienei orale și la vizitele de control, pentru ca procesul de vindecare să fie optim și pentru ca rezultatele să fie durabile.

Importanța igienei și a controalelor regulate

Chiar și după montarea implantului, igiena corectă și controalele regulate sunt esențiale pentru menținerea sănătății orale și a durabilității lucrării. Periajul zilnic, folosirea aței dentare și evitarea alimentelor dure sau lipicioase în primele săptămâni contribuie la prevenirea inflamațiilor și a complicațiilor. Vizitele periodice permit medicului să monitorizeze starea implantului și a danturii adiacente, asigurând ajustările necesare și menținând integritatea structurală și estetică a implantului pe termen lung.

Experiența pacientului pe tot parcursul tratamentului

Pe lângă aspectele tehnice, confortul pacientului și modul în care este ghidat pe parcursul procedurii contribuie la succesul tratamentului. Pacienții apreciază explicațiile clare despre fiecare etapă, sfaturile privind igiena orală și suportul constant al echipei medicale, toate acestea transformând experiența într-una pozitivă și liniștită. Respectarea indicațiilor și implicarea activă în procesul de vindecare fac ca adaptarea la implant să fie rapidă și confortabilă, iar zâmbetul rezultat să fie armonios și funcțional pentru mulți ani de acum înainte.

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
adidas lansează „TRIONDA” - mingea oficială de meci a Cupei Mondiale FIFA  2026
Advertorial
adidas lansează „TRIONDA” - mingea oficială de meci a Cupei Mondiale FIFA  2026
Lexis - strategii eficiente pentru a învăța vocabularul limbii engleze mai ușor și mai rapid
Advertorial
Lexis - strategii eficiente pentru a învăța vocabularul limbii engleze mai ușor și mai rapid
Cum să transformi timpul liber într-o experiență digitală completă
Advertorial
Cum să transformi timpul liber într-o experiență digitală completă
Synevo: sănătatea ta începe cu rezultate corecte și rapide
Advertorial
Synevo: sănătatea ta începe cu rezultate corecte și rapide
Top 7 sfaturi pe care orice colecționar pasionat de LEGO ar trebui să le cunoască
Advertorial
Top 7 sfaturi pe care orice colecționar pasionat de LEGO ar trebui să le cunoască
Tichetele de masă în 2025 – De ce au devenit o necesitate pentru a avea angajați motivați și loiali
Advertorial
Tichetele de masă în 2025 – De ce au devenit o necesitate pentru a avea angajați motivați și loiali
Libertatea
Un nepalez și-a dus soția română în vizită la familia lui din țara natală, iar ai lui i-au pregătit o surpriză la care nu se aștepta
Un nepalez și-a dus soția română în vizită la familia lui din țara natală, iar ai lui i-au pregătit o surpriză la care nu se aștepta
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025. Luna Plină în Berbec. Mercur va intra în zodia Scorpionului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025. Luna Plină în Berbec. Mercur va intra în zodia Scorpionului
Cum au fost surprinși Andreea Bălan și George Burcea. S-au împăcat de dragul fetițelor, la 5 ani de la divorțul tumultuos
Cum au fost surprinși Andreea Bălan și George Burcea. S-au împăcat de dragul fetițelor, la 5 ani de la divorțul tumultuos
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Nora lui Gheorghe Hagi a investit o mică avere în ținută
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Nora lui Gheorghe Hagi a investit o mică avere în ținută
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Unica.ro
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
S-a ales praful de prietenia lor! „Turba, înjura, avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”. Serghei Mizil o desființează pe Mara Bănică! „M-a terorizat”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei la Asia Express
S-a ales praful de prietenia lor! „Turba, înjura, avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”. Serghei Mizil o desființează pe Mara Bănică! „M-a terorizat”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei la Asia Express
Divorțul anului 2025. Toată lumea mondenă vuiește! S-au despărțit în cel mai mare secret, după 28 de ani de mariaj. Au vândut deja și casa!
Divorțul anului 2025. Toată lumea mondenă vuiește! S-au despărțit în cel mai mare secret, după 28 de ani de mariaj. Au vândut deja și casa!
catine.ro
Nina Dobrev a vorbit despre zvonurile privind relația cu Zac Efron. Actrița a dezvăluit tot adevărul
Nina Dobrev a vorbit despre zvonurile privind relația cu Zac Efron. Actrița a dezvăluit tot adevărul
Horoscopul zilei de 4 octombrie 2025. Vărsătorii își pierd răbdarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 octombrie 2025. Vărsătorii își pierd răbdarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Ce arată numerologia
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Ce arată numerologia
Care sunt beneficiile consumului de nuci și migdale. Ce arată specialiștii
Care sunt beneficiile consumului de nuci și migdale. Ce arată specialiștii
Mai multe din advertorial
Upgrade Dental: soluții moderne pentru estetică dentară și ortodonție
Upgrade Dental: soluții moderne pentru estetică dentară și ortodonție
Advertorial

+ Mai multe
Menopauza, o experiență unică pentru fiecare femeie
Menopauza, o experiență unică pentru fiecare femeie
Advertorial

Proiectul CUVINTENEROSTITE.RO, dezvoltat de Vichy, aduce la lumină povești reale despre menopauză și normalizează discuția despre această etapă firească din viața oricărei femei.

+ Mai multe
De la fațete la coroane dentare – tratamente personalizate la Angelescu Dental Clinic
De la fațete la coroane dentare – tratamente personalizate la Angelescu Dental Clinic
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC