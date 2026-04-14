Impact și inspirație în sănătatea mintală, evidențiate în lumina galei Leaders & Influencers Awards

Excelența și inspirația s-au întâlnit primăvara aceasta, odată cu ediția de colecție „Leaders and Influencers Awards'! Gala a strălucit deasupra Bucureștiului, la Scenario, etajul 17 One Tower Floreasca, într-un cadru exclusivist ce a reunit antreprenori, persoane publice și nume sonore din diverse domenii.

Atmosfera de networking exclusivist a făcut ca discuțiile și schimbul de idei să fie la fel de valoroase ca și premiile oferite, punând accent pe excelența profesională și construirea unor relații de durată. Evenimentul a fost astfel nu doar o gală de premiere, ci și o celebrare a modelelor care definesc standardele înalte de performanță și profesionalism.

Sănătatea mintală, o prioritate în prim-plan

Sănătatea mintală nu înseamnă doar absența suferinței, ci și curajul de a ne privi în profunzime, de a ne înțelege rănile și de a ne regăsi autenticitatea. Într-o lume în care tot mai mulți oameni se confruntă cu anxietate, rușine sau sentimentul că nu sunt suficienți, avem nevoie de spații sigure în care vulnerabilitatea să fie primită cu empatie și respect.

Roxana Poța este psiholog și psihoterapeut, cu formare în psihoterapie integrativă și terapie relațională Imago. Este licențiată în psihologie și deține un master în psihologie clinică.

Prin munca sa desfășurată atât în cabinet, cât și în cadrul workshopurilor și taberelor de dezvoltare personală, creează spații sigure în care oamenii se pot reconecta cu sinele lor autentic, cu copilul interior și cu propria valoare.

Misiunea ei este de a ghida procese profunde de transformare, în care durerea devine resursă, iar vulnerabilitatea – putere.

Transformarea prin educație și comunitate

Prin inițiativele sale, Roxana contribuie la normalizarea conversațiilor despre traumă, vulnerabilitate și sănătate mintală, oferind oamenilor curajul de a se întoarce „acasă în ei înșiși'. Workshopurile și taberele de dezvoltare personală devin astfel adevărate spații de vindecare și reconectare, unde participanții descoperă instrumente concrete pentru creșterea rezilienței și înțelegerea propriei valori.

„Acest premiu este o recunoaștere a muncii mele în sprijinul sănătății mintale și al comunităților create pentru vindecarea emoțională. Îmi doresc ca prin ceea ce fac să dau oamenilor curajul de a se reconecta cu ei înșiși și de a-și transforma provocările în putere,' a spus Roxana Poța pe scena galei.

Premiu și recunoaștere

Participarea Roxanei Poța la gala Leaders & Influencers Awards a consolidat recunoașterea publică a contribuției sale în domeniul sănătății mintale. Premiul „Impact și inspirație în sănătatea mintală' reflectă dedicarea ei în crearea de comunități de sprijin, workshopuri și programe care aduc transformare reală în viețile oamenilor, arătând că leadershipul autentic se manifestă și prin empatie, implicare și exemplu personal.

