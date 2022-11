Ikanos și știința din spatele programului

După ce ani la rând am încercat zeci de diete pe care le-am abandonat și m-am reîngrășat, m-am decis să mă opresc și să îmi acord un răgaz. În ultimii ani de când nu am mai pus presiune pe mine să slăbesc am reușit să dau jos 5 kilograme fără să le mai pun la loc.

Aceasta a fost experiența mea personală înainte să descopăr programul Ikanos. M-a făcut foarte curioasă și am fost foarte sceptică având în vedere atât experiențele mele trecute cât și promisiunea de a nu mai pune presiune pe mine.

Doar că „Secretul slăbitului sustenabil' a fost un mesaj mult prea atrăgător pentru creierul meu și am decis să încep programul.

În acest articol vei afla totul despre experiența mea cu Ikanos, cum funcționează, dacă îi recomand, dacă am slăbit.

A-pro-pos, Ikanos este conceptul unor timișoreni care și-au propus să investească în a aduce în România rezultatele ultimelor studii științifice din zona nutriției pentru a ajuta românii să slăbească sustenabil.

Ce este Ikanos?

Ikanos este un program de slăbit care se axează pe dezvoltarea de obiceiuri sănătoase. Programul folosește tehnici din psihologia cognitiv-comportamentală pentru a te ajuta să slăbești și să nu te mai îngrași la loc. Dar ce înseamnă asta?

Ce nu este Ikanos?

Ikanos nu este o simplă dietă care te ghidează să mănânci doar anumite alimente, sau anumite combinații de alimente. Nu există alimente interzise sau scurtături.

Nimeni nu ar trebui să urmeze o dietă restrictivă fără alimentele preferate și fără libertatea de a alege ce îi place să mănânce. Cum poți urma o dietă pe termen lung, și cum poți dobândi obiceiuri bune, astfel încât să nu te mai îngrași, dacă nu înveți să mănânci ce îți place ție în modul corect?

În nici un caz Ikanos nu susține limonada cu lămâie, piper cayenne și miere de albină ca soluție de slăbit. Și nici dieta exclusiv carnivoră. Și nici înfometarea sau alte idei extreme.

Cum funcționează Ikanos?

După ce parcurgi întrebările din testul Ikanos de la ei de pe site, poți începe programul. După ce plătești vei primi atât pe email cât și în browser pașii următori: cum îți setezi o parolă, cum descarci aplicația și cum accesezi programul în aplicație.

De aici, vei avea în fiecare zi una sau mai multe mini-lecții care te vor ajuta să descoperi felul în care funcționează creierul tău în relație cu mâncarea.

Scopul acestor lecții este să te ajute să identifici factorii care te țin pe loc și nu te lasă să slăbești.

Cu ajutorul lor îți decodifici emoțiile și poți astfel să ajungi de la „trăiesc pentru a mânca' la „mănânc pentru a trăi bine'.

La baza acestor lecții stau tehnici din psihologia cognitiv-comportamentală și printre altele vei învăța cum să faci față stresului și anxietății astfel încât să diminuezi mâncatul compulsiv.

Toate aceste lecții sunt ca un punct de contact cu un coach și te ajută să rămâi motivat și când motivația inițială se diminuează. Folosesc des paralela între conștient/inconștient și Călăreț/Elefant și mereu găsești în program intervenții despre cum să ajuți Călărețul să stăpânească Elefantul.

Încă de la începutul programului ai un coach în nutriție dedicate ție. Atâta vreme cât îi scrii oricând ai întrebări sau ai nevoie de ajutor ai parte de un real sprijin.

Inițial nu prea am interacționat cu coach-ul meu (coach Ioana o cheamă), dar am prins curaj și acum pot spune că avem o relație foarte bună. Mă ajută cu idei, îmi ridică moralul dacă mă pierd, e ca o prietenă la distanță care știe totul despre nutriție!

Părerile specialiștilor despre dieta Ikanos

Chiar dacă la baza programului stau tehnici din terapia cognitive comportamentală, eliminarea mâncatului emotional sau înțelegerea emoțiilor tale în relația cu mâncarea nu sunt întotdeauna suficiente pentru a slăbi.

Astfel că dieta implementată în mod individual de Ikanos pentru fiecare participant în program este bazată pe deficit caloric, dar nu va fi nevoie să numeri caloriile! Metoda lor -FlexIkanos – este mai simplă de atât: împart alimentele pe grupe de macronutrienți (proteine, carbohidrați și grăsimi) și îi distribuie în porții zilnice.

Bineînțeles că dacă ideea unei diete flexibile te îngrijorează, mai ales la începutul programului, poți să optezi pentru unul din planurile gata calculate pentru tine, indiferent că vrei un plan normal, sau vegetarian, sau de post, sau poate fără lactoză și gluten. Tu alegi. Planurile funcționează ca o mănușă. Eu am încercat o săptămână un plan de post din curiozitate și mi-a plăcut. Dar prefer flexibilitatea oferită de FlexIkanos.

Părerile specialiștilor spun că dieta din spatele programului Ikanos este sustenabilă și eficientă, pe cât este de sigură.

Părerea mea despre Ikanos

Ce îmi place

Iubesc FlexIkanos (pot mânca pizza și ciocolată și pot bea vin);

Lecțiile zilnice din program;

Susținerea coach-ului meu Ikanos;

Jurnalul zilnic în care pot ține evidența greutății și a ceea ce mănânc;

Rețetele Ikanos gata calculate pentru mine;

Programul de sport inclus în pachet;

Prețul care este pentru toată lumea (doar 240 ron/lună)

Ce îmi place mai puțin

Ikanos este orientat spre slăbit, și dacă la finalul dietei voi vrea să continui, (deocamdată) nu sunt lecții zilnice dincolo de cele 15 săptămâni;

Aș vrea să aibă mai multe rețete.

Pentru cine e potrivit Ikanos?

Ikanos este un program excelent dacă ești pregătit să îl urmezi și să pui în practică tot ce te învață. Dacă ești hotărâtă să începi ultima dietă (nu cred că voi mai avea vreodată nevoie de altă dietă) atunci Ikanos este partenerul potrivit de drum.

Dacă te aștepți la rezultate radicale, de genul să slăbești 10 kilograme pe lună atunci Ikanos poate nu este potrivit pentru tine. Asemenea rezultate sunt posibile doar la persoane care pornesc la drum de la 120 kg+.

Verdictul

Dacă vrei un program care te învață tot ce trebuie să știi despre nutriție și cum să faci mereu alegerile potrivite pentru tine atunci Ikanos merită încercat.

Rezultatele la care te poți aștepta sunt în jur de 0,6-1,0 kg pe săptămână, adică o scădere în jur de 1% din greutatea ta în fiecare săptămână.

Eu am început Ikanos de la 78 kilograme și după primele 10 săptămâni am ajuns la 69.5kg. Atunci m-am și decis să scriu acest articol.

