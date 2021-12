Idei de cadouri de la FineStore.ro apreciate de orice bărbat

Când vine vorba despre cadouri, majoritatea bărbaților apreciază darurile practice. Acest lucru nu înseamnă însă că membrii sexului masculin nu-și doresc să se simtă răsfățați cu un cadou pe placul lor, ales cu atenție de către partenera de viață!

FineStore.ro, cel mai mare magazin online de băuturi alcoolice, le vine în ajutor doamnelor cu sugestii de cadouri deosebite, care îi vor surprinde cu siguranță pe cei la care vine Moșul.

Fie că vorbim despre bărbați care preferă whisky-ul, coniacul, vodka, ginul, romul, tequila, lichiorul, vinul sau brandy-ul, oferta FineStore.ro include toate aceste băuturi și încă și mai multe. Aproape 4.000 de produse se află în oferta de sărbători de la FineStore.ro, care își invită clienții să se bucure de calitate, dar și de prețuri speciale de sărbători.

În plus, pe FineStore.ro, poți alege și unul dintre cele peste 100 de coșuri cadou cu băuturi fine, selecție de delicatese și diverse accesorii pentru a desface sau a prepara băutura preferată, dar și ceasuri sau instrumente de scris de lux.

Cadouri rafinate, cu mesaje deosebite

Dacă anul acesta ți-ai propus să-ți surprinzi partenerul de viață cum nu ai mai făcut-o demult, ce dar ar putea fi mai potrivit decât o cutie cadou numită sugestiv Impress Him? Coșul conține o sticlă de coniac Frapin VSOP Grande Champagne, dar și o cutie elegantă din piele, special creată pentru păstrarea ceasurilor din colecție, dar și delicii dulci, gustări gourmet, ceai și cafea, pe care cu siguranță se va bucura să le împartă cu tine.

În situația în care în acest an sărbătoriți și alte evenimente importante de cuplu, o cutie cadou denumită Memories To Last poate fi alegerea potrivită. Este un cadou rafinat, care ascunde o mulțime de surprize și care va stârni încântarea celui care îl primește în dar, mai ales dacă băutura preferată este coniacul Hennessy XO.

În cazul în care are alte preferințe în materie de băuturi alcoolice, o vizită pe site-ul FineStore.ro te va ajuta să faci cea mai bună alegere. Gosset, Foss Marai, Dictador, Masi, A.H. Riise, Crystal Head, Clase Azul, Frapin, June, Mozart, G Vine, Barbuda Rum, Abyssal Vodka, Sake Junmai se numără printre brandurile de renume care se regăsesc în oferta celui mai mare magazin online de băuturi alcoolice de sărbători.

Poți profita de vizita pe site și de prețurile mici pentru a-ți aproviziona și barul de acasă cu băuturi speciale, pe care să le savurati în tihnă în doi în serile reci de iarnă. Pentru comenzile a căror valoare depășește 199 de lei, livrarea este gratuită. Sărbători fericite!

