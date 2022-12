Iarna aceasta, oferă-ți cel mai frumos cadou: fă cunoștință cu versiunea ta originală!

Finalul de an, aduce cu sine o agitație veselă și o mulțime de emoții și activități specifice: cumpărăturile pe ultima sută de metri, întâlnirile cu prietenii, cu familia, petrecerile și numeroasele conversații pe subiecte variate. Toată lumea așteaptă această perioadă pentru a se reconecta cu ceilalți și pentru a se destinde. Trecerea spre un nou an invită, totodată, și spre introspecție. Prin tot vacarmul specific perioadei, fiecare dintre noi caută în sine răspunsuri la întrebări care ne-au preocupat de-a lungul anului și soluții pe care să le punem în practică în cel care urmează.

Cu fiecare experiență pe care o traversăm și cu fiecare provocare pe care o depășim, evoluăm la nivel personal și adăugăm noi straturi personalității noastre, care își pun amprenta și ne schimbă mai mult decât simțim la momentul respectiv.

Tocmai de aceea, perioada vacanței poate reprezenta oportunitatea perfectă de a purta cea mai importantă conversație: cea cu noi înșine. Poate conduce la introspecție, la găsirea sinelui autentic, „originalul'.

Îți poți propune să faci acest lucru în mod conștient, într-un jurnal sau în notițele telefonului. Sau poți să porți în fiecare zi un print textil detașabil pe care sunt scrise mesaje precum Not a copy, Cheers to a new chapter sau Original & proud. Aceleași mesaje pot fi regăsite pe husele de telefon sau pe hanoracele care fac parte din această nouă colecție în ediție limitată, realizată de IQOS în parteneriat cu brandul românesc AerWear.

Transferabile de la o haină la alta, aceste printuri textile detașabile reprezintă o modalitate creativă de a reinventa un produs vestimentar pe care îl iubești sau de care te-ai plictisit, dar care capătă o altă înfățișare cu acest accesoriu. Dincolo de utilitatea lor estetică, ele pot reprezenta acel detaliu care să-ți amintească, din când în când, să privești în interior și să porți această conversație.

Mesajele sunt inspirate de campania prin care se lansează noile dispozitive IQOS ORIGINALS ONE & DUO, o versiune reinventată a dispozitivelor originale IQOS. Povestea IQOS merge mai departe, exact ca tine. Și, în același fel, povestea membrilor comunității IQOS. Ne schimbăm, fiecare dintre noi, pentru a ajunge la versiunea de astăzi, mult îmbunătățită.

Noile dispozitive IQOS ORIGINALS sunt versiuni reinventate ale dispozitivelor originale. Acestea păstrează sistemul de încălzire a tutunului, care reprezintă o alternativă mai bună la continuarea fumatului și alegerea a peste 12.7 milioane de fumători adulți din întreaga lume. Printr-un design intuitiv all-in-one și 20 de utilizări la o singură încărcare completă, noile dispozitive IQOS ORIGINALS ONE se adresează celor cu un stil de viață activ, care se află mereu în mișcare. Varietatea de culori permite alternarea dispozitivelor în funcție de vestimentație sau de context. Astfel, utilizatorii au de ales dintre culorile turquoise, scarlet, slate și silver.

Dispozitivele IQOS ORIGINALS ONE & DUO pot fi achiziţionate din magazinele IQOS din ţară, precum şi online, pe IQOS.ro. Pentru mai multe detalii despre produsele create de IQOS x AerWear, care să-ți amintească în fiecare zi cine ești cu adevărat și cât de important este rolul tău în comunitatea IQOS, poți accesa contul tău din IQOS Club sau vizita contul de Instagram @iqos_ro. Brandul a pregătit numeroase concursuri și suprize pentru comunitatea sa.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină care provoacă dependenţă. IQOS este destinat adulţilor care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.

Material susținut de IQOS.

