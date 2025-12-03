Godmother primește a doua nominalizare la BEA World 2025, cu proiectul IAA România “ReFashion – an Upcycling Project”

Godmother primește a doua nominalizare la BEA World 2025, cu proiectul IAA România “ReFashion – an Upcycling Project”

Godmother a primit a doua nominalizare la BEA World 2025, de această dată pentru „ReFashion – an Upcycling Project', creat pentru IAA România, în categoria Educational/ Training Event. Proiectul a fost selectat alături de inițiative internaționale precum Take Care of Wonder' (Principality of Monaco Pavilion – Osaka Expo 2025) și Talent Arena, un eveniment imersiv din cadrul Mobile World Congress Barcelona, cea mai importantă platformă globală pentru industria conectivității.

ReFashion a fost o experiență imersivă gândită pentru conferința IAA România Creativity4Better 2024: un fashion bootcamp pentru tineri fashion designeri, transformat într-un reality show din 5 episoade și într-un runway live pe scena conferinței, unde publicul a votat designerul câștigător. 

Diana Flutur, Creativity4Better @ IAA România, declară:
„Misiunea noastră, in Conferința Creativity4Better, este de a educa și de a crește standardele industriei de Marketing și Comunicare. Prin Refashion am dorit să arătăm Gen Z că prin creativitate upcycling-ul poate fi la fel de atrăgător ca haute couture, printr-un format entertaining. ReFashion a reușit să schimbe percepții, live, în fața industriei. Dorința noastră a fost să demonstrăm puterea transformativă a creativității..'

Obiectivul a fost ambiţios şi clar: să facem upcycling-ul aspiraţional, engaging și relevant cultural pentru Gen Z. Am creat numele, identitatea vizuală și direcția artistică la Godmother, apoi am provocat spirite creative foarte diferite să colaboreze cu noi. Am reinventat educația ca entertainment: bootcamp + reality show + live runway. Nu a fost doar un training, ci o poveste culturală shareable, pe care Gen Z chiar a vrut s-o urmărească, s-o adopte și să o ducă în propriile feed-uri', a declarat Alice Gavril, Managing Partner Godmother.

De ce a contat ReFashion

În România upcycling-ul era perceput ca „uncool'. ReFashion a rupt această barieră culturală, arătând în timp real cum haine considerate rebuturi pot deveni piese de podium, în ritmul unei povești urmărite, votate și distribuite de un public tânăr. Mentorii au fost conturați ca arhetipuri, fiecare provocare a devenit o lecție cu miză reală.

Ovidiu Buta, stilist şi visual storyteller, mentor ReFashion declară: ReFashion a arătat că poți învăța ceva serios într-un format cool, fără să pierzi rigorile unui proces creativ. Ne-am împărțit rolurile ca într-un show adevărat: Lena a fost ghidul blând, Joaquin – motorul de energie și încredere, iar eu… criticul care nu renunță la un talent până nu îl face să îşi împlinească potențialul.'

„Tinerii designeri au primit o provocare grea: să transforme piese abandonate în creaţii spectaculoase. Au răspuns cu o creativitate şi cu o maturitate impresionante. Pentru Alexandra Sandu, câștigătoarea noastră, proiectul a fost un adevărat impuls în carieră: vizibilitate, contacte profesionale noi şi confirmarea că are o voce creativă proprie', spune Lena Criveanu, designer vestimentar, fondator Urban Fashion School, mentor ReFashion.

Despre BEA World Festival

BEA World este cel mai important festival internațional dedicat proiectelor de live communication și experiențe de brand, reunind agenții și branduri din peste 40 de țări. Selecţia oferă vizibilitate globală pentru proiecte inovatoare și confirmă standardele creative și strategice ale echipelor participante.

Credits:

IAA România: Diana Flutur – Project Idea & Lead, Diana Sivu – Social Media Manager
Godmother şi parteneri creativi: Alice Gavril – Creative Direction & Production, Gelu Florea – Visual Identity, Art Direction, Roxana Munteanu – Project Management, Alina Niculescu-Manea – Communication Manager, Florin Ivan @ WORKHORSE – Video production, Matei Mocanu/ video direction, Ovidiu Saracan/ sound and original music

Tinerii designeri finaliști: Alexandra Sandu, Ruxandra Stegăruș, Rareș Bistran, Alexandra Cercel, Mihnea Surcel, Anita Tanislau, Tomas Turan

***

Grupul Godmother, cu aprox. 12 milioane euro cifră de afaceri în 2024, are ca business principal agenția de brand experience Godmother, una dintre cele mai importante agenții de evenimente în industria de publicitate. Godmother a organizat cu succes peste 1.000 de evenimente de-a lungul celor 25 de ani de activitate. 

Godmother are în portofoliu jucători de top în categoriile lor, care fac o prioritate din interacțiunea de calitate cu publicul lor și experiența memorabilă de brand oferită consumatorilor. Clienții Godmother provin din industrii precum: FMCG, retail, sectorul financiar, pharma, tehnologie, agrobusiness, electronice.

Începând din aprilie 2022, Godmother este membru al 27Names, o rețea ce reunește agenții independente de evenimente de top din Europa. Apartenența la 27Names permite agenţiei Godmother să dezvolte constant capabilitățile oamenilor și soluții inovatoare proprii, un element diferențiator în industria de evenimente.

IAA Romania este cea mai vastă şi mai reprezentativă asociaţie profesională a industriei de marketing, comunicare şi media, un parteneriat strategic unic ce reprezintă interesele a peste 110 companii active în industrie: clienţi de publicitate, agenţii de publicitate şi media şi instituţii mass media. Obiectivul IAA este să transforme România într-un hub global creativ, devenind astfel busola industriei de marketing şi comunicare. 

IAA România este afiliată la IAA Global cu sediul la New York şi filiale în peste 56 de ţări. Pentru activitatea sa la standarde de excelenţă, IAA România a primit de 3 ori premiul global IAA Inspire Award – pentru cea mai activă şi creativă filială din lume. 

