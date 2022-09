Fondatoarea Quadra Casa, Tatiana Popescu a fost premiată la I Success Awards – Venice Edition 2022

I Success Awards a revenit în atenția publicului cu un nou concept: prima ediție a Charity Cocktail Gala a strălucit la începutul lunii septembrie 2022 într-o destinație unică din Europa! Evenimentul, creat de antreprenoarele românce Flavia Covaciu și Oana Irimia şi care reprezintă o altă abordare a succesului internațional, a reunit şi premiat într-o locație exclusivistă din Veneția, Ausonia Hungaria, personalități de seamă din Italia, influenceri recunoscuţi la nivel mondial, dar şi branduri româneşti puternice!

În cadrul I Success Awards-Venice Edition, Tatiana Popescu a primit premiul „Successful Woman Entrepreneur', prin brandul Quadra Casa.

Una dintre marile câştigătoare ale primei gale Charity Cocktail, marca I Success, este Tatiana Popescu, fondatoarea unui business de familie adus în timp-record în topul pieţei finisajelor din România, Quadra Casa. Compania, care pune accent pe zona de sanitare şi accesorii, parchet, finisaje speciale şi sticlă, a pornit la drum în 2015, iar an de an a înregistrat creşteri spectaculoase ale cifrei de afaceri. În 2021, Quadra Casa a reuşit să ajungă la aproape șase milioane de euro. Secretul succesului ni l-a împărtăşit în cadrul evenimentului din Veneţia chiar fondatoarea acestei afaceri profitabile.

TATIANA POPESCU, FONDATOR QUADRA CASA: „Quadra Casa este pentru mine mai mult decât un business. Este un hobby, în care mă implic sută la sută. Calitatea şi dedicarea sunt cei doi factori pe care am mizat încă din start şi care sunt ferm convinsă că reprezintă baza solidă a oricărei afaceri reuşite.'

Adresându-se unui segment aparte de clienţi şi creând relaţii de lungă durată cu ei, Quadra Casa este locul care oferă soluţii de ultimă generaţie pe tot parcursul creării unui proiect, pentru ca rezultatul final să fie de excepţie, atât din punct de vedere tehnic, cât şi estetic.

TATIANA POPESCU, FONDATOR QUADRA CASA: „Am ales cu mare atenţie frunizorii, drept care Quadra Casa lucrează exclusiv cu fabrici care au certificate de origine a materiei prime. Acest lucru ne asigură păstrarea standardelor înalte, pe care ni le-am propus de la început.'

Cu simţ antreprenorial şi estetic puternic dezvoltate, Tatiana Popescu se asigură că soluţiile propuse de compania sa urmează, de asemenea, şi toate tendinţele din piaţa finisajelor, atât pe plan local, cât şi internaţional, oferind clienţilor rezolvări optime, care, în era vitezei, să nu necesite prea mult timp de întreţinere. Printre cei care au apelat, de-a lungul timpului, la serviciile Quadra Casa se numără nume-gigant din industria ospitalităţii şi nu numai, precum Marmorosch Hotel, Hilton Garden Inn, Courtyard by Mariott Bucharest, Ţiriac Imobiliare şi Globalworth.

I SUCCESS, UN CONCEPT ÎN PLINĂ EXPANSIUNE

I Success, conceptul global unic care a creat și Charity Cocktail Gala, este parte din proiectul SuperUniverse, lansat de cunoscutul om de afaceri Eduard Irimia. În prezent, I Success Awards reprezintă cel mai important eveniment de recunoaștere a meritelor din domenii diverse, care a reușit să adune o comunitate de oameni excepționali, care își pot împărtăși experiențele profesionale, într-un cadru de networking exclusivist. Conceptul a fost fondat în urmă cu un deceniu, cu scopul de a arăta că succesul reprezintă, de fapt, cea mai puternică motivație. Până acum, I Success a ajuns în puncte-cheie din Europa şi nu numai, precum Cannes, Veneţia, Monaco şi Dubai.

LISTA COMPLETĂ A CÂȘTIGĂTORILOR PRIMEI EDIȚII CHARITY COCKTAIL GALA, MARCA I SUCCESS, O REGĂSIȚI ÎN RÂNDURILE URMĂTOARE:

1. PARNIA AMANI, I-PARS – Outstanding Achievements In Developing Commercial and Institutional Relations Between Italy and the Middle East

2. VATICAN MALL – Best Real Estate Project

3. CASADOC – Technological Innovation in Building Renovation for Energy Efficiency and Seismic Safety.

4. Mr. ALBERTO BARBERA – 14 Years of Mostra del Cinema di Venezia Successful Director

5. Mr. PAOLO DE GRANDIS – Outstanding Achievements in Organizing Exhibition & Pavilion During Biennale dArte from 1995

6. Mr. LORENZO LELLO CARVELLI – Successful International Film Producer & Writer

7. Mr. ALVARO LONGORIA – Outstanding Achievements in Producing and Directing – Morena Films

8. Mr. LIVIO HELFER – Luxury Brand Entrepreneur of the Year, Helfer Watches Switzerland

9. Mrs. CONSTANȚA MANKE – Successful Entrepreneur, I Success Angel Investor and Partner

10. LEBĂDA LUXURY RESORT & SPA – Best Danube Delta Luxury Resort

11. Mr. TILL KRETZSCHMAR – Visionary Dream Maker

12. Mr. MARIUS CRISTIAN PETER – Best Exclusive Italian Furniture Brand & Home Design – NOAM MOBILI DESIGN

13. Mrs. TATIANA POPESCU – Successful Woman Entrepreneur – Quadra Casa

14. Mrs. IOANA CĂLIN – Best Bridal Collection, LAtelier Ioana Călin

15. IXFI, Mr. CRISTIAN ANDREI – Crypto Exchange Market Leadership

16. MR. ALVARO NUNEZ – Successful Entrepreneur

17. Mrs ALIIA ROZA – Successful Activist for Women Empowerment

18. BEYOND THE MAGAZINE – Best Lifestyle Magazine

19. Mrs. HOFIT GOLAN – Successful Influencer

20. Mr. POOYAN MOKHTARI – Successful Artist

21. Mr. TIBERIU IOAN DOBRICĂ – Successful Artist

