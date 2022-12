Festivalul NOVA continuă: instalații inovatoare și spectacole te așteaptă în spațiul IQOS de la Platforma Wolff

Festivalul NOVA este în plină desfășurare în aceste zile. Pe lângă expoziția care reunește instalații interactive, deschisă la Goethe-Institut București până în 17 decembrie, festivalul prezintă o serie de evenimente care aduc împreună inovația tehnologică și artele performative. La intersecția mai multor domenii, spectacolele vor avea loc în perioada 5-8 decembrie la Platforma Wolff din strada Constantin Istrati nr. 1, București.

Partener al festivalului pentru prima dată, IQOS are în ADN-ul său preocuparea pentru inovație și pentru creativitate. Prin parteneriatele derulate de-a lungul ultimilor ani, IQOS a oferit comunității sale și publicului larg proiecte multidisciplinare care au îmbinat instrumente tehnologice noi și idei creative, cu rezultate spectaculoase.

În cadrul ediției a treia a festivalului NOVA, IQOS duce mai departe preocuparea pentru intersecția dintre artă și tehnologie și prezintă o serie de patru spectacole, care au loc în perioada 5-8 decembrie, la Platforma Wolff, de la ora 20:00.

Printre artiștii care vor susține spectacolele se numără Judith State și Radu Dumitriu, Alexandros Raptis și Andrei Cozlac, Bogdan Moroșanu (Rockabella), Felix Deufel și Nikhil Nagaraj. Fiecare dintre aceștia își propune să descopere, să exploreze și reliefeze cele două instalații care vor fi montate la Platforma Wolff, care au rolul de a crea un context atipic pentru evenimentele care explorează domeniul muzical, al dansului și al luminilor.

Astfel, spațiul va deveni loc de experiment și explorare artistică, în care două instalații speciale vor crea o experiență deosebită pentru participanți. Timp de 4 zile, instalațiile vor rămâne montate în acest spațiu și se vor transforma în cadrul de desfășurare a acestor spectacole.

Pentru acest proiect, IQOS și NOVA au invitat centrul de artă ZiMMT din Germania, unul dintre cele mai prolifice centre din lume care studiază experiențele imersive create cu ajutorul sunetului, să aducă în România, la Platforma Wolff, instalația ZiMMT 3D Sound Lab. Pentru a amplifica efectul acesteia, dar și pentru a potența experiența oferită membrilor comunității și publicului larg, organizatorii au invitat și artiștii români Alexandros Raptis și Andrei Cozlac să monteze în același spațiu instalația de lumini reactive la sunet – WONDER.

ZiMMT 3D Sound Lab se numără printre puținele instalații de sunet 3D din lume și este construită dintr-o serie de peste douăzeci de difuzoare conectate, menite să creeze o experiență foarte apropiată realității, superioară unui sistem de sunet tip surround. Prin inovația pe care o aduce, instalația reprezintă o provocare mai ales pentru inginerii de sunet, artiști, instrumentiști și pentru cei cărora le place să experimenteze cu sunetul.

Scopul acestui demers este acela de a reuni două proiecte inovatoare și de a le pune la dispoziția unor artiști care le vor testa în prezența publicului, atât prin mijloace din registrul sunetului și al luminilor, cât și din pespectiva utilizării lor ca parte dintr-o scenografie specială. În fiecare spectacol, indiferent de maniera de comunicare a idelor artistice abordate, temele principale vizează apropierea dintre noi, prezența noastră în comunitate, intimitatea cu propria persoană și cu cei din jurul nostru.

5 DECEMBRIE | WONDER – Alexandros Raptis și Andrei Cozlac

Cei doi artiști vor deschide seria evenimentelor de la Platforma Wolff cu instalația de lumini WONDER, împreună cu cea de sunet. Alexandros Raptis este un artist pasionat de regia de teatru, light design și compoziția muzicală, iar Andrei Cozlac este un artist video experimental. Aceștia au creat instalația WONDER, în care lumina și sunetul interacționează pentru a crea instanțe spațiu-timp care suscită imaginația participanților și îi ghidează să-și formeze propriul fir narativ interior.

Pentru acest eveniment de deschidere a experienței IQOS în cadrul NOVA, cei doi artiști au pregătit o muzică tridimensională specială, care să pună în valoare deopotrivă instalația de sunet și pe cea de lumini. Cei prezenți la Platforma Wolff se vor bucura astfel de un spectacol multimedia care îmbină inovația tehnologică și arta.

6 DECEMBRIE | JUDITH STATE ȘI RADU DUMITRIU – un spectacol care invită la autocunoaștere

Tandemul Judith State și Radu Dumitriu este bine cunoscut pe scena artistică românească. Cei doi performeri excepționali vor colabora din nou, de data aceasta în cadrul unui spectacol care îmbogățește prin dans și muzică scenografia creată de cele două instalații – ZiMMT 3D Sound Lab și WONDER.

Inspirați de arhitectura și estetica spațiului, de interacțiunea reciprocă, dar și de întâlnirea cu publicul și energia acestuia, cei doi artiști vor compune în timp real partituri muzicale, coregrafice și vocale pornind de la subiectele care stau la baza cercetării lor din ultimii patru ani: memoria, trecerea timpului și felul în care amintirile și formele pe care acestea le capătă în timp ne marchează în mod implacabil prezentul.

Prin această experiență artistică, participanții sunt invitați să ia parte la un exercițiu de apropiere de ceilalți, dar și de sine, și să se bucure de această călătorie presărată cu frumusețe și emoții puternice.

7 DECEMBRIE | BOGDAN MOROȘANU – ROCKABELLA – INvulnerabili – mixat tridimensional

Un album deja anunțat și așteptat de fanii trupei, INvulnerabili va avea lansarea oficială în 9 decembrie, la București. Cei care, însă, vor să asculte în format tridimensional piese de pe acest album, care cuprinde zece cântece scrise în perioada pandemiei, o pot face în 7 decembrie, de la ora 20:00, la Platforma Wolff.

Bogdan Moroșanu, unul dintre membrii trupei și un artist cu peste 15 ani de experiență în industria muzicală, va explora sistemul 3D al instalației de sunet ZiMMT 3D Sound Lab și va adapta live la formatul multi-channel câteva piese de pe album.

Albumul explorează ideea vulnerabilității ca sursă a curajului. Piese precum Hai să ne complicăm puțin!, Cutremur sau Harta dezvăluie chipurile mascate ale traumei, pe când INvulnerabili, Arată-te și Până departe povestesc despre curajul de a ne confrunta cu noi înșine și despre vindecarea prin apropiere.

8 DECEMBRIE | FELIX DEUFEL & NIKHIL NAGARAJ – o experiență de cufundare în Himalaya

Felix Deufel, fondatorul centrului ZiMMT și sound artist, care a creat instalația de sunet 3D, prezintă, în seara de 8 decembrie, la Platforma Wolff, un proiect special dezvoltat împreună cu colegul său, Nikhil Nagaraj, sound artist. If we vanish – In search of natural silence este un proiect inițiat în primăvara acestui an, prin care cei doi ingineri de sunet și echipele lor și-au propus să utilizeze pasiunea pentru sunet și echipamentele sofisticate pe care le au la îndemână pentru a captura moștenirea sonoră a unora dintre cele mai importante zone sălbatice din lume.

La granița dintre design, tehnologie, știință și filosofie, acest demers, care a durat 40 de zile, a avut ca scop înregistrarea sonoră a acestor zone sălbatice, înainte de a dispărea sau de a fi iremediabil afectate de prezența umană. În ultima seară a evenimentelor de la Platforma Wolff, Felix Deufel și Nikhil Nagaraj vor prezenta o parte dintre rezultatele proiectului, care cuprinde peste 434 de ore de sunete înregistrate în format 3D.

Astfel, în universul creat de cele două instalații, publicul va putea păși într-unele dintre ultimele locuri sălbatice din lume, se va putea cufunda în pădurile tropicale din sudul și nord-estul Indiei sau în peisajul montan arid din Himalaya și va explora trei tipuri diferite de sunet: biofonie – produs de factori non-umani, geofonie – sunet natural non-biologic și antropofonie – zgomot generat de om.

FELIX DEUFEL – Spatial audio workshop

În plus, între 6 și 8 decembrie, în intervalul orar orele 14:00-16:00, cei care vor să afle mai multe despre construcțiile audio tridimensionale pot lua parte la workshop-ul susținut, în același spațiu, de Felix Deufel, inițiator al centrului creativ ZiMMT.

Accesul la workshop-urile și performance-urile organizate de NOVA în parteneriat cu IQOS este permis doar persoanelor cu vârsta peste 18 ani și se realizează prin achiziționarea unui bilet de pe platforma Eventbook.

