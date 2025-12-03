FestEVE – Revelionul-festival și primul eveniment dintr-o serie nouă de experiențe nocturne

FestEVE – Revelionul-festival și primul eveniment dintr-o serie nouă de experiențe nocturne

SYN, noul concept dedicat experiențelor de nightlife curate, cinematice și imersive, lansează FestEVE, un Revelion transformat în festival și, totodată, primul eveniment dintr-o serie nouă de experiențe nocturne ce își propune să rescrie viața de noapte a Bucureștiului.

Punem pariu că Revelionul tău nu a arătat niciodată așa. FestEVE întâmpină publicul cu un NYE party cu vibe de festival, construit ca o experiență intensă și completă: mai multe scene, live acts, DJ sets, open bar și open buffet, toate incluse în prețul biletului, astfel încât participanții doar să se bucure de noapte.  

Cu o producție de festival desfășurată indoor și mai multe scene active simultan, FestEVE propune un line-up eclectic, în care energia urbană este dusă la un nou nivel. Pe scenă vor urca Carlas Dreams, Grasu XXL, Andrew Dum, Andrei Niculae, Șaraimanic pres. Lăutăresele, UFe & SAUCE în seturi speciale, alături de alți artiști care vor fi anunțați curând. Fiecare scenă este gândită ca un univers distinct — cu propriile visuals, ritmuri și atmosferă — permițând fiecărui participant să-și creeze propriul traseu și propria poveste a nopții.

FestEVE are loc la Halo Events Center (@haloeventsbucharest), considerat astăzi cel mai imersiv spațiu din oraș, echipat cu cel mai mare ecran curbat din Europa de Est și cu o sală complet digitalizată, de tip 360° LED. Designul futurist, tehnologia high-end și suprafețele vizuale care înconjoară publicul transformă fiecare moment al evenimentului într-un spectacol audio-vizual complet, imposibil de replicat în altă locație indoor din România.

SYN, brandul aflat în spatele proiectului, aduce o viziune nouă asupra nightlife-ului din București. Conceput pentru cei care caută nopți cu identitate, atmosferă cinematică și scenografie integrată, SYN este rezultatul experienței unei echipe cu peste 15 ani în producția de evenimente de mare amploare. FestEVE este prima producție din seria SYN Experiences, care va continua de-a lungul anului 2026 cu noi formate, teme și experimente vizuale menite să mute granițele entertainmentului urban.

Prețurile biletelor pentru FestEVE pornesc de la 655 de lei + taxe și includ accesul la eveniment, open bar, open food buffet și accesul la toate cele trei scene. 

Biletele pot fi achiziționate online la: https://syn.events.

