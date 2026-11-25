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Foto: www.reserved.com

THE ICON BY DAWID WOLIŃSKI X RESERVED: ELEGANȚĂ CU ATITUDINE

Inspirată de minimalismul și senzualitatea anilor 90, colecția-capsulă The Icon by Dawid Wolinski x Reserved explorează contrastul dintre feminitate și elementele masculine. Sacourile cu umeri accentuați, pantalonii ampli, rochiile și paltoanele conturează siluete sofisticate, într-o paletă dominată de negru, cu accente roz. O garderobă cu personalitate, potrivită atât pentru sezonul petrecerilor, cât și dincolo de el. Descoperă colecția pe www.reserved.com și în aplicația Reserved.

Foto: www.modivo.ro

NEW YEARS EVE GLAM

Noaptea de Revelion este ocazia perfectă pentru puțină extravaganță și ținute care ies din tipare. Paiete strălucitoare, rochii elegante, costume cu croieli impecabile și accesorii statement se regăsesc în selecția propusă de Modivo pentru un final de an plin de stil. Indiferent de planurile pentru petrecere, pe www.modivo.ro găsești inspirație pentru o apariție memorabilă.

Foto: www.epantofi.ro

BRITISH ICON

Hunter marchează 170 de ani de istorie prin campania Iconic by Nature, care o aduce în prim-plan pe Kate Moss. Cu această ocazie, brand-ul britanic celebrează piesele care l-au consacrat, în special celebrele cizme de cauciuc, devenite în timp un simbol al stilului britanic și un accesoriu nelipsit din garderobele iubitoarelor de modă. Găsește selecția Hunter pe www.epantofi.ro.

Foto: www.zalando.ro

ROȘU FESTIV: INSPIRAȚIE PENTRU SĂRBĂTORI PE ZALANDO

Sezonul petrecerilor vine cu o invitație la culoare, iar roșul este alegerea perfectă pentru ținute care atrag privirile. De la apariții monocrome la combinații surprinzătoare de texturi și suprapuneri atent construite, Zalando propune o selecție de piese care aduc un plus de personalitate garderobei festive. Mai multă inspirație pentru ținutele de sărbători găsești pe www.zalando.ro.

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