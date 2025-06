Emma Zeicescu – „Cât dai, atât primești“

ELLE: Cariera ta a cunoscut o schimbare semnificativă, de la jurnalism la comunicare corporatistă. Cum ți-ai descrie traseul profesional și ce te-a atras spre rolul actual în cadrul Philip Morris România?



Emma Zeicescu: Dacă ar fi să descriu traseul meu profesional într-un cuvânt, acela ar fi evoluție. Am petrecut peste două decenii în jurnalism, unde am învățat să ascult, să pun întrebări incomode și să traduc situațiile complexe într-un limbaj accesibil. În tot acest timp am crescut, am evoluat. Când am făcut trecerea spre comunicarea corporatistă, am făcut-o din aceeași dorință: de a spune povești relevante, care contează, dar și de a mă dezvolta și mai mult. Decizia aceasta mi-a permis să îmi extind orizonturile și să îmi dezvolt abilitățile într-un mod nou și provocator. Ce m-a atras la Philip Morris România a fost curajul companiei de a-și asuma o transformare profundă, de a vorbi deschis despre trecut și de a lucra activ pentru un viitor fără fum

Angajamentul companiei față de schimbare mi-a demonstrat că Philip Morris International nu este doar o companie care vinde produse, ci una care a ales să își reconfigureze întreaga viziune pentru a construi un viitor fără fum. În acest sens, am simțit că am ocazia să contribui nu doar la dezvoltarea unei strategii de comunicare eficiente, dar și la o cauză mai mare. În plus, mi-a oferit șansa de a lucra într-un mediu dinamic și inovator. Este un parcurs în care pot aplica abilitățile dobândite în jurnalism pentru a crea o conversație autentică despre valori cu adevărat importante pentru societate.

ELLE: Leadership-ul feminin este o temă tot mai prezentă în societate. Ce înseamnă pentru tine să fii o femeie-lider într-o industrie în transformare și cum ți-ai modelat stilul de conducere? Ai un motto care te conduce?

E.Z.: Pentru mine, a fi o femeie-lider înseamnă să rămâi autentică, să nu-ți ceri scuze pentru fermitate, dar nici să nu-ți pierzi empatia. Cred, așadar, că o femeie-lider nu înseamnă doar a conduce, ci a fi un model de echilibru între putere și vulnerabilitate.

Într-o industrie în transformare, cum este cea a produselor din tutun, este esențial să rămâi deschisă la schimbare și să îți adaptezi stilul de conducere la nevoile echipei și ale celor cu care lucrezi. Cred că un lider bun nu doar că inspiră, dar și ascultă – și am învățat că fiecare persoană din echipa mea are o perspectivă valoroasă care poate contribui la succesul nostru colectiv. Stilul meu de leadership este unul care încurajează colaborarea și empatia, axat pe încredere și dezvoltarea continuă. Nu sunt o persoană care să impun autoritatea, dar am o viziune clară asupra direcției în care trebuie să mergem, iar aceasta o transmit într-un mod care inspiră angajamentul echipei.

Lucrez într-o industrie care trece printr-o transformare radicală și am învățat că flexibilitatea, curajul și vulnerabilitatea pot coexista. Stilul meu de leadership este colaborativ – cred că cele mai bune idei nu vin întotdeauna de la „cel mai sus', ci dintr-o echipă în care fiecare voce contează. Motto-ul meu? „Cât dai, atât primești!' – e o regulă pe care o aplic în comunicare, dar și în viață. O conducere eficientă nu se măsoară în cât de tare vorbești, ci în cât de mult ești dispus să dai din timpul tău și să îți pese în mod real de fiecare om din echipă.

ELLE: Cât de bine crezi că a înțeles publicul misiunea de a construi un viitor fără fum? Ce înseamnă, de fapt, asta – dincolo de slogan?

E.Z.: Cred că publicul, societatea, de fapt, începe să înțeleagă tot mai bine misiunea noastră de a construi un viitor fără fum, dar acest proces necesită timp și, mai ales, o comunicare coerentă. Această misiune nu este doar un slogan, ci un angajament serios față de schimbarea paradigmei în domeniul produselor din tutun. Ne-am angajat să construim un viitor fără fum – un proces transformator în care scopul nostru este să oferim alternative mai puțin dăunătoare, fără riscurile asociate fumatului tradițional. Este vorba despre a oferi oamenilor produse dezvoltate cu ajutorul științei și inovației, care nu ard tutunul. Este o soluție pentru fumătorii adulți care nu renunță la nicotină, dar care doresc o alternativă mai puțin dăunătoare la continuarea fumatului.

Dincolo de acest angajament, importantă este și informarea continuă. Publicul trebuie să înțeleagă riscurile, dar și beneficiile acestor alternative. De aceea, comunicarea noastră este bazată pe transparență și dovezi științifice. Fiecare produs pe care îl promovăm este validat prin cercetări riguroase și vrem ca această informație să ajungă la fiecare consumator într-un mod clar și responsabil. Nu vorbim despre eliminarea completă a riscurilor, ci despre reducerea lor considerabilă, iar acest mesaj este destinat publicului larg și are rolul să transmită transparență, claritate și să genereze încredere.

ELLE: Philip Morris România susține mai multe proiecte din diverse domenii. Ce proiecte te-au entuziasmat cel mai mult și cum rezonează acestea cu valorile tale personale și profesionale?

E.Z.: Dincolo de proiectele de comunicare din cadrul Philip Morris România, sunt extrem de mândră de implicarea noastră la nivel de brand în proiecte culturale și creative, cum ar fi Romanian Design Week. Să văd cum o instalație prezentată la Milano Design Week a ajuns și în București, a fost un motiv de mândrie pentru mine. IQOS X Sensorium Piazza, o instalație multisenzorială creată împreună cu designerul Seletti și prezentată în premieră la Milano Design Week, a fost expusă în cadrul celui mai mare eveniment dedicat industriilor creative din România. Proiectul este o experiență multisenzorială care implică, provoacă și, în același timp, conectează audiența de la Romanian Design Week.

Colaborările cu artiști și creatori români de talie internațională, cum ar fi cea cu Irina Rimes și Roman Tolici despre care veți auzi mult în perioada următoare, sunt oportunități extraordinare de a sprijini și de a promova creativitatea românească pe o scenă globală. Curiozitatea este motorul creativității și inovației, iar proiecte precum cel în care IQOS i-a adus împreună pe cei doi artiști au la bază și dorința noastră de a interacționa și co-crea experiențe împreună cu comunitatea, în continuă creștere, de consumatori adulți ai produsului nostru fără fum.

Aceste inițiative sunt un exemplu clar de cum artele și inovația rezonează cu valorile unei companii care vorbește ori de câte ori are ocazia despre importanța acestora. Proiectele de acest tip reflectă angajamentul nostru față de creativitate, subliniază importanța educației în comunicarea unui mesaj cu impact și contribuie la consolidarea unui brand care nu se limitează doar la business.

ELLE: Privind în perspectivă, care sunt ambițiile tale – atât în cadrul companiei, cât și dincolo de ea – și ce impact ți-ai dori să lași?

E.Z.: Îmi doresc ca munca mea să conteze. Nu doar în cifre de engagement sau metricii clasici, ci în felul în care oamenii privesc schimbarea. În cadrul Philip Morris România, vreau să contribui la o comunicare curajoasă, care să deschidă conversații reale despre inovație, știință și responsabilitate.

Dincolo de companie, îmi doresc să rămân un model de leadership autentic și să dau înapoi comunității prin mentorat și implicare activă. Vreau să fiu un exemplu de lider care, deși a avut o carieră de succes, nu a uitat niciodată de importanța de a ajuta pe ceilalți să își atingă potențialul.

Impactul a ceea ce fac? Aș vrea ca lumea să înțeleagă că stilul de comunicare contează, el poate inspira și conecta părți ale societății între care în trecut nu exista dialog. Este vorba despre construirea unei relații bazate pe sinceritate și educație, care să contribuie la transformarea percepției asupra industriei în care lucrez și care să deschidă conversația despre alternative mai puțin dăunătoare la obiceiuri care se pot schimba. Iar la nivel uman, pe termen lung, vreau să îmi las amprenta atât în carierele celor din echipa mea, cât și în felul în care compania noastră este percepută la nivel global: ca un lider responsabil, transparent și inovator.









