ELLE Extra – Noiembrie 2025

Foto: Sport Couture

UGG – Iconic From the First Step

UGG lansează colecția toamnă/iarnă 2025, Iconic From the First Step, care celebrează evoluția brand-ului de la plajele din Venice la podiumurile din Paris. Stilul emblematic UGG se regăsește în modele clasice precum Classic Ultra Mini și în noile reinterpretări precum Fluff Momma, combinând confortul autentic cu materiale premium și măiestrie artizanală. O colecție care reunește design, atitudine și comunitate, gata să te însoțească de la primul pas. Descoperă colecția în magazinul Sport Couture din Băneasa Shopping City și pe www.sportcouture.ro.

Foto credit: Reserved

Reserved reinterpretează nostalgia în colecția de toamnă-iarnă

Noua colecție Reserved aduce o poveste despre culoare, texturi și emoții – o reinterpretare modernă a nostalgiei retro. Croieli inspirate de power dressing și siluete feminine – de la micro-minis și fuste creion, la sacouri oversized și cardigane cambrate – se împletesc cu accente puternice de culoare și țesături bogate precum dantela, lâna sau pielea întoarsă. Paleta sezonului este dominată de tonuri de maro, burgundy, navy și olive, completate de contraste surprinzătoare de roz, albastru și roșu, creând ținute versatile și expresive. Accesoriile – genți, pantofi și bijuterii – completează look-urile și transformă colecția într-o celebrare a feminității și a individualității. Descoperă colecția în magazinele Reserved din țară, în aplicație și online pe www.reserved.com

Foto credit DKNY

Hailey Bieber, noua imagine DKNY

DKNY prezintă colecția pentru toamna 2025, cu Hailey Bieber în rolul de imagine globală, aducând street style-ul newyorkez în prezent. Sacouri structurate, jachete varsity neon și paltoane voluminoase din blană ecologică se combină cu siluete moderne și accesorii-cheie, de la geanta Hadlee până la șapca New York Yankees reinterpretată DKNY. Prin atitudinea sa naturală și stilul intuitiv, Hailey întruchipează energia, încrederea și spiritul autentic al New York-ului, transformând fiecare piesă într-o declarație de stil. Colecția DKNY toamnă 2025 este disponibilă în magazinul Sport Couture Băneasa Shopping City și pe www.sportcouture.ro.

Foto credit: epantofi

Cold Essentials

Chiar dacă adori sezonul cald, iarna e câștigătoare când vine vorba de modă. Cizmele și gențile din noile colecții disponibile pe Epantofi.ro sunt un must-have pentru orice iubitoare de trend-uri. Descoperă noutățile de la brand-urile preferate pe www.epantofi.ro.

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro