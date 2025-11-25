ELLE – Extra Decembrie 2025

Foto credit: Pandora

Din inimă, de la Pandora

Pandora are vești bune de sărbători, pentru că lansează noi creații, perfecte de dăruit în momente festive și nu numai. Colecția Pandora Moments, inspirată de cerul nopții, include pandantive cu tematică de lună nouă, cu sticlă iridescentă; în plus, te poți bucura de o nouă serie de funde Pandora Timeless, cu pietre strălucitoare în formă de inimă. Prezentate în campania More Than a Gift, regizată de cineastul Roman Coppola, cu fotografii de Craig McDean și Raymond Meier, și cu un fundal sonor inconfundabil (God Only Knows de la The Beach Boys), bijuteriile vorbesc despre conexiune și emoție, bucurie și imaginație, lucruri care definesc momentele în care dăruim iubire. De sărbători și întotdeauna, mantra Pandora rămâne la fel de relevantă: BE LOVE!

Cadouri cu acel Unfurgettable Feeling

Acum e momentul perfect pentru a oferi confortul suprem – și un strop de stil. Crocs Unfurgettable Clog reinterpretează ideea de cozy cu o textură moale din blană vegană, talpă ultra-confortabilă și un design care se simte ca un slipper, dar se poartă ca un pantof. Disponibil în culori noi, perfecte pentru iarnă, acest model poate fi personalizat cu Jibbitz, transformând fiecare pereche într-un cadou unic – la fel ca persoana care îl primește. Disponibil în magazinele Crocs din țară și pe www.crocs.ro.

Modă autentică

Mărci de top, genți virale și accesorii bestseller. Pentru că, în cele din urmă, nu este vorba doar despre tendințe – este vorba despre ceea ce ne poartă prin sezon. Pe epantofi.ro găsești tot ce ai nevoie pentru o iarnă plină de confort și eleganță,

într-un singur loc.

Dr. Martens – Icons redefined

Iarna aceasta, Dr. Martens aduce o nouă dimensiune atitudinii urbane. Îmbinând spiritul rebel cu eleganța modernă, brand-ul transformă piesele iconice în declarații de stil. Texturile bogate, finisajele metalice și volumele statement reinterpretează estetica clasică într-o cheie contemporană, sofisticată și plină de forță. Modelul 1460 Pascal Max Pisa devine centrul atenției – păstrând ADN-ul Dr. Martens al siluetei originale, cu un plus de înălțime, strălucire și încredere. Descoperă selecția Dr. Martens în magazinul Sport

Couture din Băneasa Shopping City și online pe www.sportcouture.ro.

