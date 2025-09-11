Denimul este bun pentru orice

În 2025, denimul este prezent în orice formă imaginabilă: de la stilul urban șic la stilurile inspirate de cowboy, de la look-uri casual la stiluri demne de reviste. Cea mai mare putere a sa este diversitatea! Asta înseamnă că există câte ceva pentru fiecare, fie că preferi minimalismul subtil sau accente îndrăznețe.

O chestiune de croială

Ce stiluri de blugi merită o privire mai atentă în toamna anului 2025? Barrel, bootcut, mom și wide! Fiecare croială din denim își spune propria poveste. Blugii Barrel, cu piciorul lor ușor rotunjit, sunt cea mai proaspătă suflare a modei urbane – casual, puțin boem, perfecți pentru a fi asortați cu topuri simple și curele supradimensionate. Blugii bootcut, pe de altă parte, reprezintă o revenire la estetica anilor ’70 și ’90 – piciorul lor ușor evazat arată cel mai bine asortat cu o cămașă în carouri sau o jachetă din denim, creând un aspect inspirat de stilul occidental. Blugii mom rămân un companion fidel pentru stilul de zi cu zi – confortabili, cu talie înaltă și se potrivesc bine atât cu hanorace supradimensionate, cât și cu cămăși albe clasice. Blugii wide, pe de altă parte, sunt un omagiu îndrăzneț adus modei anilor ’90, plini de volum, adăugând o imensă libertate și caracter oricărei ținute. Puteți găsi fiecare dintre aceste stiluri super la modă pe Cropp.com!

Foto: cropp

Toate culorile denimului

Denimul nu mai este asociat doar cu bleumarinul sau albastrul clasic. Astăzi, purtăm blugi în aproape fiecare nuanță – de la pasteluri spălăcite, la negru elegant, până la gri intens și alb retro. Culoarea blugilor devine un puternic factor de influență: nuanțele deschise completează perfect ținutele casual de vară, în timp ce nuanțele mai închise sunt perfecte pentru ținute de seară mai rafinate. Contrastele arată, de asemenea, interesante – blugii deschiși cu croială largă, combinați cu un top negru sau blugii mom în culori închise, combinați cu un hanorac pastelat. Este imposibil să vorbești despre denim fără accesorii care să-i sporească caracterul. Un top simplu devine contrastul perfect cu pantalonii largi, iar o curea puternică adaugă structură și definește silueta blugilor mom. Cămășile în carouri revin în forță ca un companion fidel al ținutelor din denim, dar cu o nouă abordare – purtate casual, legate la talie sau ca o pereche peste un tricou simplu. Datorită acestor detalii, denimul nu este doar un fundal, ci vedeta fiecărei ținute.

Și tu poți deveni o cowgirl!

Nu renunța la visele tale despre un stil Wild West, chiar dacă nu îți permiți neapărat un bilet de avion în străinătate. Moda cowboy cunoaște o renaștere, dar nu în sens literal – ci mai degrabă inspirațiile subtile conferă stilurilor clasice un aspect proaspăt și nou. În loc de o pălărie de cowboy, optează pentru cizme și o jachetă de denim. Jacheta de denim a rămas o icoană incontestabilă timp de decenii. În 2025, o purtăm supradimensionată, uneori cu detalii distressed, alteori într-o versiune minimalistă, netedă. Asortată cu blugi tip butuc într-o nuanță similară, creează un look total care atrage atenția, iar atunci când este asociată cu accente de cowboy – o cămașă în carouri sau o curea lată – ne transportă direct în preriile americane.

Foto: cropp

