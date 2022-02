De ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR vreau să arăt special ca de la salon! Pot, cu CATRICE!

Nu ai nevoie de un make-up artist dacă ai în trusa de machiaj mci profesioniști cu care vei obține rapid și ușor un machiaj perfect.

Pentru buzele gata pentru sărutări, încercați cinci produse fantastice de îngrijire a buzelor. Când castravetele, pepenele roșu, fructele de goji, rădăcina de ghimbir și acidul hialuronic își combină puterile, rezultă POWERFULL 5 LIP CARE. Combinația hidratantă de superalimente hrănește intens buzele fără a lăsa o senzație lipicioasă. În plus, POWERFULL 5 Lip Care oferă o experiență cu parfum fructat și subliniază frumusețea naturală a buzelor cu nuanțele sale subtile.

Sedu-l dintr-o o privire. Roșul nu este rezervat doar buzelor. Joaca-te cu machiajul si aplică nuanța roșie ART COULEURS EYE SHADOW 370 BLAZING BERRY. Cu această nuanță cu siguranță nu veți trece neobservați.

Daca iti place să fii în siguranță paleta de farduri THE MATTE COCOA COLLECTION conține nuanțe calde de ciocolată care se vor potrivi perfect pe pleoape și le vor evidenția în continuare. Paleta de farduri conține nouă nuanțe care pot fi perfect combinate.

Pentru gene cu volum complet, aplică mascara CATRICE GLAM & DOLL VOLUME BLACK.

Nuanța intensă de negru, pensula din elastomer combinată cu textura ușoară face mascara ușor de aplicat fără să încarce genele. Pentru a-ți face look-ul seducător așa cum se cuvine în luna iubirii, ai nevoie și de gene pline de volum.

Ascunde defectele în mod natural! Cearcănele întunecate de sub ochi, petele roșii ocazionale de pe piele sau pur și simplu pielea cenușie care are nevoie de prospețime – sunt doar câteva dintre motivele pentru care veți ajunge la LIQUID CAMOUFLAGE HIGH COVERAGE care oferă o acoperire și o îngrijire optime. Corectorul lichid este foarte pigmentat, rezistent la apă și, mai ales, de lungă durată.

Rareori un machiaj este la fel de irezistibil ca machiajul subtil accentuat pe obraji. Vă sfătuim să nu omiteți fardul de obraz de Valentine’s Day, și puteți găsi nuanțele perfecte în BLUSH BOX GLOWING + MULTICOLOR. Acest fard de obraz multicolor va accentua frumusețea feței tale cu o strălucire frumoasă, subtilă.

Mai mult decât strălucire – ILUMINATORUL CATRICE MORE THAN GLOW. În plus, accentuează-ți fața cu o textură delicată mai mult decât strălucitoare, mătăsoasă, care va conferi feței tale strălucirea perfectă. Efectele intense de sclipici metalic lucios se amestecă ușor pe piele pentru un plus de evidențiere.

Roșul este culoarea pasiunii și a iubirii. Tendințele de culoare vin și pleacă, dar una este atemporală: roșu. Lacul pentru unghii Catrice ICONAILS a găsit nuanțele perfecte de „ROSU” care să se potrivească cel mai bine diferitelor tipul de piele. Nuanțele roșii ale lacului de unghii CATRICE ICONAILS sunt o alegere excelentă pentru Ziua Îndrăgostiților. Suntem siguri că nimeni nu este capabil să reziste unghiilor roșii șic.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro