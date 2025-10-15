Dan Negru deschide oficial jocurile celui de-al doilea sezon “The Floor”, din 8 noiembrie, la Kanal D!

Dan Negru deschide oficial jocurile celui de-al doilea sezon “The Floor”, din 8 noiembrie, la Kanal D!

Sâmbătă, 8 noiembrie, de la 21:00,  49 de noi concurenţi vor intra în competiţie pentru marele premiu de 50.000 de lei

The Floor', super quiz show-ul de la Kanal D, prezentat de Dan Negru, se pregăteşte să deschidă porţile cu un nou sezon plin de adrenalină, spontaneitate şi distracţie pentru întreaga familie. Din 8 noiembrie, în fiecare sâmbătă seara, de la 21:00,  concurenţii The Floor' ies din pătrăţică', cuceresc teritorii' de cunoştinţe şi fac spectacol într-o competiţie memorabilă, în care se pune preţ pe inteligenţă.

În fiecare sâmbătă seara, telespectatorii Kanal D vor urmări o competiție intensă și provocări amuzante pentru cei 49 de curajosi concurenţi, oameni cu profesii diferite, de vârste diverse şi din diferite zone ale ţării, care pășesc pe gigantica podea LED pentru a-şi testa cunoştinţele dintr-o varietate de domenii, sub presiunea timpului. Premiul cel mare este de 50.000 de lei şi numai unul dintre cei 49 va intra în posesia acestuia.

The Floor e o  de public smart şi mă bucură curajul Kanal D de a aduce publicul isteţ la televizor. Acest show este un mare hit internaţional şi e cel mai bun exemplu că noua cantitate este calitatea', a spus Dan Negru.

Reamintim că jocul se desfăşoară într-un platou spectaculos: o podea LED uriașă, împărţită în 49 de careuri, găzduiește 49 de competitori cu domeniul ales de fiecare dintre aceştia. Concurenţii se duelează în cunoştinte pentru premiul cel mare, de 50.000 de lei.  Premiul pus la bătaie în fiecare ediție este de 5 000 lei, iar la finalul unui joc complet, desfăşurat pe parcursul a patru patru ediţii, un singur concurent va câştiga premiul cel mare în valoare de 50.000 de lei.

Emisiunea The Floor' este realizată după formatul international omonim de succes, purtând semnatura TALPA,  şi care atrage un public uriaş şi foarte divers prin mecanismul simplu, uşor de înţeles, prin diversitatea domeniilor, accesibilitate şi tensiunea generată de presiunea timpului.  Lansat in 2023, formatul original The Floor' a fost vândut în 24 de ţări, printre care SUA, Spania, Australia, Italia, Franta, Argentina, Belgia, Danemarca, Portugalia, Polonia, Ungaria etc. În toamna anului trecut venea rândul românilor să se bucure de un prim sezon al acestui quiz electrizant.

Vă invitam, din 8 noiembrie, de la 21:00,  să  urmăriţi cel de-al doilea sezon al emisiunii The Floor', prezentată de Dan Negru şi  difuzată în fiecare sambătă, de la ora 21:00,  un show care îmbină spectacolul cunoştinţelor din diverse domenii cu distracţia de calitate, oferind telespectatorilor de toate vârstele ocazia să-și testeze spontaneitatea și cultura generală.

Foto credit: Kanal D Romania

