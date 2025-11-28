Dă formă viselor tale și ai parte de soluții de îngrijire personalizată a pielii și trupului, ce îmbină estetica și știința

Știința aplicată în medicina estetică și în chirurgia plastică a progresat constant în ultimii ani, astfel încât astăzi poți beneficia de tratamente și proceduri accesibile și personalizate. Atunci când dorești să îți recapeți frumusețea naturală și încrederea în propria siluetă, Clinica de Estetică Dr. Rareș Giurgiu este locul unde îți poți realiza obiectivele tale estetice.

Ai parte de o experiență unică în cadrul unei clinici estetice de tip boutique, locul unde știința și frumusețea se întâlnesc pentru a oferi rezultate naturale. Fie că ești în căutarea unui tratament anti-aging pentru față, o procedură de conturare a siluetei sau o intervenție de regenerare a țesuturilor lezate, aici vei găsi soluții personalizate potrivite pentru tine.

Beneficiază de proceduri minim invazive pentru restabilirea aspectului natural al chipului

Fiecare dintre noi are trăsături care ne fac unici, precum și o imagine de sine pe care dorim să o păstrăm cât mai mult timp. Prin abordarea estetică bazată pe soluții personalizate, și nu pe tratamente standard, Clinica de Estetică Dr. Rareș Giurgiu te ajută să-ți recapeți încrederea în aspectul propriu și să restabilești echilibrul pierdut o dată cu trecerea timpului.

Frumusețea chipului se poate obține și prin metode minim invazive, ce ajută pielea să-și recapete vitalitatea. Acestea sunt tratamente injectabile cu diferite substanțe biocompatibile sau chiar cu plasmă proprie cu trombocite sau cu celule reparatoare (provenite din țesutul adipos). Scopul tratamentelor este de a stimula procesele naturale de regenerare ale pielii (prin biosinteza proteinelor colagen și elastină).

În acest fel, liniile fine, ridurile, petele pigmentare, pielea lăsată sau lipsită de volum de la nivelul feței sau gâtului sunt îndepărtate. Iată care sunt aceste proceduri minim invazive:

Tratamentul ridurilor cu toxina botulinică

Augmentare buze și volumetrie facială cu acid hialuronic

Îmbunătățirea elasticității și fermității tenului cu ajutorul biostimulatorilor de colagen (acid polilactic sau hidroxiapatita de calciu)

Terapia PRP (Terapia vampir) ce acționează prin regenerarea țesuturilor de la nivelul feței și gâtului prin injectarea de plasmă proprie cu trombocite

Terapia PRP-S (Platelet Rich Plasma + Stroma), terapie de refacere a țesuturilor lezate cu ajutorul injecțiilor cu plasmă și celule reparatoare proprii

Toate aceste proceduri sunt realizate într-un mediu sigur, în baza unor protocoale medicale bine puse la punct. Avantajul acestora este că oferă rezultate naturale, sunt ușor de tolerat, prezintă un timp reduse de recuperare, iar perioada de recuperare este una scurtă.

Tehnologie de ultimă generație pentru o siluetă armonioasă și o piele întinerită

În gama procedurilor de rejuvenare și de remodelare a siluetei, se numără și tratamentele faciale și corporale realizate cu ajutorul unor echipamente moderne, care și-au demonstrat eficacitatea. La baza acestora se află tehnologii revoluționare, precum și expertiza unei echipe medicale competente.

Iată care sunt aceste tratamente faciale și corporale realizate în clinică:

· Tratament de remodelare corporală cu ICOONE LASER MED®– regenerează țesuturile în profunzime, cu ajutorul tehnologiei laser, oferind o siluetă suplă și o piele catifelată și sănătoasă.

· Tratamente faciale cu Tixel®, Dermapen™, Apollo Duet, echipamente ce utilizează diferite tehnologii inovative pentru regenerare facială.

Toate aceste metode sunt testate clinic, fiind proceduri blânde, compatibile cu majoritatea tipurilor de ten. Rezultatele se pot observa încă de la primele ședințe de tratament.

Intervenții chirurgicale de îmbunătățire a aspectului pielii și siluetei

Pentru persoanele care doresc o schimbare mai rapidă și mai profundă a aspectului, Dr. Rareș Giurgiu realizează intervenții de chirurgie estetică și reparatorie la nivelul chipului, sânilor sau trupului. Scopul acestora nu este schimbarea radicală a trăsăturilor, ci redarea proporțiilor firești, astfel încât rezultatul final să fie unul natural și personalizat fiecărui pacient.

Tratamentele chirurgicale de la nivelul feței sunt: blefaroplastie superioară și inferioară (chirurgia pleoapelor), lifting facial și cervical, lipofilling. Intervențiile de remodelare corporală sunt: augmentare sau lifting sâni, abdominoplastie, liposucție, lifting corporal, ginecomastie, precum și operații de reconstrucție la nivelul mâinilor, degetelor sau excizia formațiunilor tumorale cutanate sau subcutanate.

Fiecare intervenție este abordată cu profesionalism și atenție la detalii, punând accent pe echilibrul estetic și siguranța pacientului. Dacă și tu dorești să beneficiezi de cele mai moderne tratamente estetice pentru piele și corp, Clinica de Estetică Dr. Rareș Giurgiu te așteaptă.

Ai parte de o gamă variată de proceduri personalizate și de o experiență plăcută, văzută ca o adevărată călătorie proprie de redescoperire a frumuseții individuale!

