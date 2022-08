Curiozitatea, atuul tău când îți dorești un restart în carieră

Text: Mihaela Pascari

Dezvoltarea abilităților soft precum curiozitatea, creativitatea, gândirea critică sunt primii pași atunci când ai în plan să-ți schimbi jobul. Curiozitatea este o trăsătură esențială pentru succesul în carieră, fiind cerută de angajatori în domeniile creative precum publicitatea, marketing-ul, dar și în domeniile tehnice, precum IT-ul. Iar dacă îți dorești să faci o schimbare la 180 de grade în carieră și să începi să scrii cod sau să testezi aplicații, este util să afli de ce e important să dezvolți curiozitatea și cum poți arăta că ești dornică de cunoaștere la interviu.

De ce e important să-ți dezvolți curiozitatea?

Dorința de a afla mai multe despre lume și de a găsi răspunsuri la întrebări profunde nu poate decât să-ți aducă șanse mai mari în carieră. Persoanele curioase din punct de vedere intelectual au adesea plăcerea să exploreze modul în care funcționează anumite lucruri, să învețe de ce oamenii se comportă în anumite moduri sau să evalueze motivele care stau la baza unei decizii. În carieră, curiozitatea te poate ajuta să rămâi implicată în rolul tău, să înveți mai rapid concepte noi și să dezvolți soluții creative la probleme.

Iată câteva motive pentru care curiozitatea este importantă:

Te ajută să știi și să afli mai multe

Oamenii care sunt curioși se străduiesc adesea să afle mai multe despre un subiect și să se implice activ cu informații noi. Analizând detaliile și lucrând pentru a înțelege ceva înseamnă să înveți într-un mod conștient și profund. Să conectezi informații în moduri mai semnificative și-ți lansezi provocări.



Te ajută să gândești creativ

Curiozitatea este punct de start pentru a dezvolta soluții și idei creative. Prin întrebări, poți dezvolta noi perspective asupra unei situații sau probleme existente. Vei putea să abordezi vechile probleme în moduri noi.

Îți creezi relații mult mai ușor

Când pui întrebări și încerci să înveți cât mai multe despre domeniul tău de activitate, te specializezi într-un anumit domeniu și poți împărtăși cunoștințele tale altora. Vorbind despre ceea ce știi te poți conecta cu cei care au interese similare și astfel poți construi relații care te vor ajuta în carieră.

Cum demonstrezi curiozitatea?

Învață ceva nou

Gândește-te la o abilitate pe care îți dorești să o dezvolți sau la un subiect despre care îți dorești să afli mai multe detalii. De exemplu, poate ai în plan să te dezvolți în domeniul IT, fie în software development, fie în testare. Și primul pas este să obții o certificare sau să cauți resurse pentru a învăța pe cont propriu.

Te poți înscrie, spre exemplu, în proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să faci schimb de experiență cu ceilalți cursanți. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat) deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Pune întrebări

Această „misiune' te poate face să simți că ești mai puțin informată decât colegii tăi. Dar este doar o percepție. Când pui întrebări, vei afla mai multe detalii despre un subiect. Vei clarifica lucruri pe care nu le-ai înțeles sau concepții greșite pe care le-ai putea avea. Este important să nu-ți fie teamă să întrebi. Gândește-te că dacă alți candidați nu pun întrebări, asta nu înseamnă că știu totul. S-ar putea să ezite. Vei face o impresie mult mai bună dacă arăți că ești activă și preocupată de job și de companie.

Când pui întrebări, asigură-te că acestea au scopul de a-ți dezvolta cunoștințele. Ascultă cu atenție răspunsurile și folosește-le pentru a formula noi întrebări.

Întrebările potrivite pentru interviu

Cele mai bune întrebări depind, desigur, de context, de jobul și compania la care ai aplicat, dar există și câteva reguli generale de urmat. Pentru început, optează pentru întrebări deschise precum:

Ce abilități sunt necesare pentru a mă integra în echipă și în cultura companiei?

Ce au făcut candidații anteriori pentru a avea succes în rolul lor?

Care sunt provocările jobului și ale business-ului? Ce soluții ați adoptat până acum?

În funcție de răspunsul recrutorului, poți pune întrebări care să arate angajamentul tău și implicarea ta, aceasta fiind o modalitate de a-ți demonstra curiozitatea.

Rezolvă problemele într-un mod creativ



Liderii asociază curiozitatea cu gândirea creativă, cu dezvoltarea de noi soluții și cu abilitatea de a aborda probleme complexe. În cadrul interviului, vorbește despre soluțiile noi pe care le-ai găsit la problemele de la joburile anterioare sau din mediul academic. Punctează cum abordarea ta inovatoare a adus rezultate pozitive în cariera ta și în business.

Arată reziliență

56% dintre lideri văd o legătură între curiozitate și adaptabilitate. Când te confrunți cu situații noi și cu ambiguități, curiozitatea te poate ajuta să le depășești. Punând întrebări și descoperind noi abordări, te reinventezi atunci când lucrurile se schimbă. La interviu vorbește despre modul în care curiozitatea te-a inspirat să faci schimbări și să te adaptezi pentru a evolua în carieră.

Povestește despre pasiunile tale

Cercetările psihologice sugerează că interesele și hobby-urile noastre sunt un indicator puternic al curiozității noastre și, în plus, că avem mai multe șanse să dezvoltăm abilități utile atunci când suntem curioși de ceva.

Dacă ceva te entuziasmează sau te implică, explorează-l. Iar dacă interesele tale sau hobby-urile din timpul liber au legătură cu jobul la care ai aplicat sau te ajută să dezvolți abilități necesare pentru acest nou rol, nu ezita să vorbești despre ele la interviu și să faci conexiuni între activități. Astfel oferi recrutorului ocazia de a te cunoaște mai bine și de a relaționa mai bine cu tine, un pas important pentru a te califica pentru jobul dorit.

