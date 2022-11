Cum să-ți protejezi ochii de lumina albastră a ecranelor

Datorită progresului tehnologic, avem la dispoziție o mulțime de dispozitive digitale, care ne ajută să facem diverse sarcini sau să ne relaxăm. Însă, este important să ne luăm măsurile necesare pentru protecția ochilor, deoarece expunerea la ecrane, în special la lumina albastră a computerelor, ne poate afecta vederea. Iată ce poți face pentru a îți proteja ochii de aceasta!

Poartă ochelari cu protecție pentru calculator

Atunci când petreci mult timp în fața computerului, de exemplu, când lucrezi de acasă, cel mai probabil ochii îți obosesc foarte mult și îi forțezi pentru a putea termina tot ce ai de făcut. Se recomandă să porți ochelari pentru lumina albastră, deoarece au un filtru special și oferă protecție, spre deosebire de cei clasici pentru corectarea vederii.

Dispozitivele care emit lumină albastră și în fața cărora ochelarii pentru calculator îți pot oferi protecție sunt:

Laptopurile și desktopurile;

Televizoarele cu ecran plat;

Tabletele;

Smartphone-urile;

Alte dispozitive care funcționează pe bază de LED-uri.

Menține-ți ochii umeziți

Dacă ai deseori ochii uscați, în special când petreci timp în fața ecranelor digitale, discută cu un medic pentru a îți recomanda picături de ochi. Acestea te pot ajuta să îți menții ochii umeziți, pentru a preveni riscul de apariție a iritațiilor pe fondul uscăciunii. O altă posibilitate este să utilizezi un umidificator în camera în care petreci timp îndelungat la calculator.

Fă regulat pauze

Atunci când te afli în fața ecranului digital, încearcă să îți muți privirea de la el la fiecare douăzeci de minute. În timpul respectiv, uită-te timp de douăzeci de secunde la un obiect aflat la o distanță de circa șase metri, după care întoarce-ți privirea la ecran. Astfel de pauze detensionează ochii și pot reduce senzația de oboseală.

Ajustează setările ecranului

Pentru a contribui la protejarea ochilor în perioadele în care folosești computerul sau orice alt dispozitiv digital cu ecran ce emite lumină albastră, modifică setările acestuia. De pildă, unele computere au un mod special pentru noapte, în care culorile predominante sunt cele calde și care au un impact puțin mai redus.

Adoptă o dietă echilibrată

Încearcă să ai o alimentație echilibrată, care să conțină alimente benefice pentru sănătatea oculară, precum cele care conțin antioxidanți:

Luteină și zeaxantină: ouă, spanac, broccoli, zucchini, porumb, varză kale, fasole, varză de Bruxelles, salată romaine, napi;

Vitamina C: afine roșii, ardei grași verzi și roșii, kiwi, grepfrut, portocale, guave, roșii;

Vitamina E: avocado, germeni de grâu, cartofi dulci, uleiuri vegetale, legume cu frunze verzi;

Vitamina A și beta-caroten: cartofi, dovlecei, cartofi dulci;

Acizi grași esențiali: nuci, somon, sardine, soia, semințe de in;

Zinc: cereale integrale și cereale fortificate, carne roșie, carne de pasăre, scoici și alte fructe de mare, nucifere, fasole uscată, lapte și produse lactate.

Renunță la obiceiurile nesănătoase

Obiceiurile nesănătoase, precum fumatul, consumul de alcool, lipsa odihnei corespunzătoare contribuie la afectarea ochilor și la accentuarea disconfortului ocular. Acestea sunt obiceiuri pe care ar trebui să le eviți în general, nu doar în perioadele în care petreci mult timp la computer, pentru îmbunătățirea stării generale de sănătate.

Ai grijă de sănătatea ochilor tăi și mergi regulat la controale. Chiar dacă există și alte metode prin care îți poți îngriji vederea, una dintre cele care oferă protecție sporită constă în purtarea ochelarilor pentru calculator, indiferent dacă ai sau nu probleme de vedere.

Surse de informare:

