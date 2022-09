Cum să aliniezi informația din CV-ul tău la cerințele jobului mult dorit

Text: Mihaela Pascari

Atunci când te afli în căutarea unui loc de muncă, redactarea CV-ului se numără printre primii și principalii pași pe care trebuie să-i faci. Misiunea ta este să-l editezi astfel încât să se plieze pe cerințele și așteptările recrutorului. Cum să faci asta? Ți-am pregătit câteva idei în acest articol!

E important să fii preocupat de felul în care arată CV-ul tău, de structura și modul de prezentare al informațiilor profesionale. Ca să ai o imagine de ansamblu cât mai amplă, apelează la un joc de imaginație. Gândește-te la criteriile de care ai ținut cont atunci când ai apelat la o companie de prestări servicii. Probabil ai căutat cea mai bună variantă care să se potrivească cerințelor și preferințelor tale. Aceeași abordare o au și recrutorii, iar misiunea ta este să pliezi experiența ta pe cerințele lor. Ca să-ți fie mai ușor în acest demers, ți-am pregătit cinci pași prin care poți crea o strategie de personalizare a CV-ului. Recomandarea este să nu te descurajezi, mai ales dacă observi că ai de rescris o mare parte din informațiile din CV.

Joburile la care aplici ar trebui să se potrivească cu experiența ta anterioară

Analizează descrierea jobului cu atenție, mai ales informațiile ce privesc: locația, titlul jobului, cerințele și responsabilitățile. Este ideal să nu pierzi timpul cu aplicarea la locuri de muncă unde experiența ta nu corespunde cu minim 50% dintre cerințele jobului.

Titlul ar trebui să atragă

Editează titlurile joburilor astfel încât acestea să fie cât mai apropiate de titlul joburilor postate de recrutori. Recomandarea este să precizezi specializarea ta sau titlul jobului pe care îl ai acum chiar sub nume. Astfel convingi din start recrutorul că merită să continue citirea CV-ului tău.

Adaugă cât mai multe cuvinte cheie relevante

Este de preferat să folosești aceleași abilități din descrierea jobului, dar numai dacă corespund experienței tale. În acest sens, gândește-te dacă ai cum să ilustrezi respectivele abilități cu exemple concrete din cariera ta. De exemplu, dacă este vorba de un job în domeniul IT și acesta necesită abilități specifice acestei industrii, atunci poți să treci ceea ce ai învățat la locul actual sau la un curs pe care l-ai parcurs.

Totodată, este ideal să folosești aceeași sintagmă din CV-ul tău și în scrisoarea de intenţie, astfel acestea vor fi mai clare pentru recrutor, dar și vor confirma calificările tale. Adaugă cuvinte cheie suplimentare pentru a detalia expertiza ta și fii generos în detaliile care contează.

Scoate în față realizările notabile

Este important să ai maximum cinci fraze evidențiate cu bold sau cu bullet points în care să alegi experiențele și realizările notabile care se potrivesc cu cerințele din descrierea jobului. Poți evidenția și realizările mai puțin întâlnite la alți candidați cum ar fi o certificare sau un premiu câștigat.

Foștii angajatori te pot ajuta în acest demers

Recomandările conving și te diferențiază mai ales atunci când vin de la specialiști cunoscuți în domeniul în care lucrezi. De regulă, candidații evită să ofere datelele de contact ale foștilor șefi de teamă că aceștia vor da referințe negative. Cel mai bun sfat este să păstrezi relații bune cu foștii angajatori ca să poți apela la aceștia atunci când ai nevoie de o recomandare.

