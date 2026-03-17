Cum să alegi canturile de mobilier care îți vor îmbunătăți estetica camerei?

  de  ELLE
Când te gândești la un mobilier reușit, primul lucru care îți vine în minte este, probabil, designul: culoarea fronturilor, tipul de blat, stilul mânerelelor sau forma picioarelor. Totuși, adevărul este că detaliile mici sunt cele care fac diferența dintre „arată ok' și „arată premium'. Iar unul dintre cele mai importante detalii este cantul.

Cantul nu este doar o bandă aplicată pe marginea plăcii, ci un element esențial care influențează atât aspectul final, cât și rezistența în timp. Un cant ales bine poate face mobilierul să pară realizat dintr-o singură piesă, să arate mai curat, mai elegant și mai bine finisat. În acest articol îți arăt exact cum să alegi canturile potrivite, astfel încât să obții un rezultat estetic impecabil, indiferent dacă este vorba despre bucătărie, living, dressing sau mobilier de baie.

De ce cantul contează mai mult decât crezi?

Cantul este practic „rama' mobilierului tău. Marginea unei plăci PAL sau MDF fără cant arată incomplet, ieftin și este vulnerabilă la umiditate, lovituri și uzură.

Un cant bine ales îți oferă:

  • un aspect uniform și elegant al mobilierului;
  • o tranziție plăcută între suprafața plăcii și muchie;
  • protecție reală împotriva zgârieturilor și a umezelii;
  • un finisaj premium, mai ales când rosturile sunt invizibile.

În plus, cantul este primul loc unde se vede diferența dintre o mobilă făcută „pe repede înainte' și una realizată profesionist.

Canturi pentru mobilă de la REHAU – de ce sunt o alegere sigură?

Dacă îți dorești un rezultat cu adevărat estetic și durabil, merită să te uiți la soluții de la un producător cu experiență solidă în industrie. REHAU este un nume de referință în zona canturilor pentru mobilă, iar gama RAUKANTEX este apreciată pentru calitatea superioară, rezistența la uzură și varietatea impresionantă de finisaje.

Un mare avantaj este faptul că fiecare model de cant este conceput cu atenție la detalii, iar producția se bazează pe tehnologii moderne, inclusiv soluții avansate precum aplicarea cu laser (pentru rosturi invizibile). În plus, canturile sunt testate conform standardelor internaționale, ceea ce îți oferă siguranță că investiția se vede și după ani de utilizare.

REHAU pune accent și pe partea practică:

  • găsești rapid combinația perfectă dintre cant și placă;
  • ai posibilitatea de a comanda mostre;
  • ai acces la o gamă uriașă de opțiuni în stoc.

Gaseste acum un distribuitor pentru diferitele modele de cant pentru mobila de la REHAU!

Alege cantul în funcție de culoare: uniform sau contrastant

Una dintre cele mai simple decizii (dar cu impact vizual mare) este alegerea culorii.

Canturi UNI – pentru mobilier modern și curat

Dacă îți place un design minimalist, canturile uni sunt cea mai bună alegere. RAUKANTEX UNI este o paletă dedicată culorilor simple, iar avantajul major este consistența culorilor: cantul se potrivește perfect cu placa, fără diferențe vizibile. Este ideal pentru:

  • mobilier alb, crem, gri sau negru;
  • bucătării moderne;
  • dressinguri și dulapuri cu aspect uniform.

Canturi decorative – pentru efect wow

Dacă vrei ca mobilierul să iasă în evidență, canturile decorative sunt o opțiune excelentă. RAUKANTEX decor include variante cu aspect de lemn, piatră, metal sau imprimeuri moderne. Este perfect pentru:

  • livinguri cu mobilier statement;
  • spații comerciale;
  • proiecte de design interior cu accente creative.

Un plus important este că poți alege și canturi contrastante, dacă vrei un efect de ramă, un look industrial sau un stil contemporan.

Alege finisajul: mat, lucios sau oglindă

Finisajul cantului poate schimba complet impresia finală a mobilierului, chiar dacă placa este aceeași.

Mirror gloss – pentru spații elegante

Canturile RAUKANTEX mirror gloss sunt recomandate dacă îți dorești un efect de lux. Suprafața este lucioasă precum oglinda, iar nivelul de luciu este foarte ridicat.

Avantaje importante:

  • aspect extrem de fin și uniform;
  • rezistență foarte mare la zgârieturi;
  • potrivire bună cu fronturi lucioase.

Opțiunea ideală pentru:

  • bucătării moderne;
  • mobilier de showroom;
  • spații mici, deoarece luciul reflectă lumina și face camera să pară mai mare.

Noble matt – pentru un look premium discret

Dacă preferi stilul elegant, dar fără strălucire, RAUKANTEX noble matt este o alegere excelentă. Are un nivel de luciu foarte mic și o rezistență deosebit de bună la zgârieturi.

Avantaje clare:

  • suprafață mată premium;
  • rezistență la amprente;
  • aspect sofisticat, foarte actual.

Opțiunea ideală pentru:

  • mobilier de living;
  • dressinguri moderne;
  • bucătării cu fronturi mate.

Canturile de mobilier sunt acel detaliu pe care mulți îl ignoră, dar pe care îl observă toată lumea atunci când mobilierul este gata. Dacă vrei un design curat, elegant și durabil, merită să alegi canturi care nu doar arată bine, ci sunt și construite pentru utilizare reală, zi de zi. Descoperă opțiunile disponibile și caută pe site un distribuitor pentru canturile de mobilă preferate din portofoliul REHAU! 

Sursa foto: interior.rehau.com

