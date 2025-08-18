Cum îți poți menține tonusul și energia în timpul antrenamentelor intense

Cum îți poți menține tonusul și energia în timpul antrenamentelor intense

În timpul efortului prelungit și susținut, corpul își consumă rapid rezervele de energie, în special carbohidrații stocați sub formă de glicogen. Odată ce aceste rezerve scad, apar oboseala, scăderea performanței și dificultăți de concentrare. Pentru a preveni aceste momente critice, sportivii și persoanele active au nevoie de o alimentare constantă cu carbohidrați ușor absorbabili, care să mențină nivelul optim de energie.

Pe lângă hidratare, aportul corect de carbohidrați cu eliberare rapidă în timpul efortului ajută la menținerea performanței în antrenamentele și competițiile de lungă durată, întârzierea oboselii și susținerea capacității de concentrare și la recuperarea mai rapidă după sesiuni solicitante.

Noul aliat al sportivilor – Herbalife H24 Prolong Energy Gel

Pentru a răspunde acestor nevoi, Herbalife, companie internațională de top în nutriție și wellness, lansează H24 Prolong Energy Gel – un supliment inovator, sub formă de gel, creat special pentru sportivii care se antrenează la intensitate ridicată și pe perioade prelungite.

Dezvoltat în colaborare cu o instituție de științe sportive de renume mondial din Marea Britanie, noul H24 Prolong Energy Gel marchează un pas important în angajamentul Herbalife de a furniza nutriție sportivă de ultimă generație. Având la bază un mix optim de carbohidrați, gelurile energetice ajută la refacerea rezervelor de energie și la menținerea performanței maxime în momentele critice ale antrenamentului.

Fiecare plic de 45 g conține 30 g de carbohidrați, ceea ce face din H24 Prolong Energy Gel unul dintre cele mai concentrate suplimente de acest tip disponibile pe piața europeană. 

Formula sa inovatoare, cu raport optim glucoză-fructoză de 1:0,8, asigură o absorbție rapidă și furnizarea instantă de energie acolo unde este nevoie cel mai mult.

Spre deosebire de alte tipuri de suplimente, H24 Prolong Energy Gel este ușor de consumat în mișcare. Are textură fluidă și gust plăcut, gândit să fie luat din mers, fără disconfort digestiv, și nu necesită amestecare sau preparare.

În plus, ca și în cazul întregului portofoliu Herbalife H24, noul gel este certificat Informed Sport, ceea ce garantează că poate fi consumat cu încredere și de către sportivii profesioniști, fiind testat pentru substanțe interzise.

„Noua noastră inovație – H24 Prolong Energy Gel – a fost dezvoltată alături de experți de top pentru a răspunde cererii tot mai mari de soluții energetice convenabile, pe măsură ce tot mai mulți oameni adoptă un stil de viață activ și în mișcare. După succesul băuturii noastre H24 Prolong cu carbohidrați și proteine, suntem mândri să continuăm să fim lideri în nutriția sportivă inovatoare', declară Romeo Căzănescu, Country Director Herbalife România.

Herbalife Prolong Energy Gel este deja parte din antrenamentele zilnice ale sportivilor din Lotul de Canotaj al României. 

' În luna septembrie vom avea Campionatele Europene de Juniori și Campionatele Mondiale pentru seniori, astfel că sportivii au nevoie de soluții de nutriție care să îi susțină în cele mai solicitante momente ale antrenamentelor și ale curselor. Au nevoie de o doză concentrată de carbohidrați cu absorbție rapidă, menținând nivelul optim de energie atunci când efortul este prelungit și intens. Rezistența și recuperarea rapidă sunt elemente-cheie în drumul către performanța maximă la competițiile internaționale', spune Dr. Vasile Osean, medic coordonator al Lotului Olimpic de Canotaj al României și membru al Nutrition Advisory Board Herbalife.

Herbalife este o companie globală de nutriție și wellness, prezentă în peste 90 de țări, care oferă produse de înaltă calitate pentru susținerea unui stil de viață sănătos și activ. Gama Herbalife H24 este dedicată sportivilor și persoanelor active, oferind formule certificate și adaptate pentru performanță optimă.

H24 Prolong Energy Gel  este disponibil  doar prin intermediul Distribuitorilor Independenți Herbalife. Mai multe informații pot fi aflate pe www.herbalife.ro.

Sursa foto: herbalife.ro

