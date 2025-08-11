Cum arată adevărul tău glo™?

Un moment doar pentru tine sau o seară cu prietenii, o pauză de la muncă sau un răstimp de așteptare: acestea sunt clipele pe care le apreciezi, pe care le aștepți, le anticipezi, le savurezi pe deplin. Viața este alcătuită din astfel de momente speciale, în care ești deplin conștient de ceea ce experimentezi, prezent în clipa aceea, fără să te gândești la ce urmează să faci, fără liste de to do rulând în background, doar tu cu gândurile tale sau cu prezența celor dragi.

Iar pentru fumători, astfel de clipe au fost transformate de tehnologia glo™, care a schimbat mai mult decât modul în care experimentează tutunul încălzit și produse destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun. Chiar ei sunt cei care au mărturisit felul în care experiențele lor au devenit mai speciale, în cadrul campaniei #gloWayBetterStories, în care au fost invitați să-și dezvăluie perspectiva proprie.

Stilurile lor de viață pot fi diferite, dar dispozitivele glo™ de încălzire a tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun se adaptează oricărui context. 'glo™ a devenit o parte esențială a rutinei mele. De încredere, elegant și simplu de utilizat. Perfect pentru stilul meu de viață', spune Gabriel din Iași. Si noi suntem de parere ca glo™ Hyper Pro este un dispozitiv elegant, ergonomic și cu o paletă de culori și finisaje care pot satisface și cei mai exigenți esteți.

Pentru mulți dintre utilizatori, un mare avantaj al dispozitivului este faptul că oferă o experiență fără fum, fara scrum, și cu mai putin miros neplacut*. 'Cu glo™ am regăsit echilibrul dintre tradiție și inovație, transformând totul într-o experiență mai curată', spune Bianca din Argeș.

Și Dragoș din București mărturisește că 'glo™ este discret. Nu lasă miros pe haine sau în încăpere, iar cei din jur nu sunt deranjați'. 'glo™ este alternativa perfectă pentru a te bucura de aer liber cu mai puțin miros și fără a-i deranja pe ceilalți', spune și Andra din Brăila. Iar lucrul acesta este posibil deoarece dispozitivele glo™, pentru că nu implică arderea tutunului, nu generează fum și degajă mai puțin miros neplăcut. Aceasta pentru că, spre deosebire de țigările tradiționale, produsele glo™ utilizează o bobină care încălzește treptat tutunul la o temperatură sub cea rezultată în timpul procesului de ardere.

Unii utilizatori vorbesc de asemenea despre felul în care experiențele lor s-au schimbat, resimțind faptul că dispozitivele glo™ îi ajută să se bucure mai mult de momente împreună cu cei dragi. 'glo™ face parte din rutina zilnică și din momentele de socializare și distracție', spune Andrei din Constanța. Iar Ruxandra din București spune că 'Pentru mine, glo™ este despre prietenie și momente de relaxare cu cei dragi. Deconectare de griji.'

Pentru că fiecare și-a găsit în glo™ un detaliu care să facă diferența, indiferent de stilul de viață sau de situația pentru care îl alege. Alegând informat, utilizatorii au găsit totodată opțiunea potrivită pentru nevoile proprii. Și, mai ales, pentru momentele în care doresc o alternativă la fumatul clasic.

*glo™ încălzește tutunul fără să îl ardă. Generează un aerosol cu gust de tutun, cu mai puțin miros și fără scrum, comparativ cu fumatul unei țigarete convenționale.

glo™ este un dispozitiv electronic ce se utilizează împreună cu consumabilele compatibile ce conțin nicotină, o substanță ce creează dependență. Este destinat consumatorilor peste 18 ani. Acest produs nu este lipsit de riscuri.

Sursa foto: glo

